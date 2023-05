Die GrimmHeimat NordHessen erreicht auch 2022 digital über 5 Millionen Menschen

Auch im vergangenen Jahr konnte die GrimmHeimat NordHessen Millionen von Menschen über ihre digitalen Kanäle im Internet erreichen und die Region Nordhessen auch im digitalen Raum sichtbar machen. Insgesamt konnten im Jahr 2022 sieben YouTube-Videos und 43 Facebook- und Instagram-Anzeigen den Menschen die GrimmHeimat NordHessen näherbringen.

Auf YouTube sahen über 600.000 Menschen die Videos zum Mittleren Fuldatal, dem Naturpark Reinhardswald, dem Rotkäppchenland, dem Naturpark Habichtswald und der Urlaubswelt GrimmHeimat NordHessen. Mit den Videos konnten Einblicke in die schönsten Plätze in Nordhessen gegeben werden, um Lust auf eine Reise in die Region zu machen.

Die Anzeigen auf Instagram und Facebook haben über 5 Millionen Menschen erreicht und wurden über 17 Millionen Mal gesehen. Mit den Anzeigen auf den sozialen Medien konnten die einzelnen Reiseziele, Sehenswürdigkeiten und Themenschwerpunkte der Region noch sichtbarer gemacht werden und luden dazu ein, an den verschiedenen Orten der Region zu verweilen.

Ziel der Kampagnen war es, die Region GrimmHeimat NordHessen für Gäste attraktiv darstellen zu können und ihre Vielfalt an Sehenswürdigkeiten, Freizeitmöglichkeiten, Natur und Kultur über Anzeigen und Videos digital noch sichtbarer werden zu lassen. Einen kurzen Einblick zum Urlaub in der Region gibt auch folgendes Video: https://www.youtube.com/watch?v=Tez2J0UUIcU

Über die GrimmHeimat NordHessen

Zeitgenössische Kunst trifft auf uralte Wälder und romantische Fachwerkstädte. Prächtige Schlösser mit reichen Kulturschätzen oder verwunschene Ruinen trutziger Burgen erzählen spannende Geschichten. Abwechslungsreiche Naturlandschaften mit Bergen, Flüssen und Seen motivieren zu Erlebnistouren zu Fuß, mit Rad oder Kanu. Traditionelles Handwerk verbindet sich mit innovativen Hightech-Branchen. Ahle Wurscht lässt Heimat schmecken und Sterne-Küche verwöhnt Genießer. Deutschlands märchenhafte Mitte zum Entdecken – in der sich Gegensätze anziehen!

– Die GrimmHeimat NordHessen ist eine von 10 hessischen Destinationen

– Zusammenschluss aus den fünf nordhessischen Landkreisen und der Stadt Kassel

– Zentrale Lage mitten in Deutschland

– Jährlich circa 10 Millionen Urlauber und 50 Millionen Tagesgäste; circa eine Million Einwohner

– Schwerpunkt: Natur- und Kulturtourismus

– Millionenschwere Investitionen in Ausbau der touristischen Infrastruktur, in Wander- und Radwege sowie in die Produktentwicklung

– www.grimmheimat.de

Kontakt

Regionalmanagement Nordhessen GmbH

Ulrike Remmers

Ständeplatz 17

34117 Kassel

+49(0) 561 970 62 17



https://www.grimmheimat.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.