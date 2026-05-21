Es passiert danach nichts.

„Der DACH Raum hat kein Networking-Problem. Der DACH Raum hat ein Umsetzungsproblem.“

Salzburg, Hotel Hyperion: Bernhard Schindler im Gespräch mit dem Cigar Newsfeed über Matchmaking, Mittelstand, Selbstdarsteller-Netzwerke, fehlende Verbindlichkeit – und warum regionale Unternehmer-Allianzen die Zukunft sein werden.

Cigar Newsfeed: Herr Schindler, Sie sprechen aktuell sehr offen über die Schwächen vieler Business-Netzwerke. Sie sagen sogar: „Die größte Lüge vieler Business-Netzwerke ist, dass danach nichts passiert.“ Das ist eine harte Aussage.

Bernhard Schindler:

Aber eine ehrliche. Wenn wir heute ehrlich auf den Markt schauen, sehen wir doch genau das:

Immer mehr Veranstaltungen. Immer mehr Businessclubs. Immer mehr Netzwerke. Immer mehr Menschen, die sich gegenseitig fotografieren und sichtbar machen wollen. Aber die entscheidende Frage lautet doch: Was passiert danach wirklich? Und genau dort wird es oft erschreckend still. Man sitzt gemeinsam an schönen Tischen. Man tauscht Visitenkarten. Man folgt sich auf LinkedIn. Man macht einen Post. Und am Ende fährt jeder wieder heim. Ohne Strategie. Ohne Umsetzung. Ohne Kontrolle. Ohne echtes wirtschaftliches Wachstum. Das mag vor einigen Jahren noch funktioniert haben. Heute funktioniert das nicht mehr. Der Mittelstand steht massiv unter Druck. Steigende Kosten. Sinkende Margen. Fehlende Mitarbeiter. Politische Unsicherheit. Kaum noch Planbarkeit. Gleichzeitig verändert künstliche Intelligenz komplette Märkte in einer Geschwindigkeit, die viele Unternehmen unterschätzen. Unternehmer brauchen heute keine weiteren Selbstdarsteller-Runden mehr. Sie brauchen Menschen, die wirklich weiterhelfen.

Cigar Newsfeed: Ist das der Grund, warum Sie aktuell so stark auf Matchmaking setzen?

Bernhard Schindler:

Absolut. Und zwar konsequent. Denn Matchmaking bedeutet für uns nicht:

„Ich kenne da jemanden.“ Matchmaking bedeutet: Die richtigen Unternehmer zur richtigen Zeit zusammenzubringen. Mit den richtigen Herausforderungen, den richtigen Fähigkeiten und vor allem mit der Bereitschaft, gemeinsam ins Tun zu kommen. Genau daran scheitern heute nämlich viele Unternehmen nicht mehr am Wissen, sondern an Geschwindigkeit, Umsetzung und fehlenden Verbindungen. Viele Unternehmer sitzen heute isoliert in ihren Problemen. Dabei gibt es oft bereits Lösungen im Markt – nur die Menschen treffen sich nie wirklich richtig. Und genau deshalb wird Matchmaking in den kommenden Jahren massiv an Bedeutung gewinnen. Nicht als Trend. Sondern als wirtschaftlicher Erfolgsfaktor.

Cigar Newsfeed: Das THE GROW Match Forum wächst aktuell extrem stark. Was machen Sie dort anders?

Bernhard Schindler:

Wir öffnen die Türen. Und genau das unterscheidet uns von vielen klassischen Netzwerk-Modellen. Allein im letzten Monat haben sich über 600 Unternehmer aktiv am THE GROW MatchForum beteiligt. Live-Foren, Online-Matchings, persönliche Gespräche, die Match App, regionale Formate – und vor allem echte Aktivität. Nicht Konsumieren. Nicht Zuschauen. Nicht aufsetzen. Sondern mitmachen. Das Spannende ist: Unternehmer sehnen sich aktuell wieder nach echten Gesprächen. Nach Klarheit. Nach Menschen, die Dinge umsetzen. Das haben wir erst letzte Woche wieder gesehen. Fast 100 Unternehmer waren live beim großen Online MatchForum dabei. Dort entstehen Kooperationen, neue Strategien, gemeinsame Projekte, Umsätze und teilweise komplette neue unternehmerische Wege. Und genau deshalb forcieren wir das Thema jetzt noch stärker. Mehr Online MatchForen. Mehr regionale Formate in Berlin, Hamburg und weiteren Städten. Mehr direkte Unternehmer-Verbindungen über unsere kostenlose Match App. Wir wollen Matchmaking nicht elitär machen. Wir wollen es öffnen. Für tausende Unternehmer.

Cigar Newsfeed: Viele würden jetzt sagen: Genau dadurch verliert ein Netzwerk doch an Exklusivität.

Bernhard Schindler:

Nein. Im Gegenteil. Exklusivität entsteht nicht dadurch, dass man künstlich Türen schließt. Exklusivität entsteht durch Qualität. Durch Umsetzung. Durch Ergebnisse. Und genau deshalb reicht Matchmaking allein auch nicht aus. Das ist der Punkt, den viele komplett unterschätzen. Ein gutes Gespräch bringt noch keinen Erfolg. Ein Kontakt bringt noch keinen Umsatz. Ein Match bringt noch keine Veränderung. Danach beginnt die eigentliche Arbeit.

Cigar Newsfeed: Was meinen Sie konkret mit „danach“?

Bernhard Schindler:

Umsetzung. Kontrolle. Verantwortung. Verbindlichkeit. Und genau deshalb werden regionale Corporate Circle Alliances künftig eine extrem wichtige Rolle spielen. Unternehmer brauchen heute regionale Kraftzentren. Menschen, die sich gegenseitig wirklich unterstützen, challengen, kontrollieren und gemeinsam wachsen wollen. Weg vom losen Kontakt. Hin zu echten Unternehmer-Allianzen. Das wird aus meiner Sicht die nächste Evolutionsstufe im Unternehmertum. Denn viele Unternehmer haben genug von Oberflächlichkeit. Sie wollen Menschen um sich, die liefern.

Cigar Newsfeed: Und welche Rolle spielt dabei der SCHINDLER Circle?

Bernhard Schindler:

Der SCHINDLER Circle ist bewusst kein klassischer Club. Das MatchForum öffnet die Türen. Der SCHINDLER Circle geht in die Tiefe. Dort begleiten wir Unternehmer operativ. Strategie. Positionierung. Kommunikation. Sales. Wachstum. Sparring. Umsetzung. Nicht theoretisch. Nicht PowerPoint. Nicht Motivationssprüche. Sondern direkte Arbeit am Unternehmen. Und genau deshalb funktioniert das Modell aktuell so stark. Wir wollen keine Menschen, die nur sichtbar sein wollen. Wir wollen Unternehmer, die wirklich etwas bewegen möchten.

Cigar Newsfeed: Warum trifft das Thema Ihrer Meinung nach aktuell einen solchen Nerv?

Bernhard Schindler:

Weil viele Unternehmer müde geworden sind. Müde von Oberflächlichkeit. Müde von falschen Versprechen. Müde von Menschen, die permanent reden, aber wenig liefern. Wir leben aktuell in einer Zeit, in der Sichtbarkeit oft mit Erfolg verwechselt wird. Aber Reichweite ersetzt keine Umsetzung. Und genau deshalb entsteht gerade ein massiver Wandel: Unternehmer suchen wieder echte Beziehungen. Echte Verbindlichkeit. Echte Allianzen. Nicht mehr den lautesten Raum. Sondern die richtigen Menschen. Und genau deshalb wird Matchmaking in den nächsten Jahren explodieren. Nicht als Lifestyle. Sondern als wirtschaftliche Notwendigkeit.

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