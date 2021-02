Die Guards für alle fälle… Revolution in der operativen Sicherheit.

Wie Investiren in der Krise?

Was ist mit Aktien und Founds? Auf was kann man sich als Investor in der aktuellen Situation verlassen?

Was tun wenn die Gefahr der Immobilienblase immer mehr die vergangene Euphorie vieler Investoren sich in eine gefühlte Depression verwandelt? Der Ausweg sind in der Krise Systemrelevante und Krisenfeste Projekte…

Das können aber auch nicht Medizinische Projekte sein, denn die Bedrohung durch Covid19 schadet nicht nur der gesundheit, sondern auch im dramatischer weise der Wirtschaft. Aber nicht nur das ist ein entscheidender Faktor… dazu kommt die Sicherheit die gerade jetzt in der Krise zunehmend an Bedeutung gewinnt…

Da gerade die Sicherheitsbranche nicht unbedingt zur Branche mit dem besten Ruf zählt, bedarf es einer FRevolution… Nicht im Politischem Sinn, nein, eine Revolution in der Struktur der Sicherheitsunternehmen. Vertrauen und Zuverlässigkeit werden zu den entscheidenden Punkten für uns alle. Wir müssen der Zukunft und allen noch kommenden Problemen, Unwägbarkeiten und Krisen ein solides Fundament der Sicherheit geben. Und das lohnt sich auch im Economichen Sinn… Die Grafik der Addierten GuV Werte ist keine Utopie…. So sieht das zukünftige Geschäft der Sicherheit aus. für weitere Informationen bitte Mail an: info@ib-guards.de

LinkedIn: linkedin.com/in/ib-guards

IB-Guards.de

Projekt mit Potenzial und Zukunft.

Professionelle operative Sicherheit im Kooperativen System.

Die Revolution in der operativen Sicherheit.

Werde ein Teil des Projekts- Investiere in die Zukunft der Sicherheit, für die Gesellschaft, das Business und unser Land.

