Die häufigsten Ursachen für defekte Hydraulikzylinder und deren Instandsetzung

Hydraulikzylinder sind in Industriemaschinen weitverbreitet. Sie dienen der Kraftübertragung von einem Motor auf andere Teile und sind von Baumaschinen bis zu Pressen in allen Bereichen zu finden.

Es gibt viele Gründe für den Ausfall von Hydraulikzylindern, aber hier finden Sie die häufigsten Schäden und Ursachen für den Ausfall von Hydraulikzylindern.

Der bei Weitem häufigste Schaden an Hydraulikzylindern sind Lecks und der damit verbundene Austritt von Hydraulikflüssigkeit. Der Verlust von Hydraulikflüssigkeit kann sehr schnell sehr teuer werden. Daher ist es wichtig, Leckagen so schnell wie möglich zu beheben.

Damit ein Hydraulikzylinder ordnungsgemäß funktionieren kann, muss er hohen Drücken und Temperaturen standhalten können. Das bedeutet, dass die für die Herstellung des Zylinders verwendeten Materialien stark genug sein müssen, um diesen Bedingungen standzuhalten. Ein häufiger Grund für defekte Hydraulikzylinder ist, dass sie aus Materialien hergestellt werden, die den Bedingungen, unter denen sie eingesetzt werden, nicht standhalten.

Ein weiterer Grund für defekte Hydraulikzylinder ist der unsachgemäße Einbau. Wenn jemand nicht weiß, wie man einen Hydraulikzylinder richtig einbaut, kann es sein, dass er nicht richtig funktioniert, wenn er in Betrieb genommen wird.

Schließlich ist es wichtig, dass die Benutzer daran denken, dass Hydraulikzylinder nur von geschulten Fachleuten bedient werden sollten, die wissen, wie sie funktionieren und wie sie gewartet werden müssen.

Bei Hydraulikzylindern gibt es verschiedene Arten von Schäden. Eine Art sind verbogene oder gerissene Kolbenstangen, die durch Überlastung oder Verstopfung des Zylinders verursacht werden. Führungselemente werden im Zylinder aufgrund von Seitenkräften oder Fremdkörpern beschädigt. Oder Riefen an den Lauf- und Führungsflächen aufgrund von Fremdkörpern im Zylinder. Auch die Chrombeschichtung von Kolbenstangen kann durch Krafteinwirkung auf die Chrombeschichtung und dadurch verursachte Abplatzungen der Chrombeschichtung beschädigt werden. Andere Arten von Schäden treten auf, wenn mechanische Komponenten, die an Hydraulikzylindern angebracht sind, verschleißen oder überlastet werden.

Cycon repariert Ihren defekten Hydraulikzylinder

Sie wissen, dass Sie auf Ihren Hydraulikzylinder nicht verzichten können. Er ist nicht nur ein Werkzeug, sondern eine Lebensader – eine Möglichkeit, Dinge zu erledigen und Geld zu verdienen.

Wir verstehen das, und deshalb reparieren wir seit den 1970er-Jahren Hydraulikzylinder. Wenn Sie Ihren Hydraulikzylinder reparieren lassen möchten, rufen Sie uns an! Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Reparatur von Hydraulikzylindern zahlreicher Hersteller und Marken.

Unser umfangreiches technisches Verständnis und unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Reparatur von Hydraulikzylindern ermöglichen es uns, alle Arbeiten an Hydraulikzylindern durchzuführen, von der Beseitigung von Leckagen bis hin zur Reparatur von massiven Schäden. Um im Rahmen unseres Hydraulikzylinder-Reparaturservices kurze Rücklaufzeiten und hohe Qualität zu gewährleisten, fertigen wir die benötigten Ersatzteile in unserer eigenen Produktionsstätte.

Tradition und Wertschätzung

Ein Unternehmen aus Norddeutschland

Pragmatisch und lösungsorientiert

Wir setzen auf unser Wissen und unsere Stärken. Als kleines mittelständisches Unternehmen versorgt die cycon GmbH ihre Kunden mit Hydraulikzylindern.

2004 von A. Lüttmann aus dem Verbund eines Kran- und Hydraulikherstellers gegründet, haben wir Kunden mit Sonderzylindern nach Maß beliefert. Ziel ist nicht die große Masse, sondern die Belieferung mit individuellen Hydraulikzylindern. Wir können auf rund 50 Jahre Erfahrung zurückblicken und diese für unsere Kunden einbringen.

Oft werden die Zeichnungen unserer Kunden für die technische Auslegung herangezogen. Der Kundenwunsch ist Grundlage unserer Konstruktion.

Individuell

Hochwertig

Zuverlässig

So ist unser Produkt, aber so begründen wir auch den Umgang mit unseren Kunden und mit unseren Mitarbeitern. Die guten Ideen kommen aus dem eigenen Haus. Für uns ist „Made in Germany“ nicht nur ein Wort. Mit hoher Fertigungstiefe und im eigenen Haus hergestellten Komponenten stellen wir uns dem Markt.

Geht nicht? – Das kennen wir nicht.

Wir stecken die Köpfe zusammen und entwickeln eine Lösung. Anregungen vom Markt, also auch von unseren Kunden nehmen wir immer gern auf, daraus entwickeln wir gemeinsam die Zukunft. Ob für die Entsorgungsbranche, den Fahrzeug- oder Maschinenbau, im Neubau oder bei Reparaturen, die Kunden schätzen unsere Arbeit, die wir höchsten Ansprüchen genügen lassen.

