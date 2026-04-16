Die Healymat Frequenzmatte gewinnt Red Dot Award 2026

Healymat Healymat Frequenzmatte gewinnt den Red Dot Award 2026 – innovative Technologie im Bereich Healthcare

Die Healymat Frequenzmatte gewinnt den Red Dot Award 2026 in der Kategorie Healthcare – Die Frequenzmatte Helix Comfort setzt neue Maßstäbe für Design, Technologie und ganzheitliche Regeneration.

Mit großer Freude gibt die Healymat Healthcare LLC bekannt, dass die innovative Frequenzmatte Helix Comfort mit dem international renommierten Red Dot Design Award 2026 in der Kategorie Healthcare ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung zählt weltweit zu den bedeutendsten Qualitätssiegeln für herausragendes Produktdesign und unterstreicht die Innovationskraft sowie den hohen Anspruch von Healymat an Funktionalität, Technologie und Ästhetik.

Der Red Dot Award wird jährlich von einer unabhängigen, internationalen Expertenjury vergeben, die Produkte anhand von Kriterien wie Innovationsgrad, Ergonomie, Funktionalität und Designqualität bewertet. Dass sich die Helix Comfort Frequenzmatte in diesem anspruchsvollen Wettbewerb durchsetzen konnte, bestätigt die führende Rolle von Healymat im Bereich moderner Wellness- und Regenerationstechnologien.

Revolutionäres Helix-Design trifft auf High-End-Technologie.

Im Zentrum der Auszeichnung steht das einzigartige Helix-Design der Frequenzmatte, das sich an der Struktur der DNA-Doppelhelix orientiert. Dieses speziell entwickelte MultiShell®-Spulensystem sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Magnetfelds über die gesamte Liegefläche – ein entscheidender Vorteil gegenüber herkömmlichen Systemen, bei denen die Wirkung oft nur punktuell im zentralen Bereich konzentriert ist.

Die Auszeichnung durch den Red Dot Award 2026 würdigt nicht nur die technologische Innovation, sondern auch das durchdachte Produktdesign der Healymat Frequenzmatte Helix Comfort. Die Oberfläche der Matte spiegelt visuell das Helix-Konzept wider und vereint Funktionalität mit einer klaren, modernen Formensprache. Hochwertige Materialien, eine ergonomische Konstruktion und eine intuitive Bedienung sorgen für ein Premium-Erlebnis auf allen Ebenen.

Die Healymat Frequenzmatte Helix Comfort kombiniert mehrere fortschrittliche Technologien in einem ganzheitlichen System:

– Pulsierendes Magnetfeld (PEMF) im Bereich von 1-100 Hz

– 44 präzise angeordnete MultiShell®-Magnetfeldspulen

– 192 Biophotonen-Lichtpunkte (660 nm)

– 44 integrierte FIR-Infrarotlichtquellen (850 nm)

– Elektrosmogfreie Gleichstrom-Technologie

– Intelligenter Smart Controller mit über 100 Programmen

Diese Kombination ermöglicht eine tiefgreifende, gleichmäßige Anwendung, die auf moderne Anforderungen im Bereich Regeneration, Entspannung und Wohlbefinden ausgerichtet ist.

Diese Auszeichnung bestätigt unseren Anspruch, nicht nur technologisch führend zu sein, sondern auch Produkte zu entwickeln, die Design und Funktion perfekt miteinander verbinden, erklärt ein Sprecher von Healymat. Die Frequenzmatte Helix Comfort ist das Ergebnis intensiver Forschung, Entwicklung und dem klaren Ziel, eine neue Generation von Frequenzmatten zu definieren.

Internationale Anerkennung als Qualitäts- und Vertrauenssignal.

Der Gewinn des Red Dot Award gilt weltweit als starkes Signal für Qualität, Innovation und Vertrauen. Produkte mit dieser Auszeichnung genießen eine hohe internationale Sichtbarkeit und werden von Medien, Fachpublikum und Endkunden gleichermaßen als besonders hochwertig wahrgenommen.

Für Healymat bedeutet diese Auszeichnung einen weiteren Meilenstein in der Unternehmensentwicklung und stärkt die Position als Premium-Anbieter im wachsenden Markt für moderne Frequenz- und Regenerationstechnologien.

Healymat setzt neue Standards im Markt für Frequenzmatten

Mit der Frequenzmatte Helix Comfort hebt sich Healymat deutlich von herkömmlichen Produkten im Markt ab. Während viele Systeme auf einfache Spulenanordnungen setzen, verfolgt Healymat einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem Technologie, Design und Nutzererlebnis eine Einheit bilden. Die Kombination aus innovativer Feldverteilung, integrierten Lichttechnologien und intelligenter Steuerung macht die Helix Comfort zu einer der fortschrittlichsten Frequenzmatten ihrer Generation.

Die Healymat Healthcare LLC ist ein international ausgerichtetes Unternehmen mit Fokus auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Wellness- und Regenerationstechnologien. Mit einem klaren Anspruch an Qualität, Forschung und Design entwickelt Healymat Produkte, die moderne Technologie mit ganzheitlichem Wohlbefinden verbinden. Mit dem Gewinn des Red Dot Award 2026 setzt Healymat ein starkes Zeichen in der Branche. Die Helix Comfort Frequenzmatte steht exemplarisch für die Zukunft moderner Gesundheits- und Wellnesslösungen – innovativ, durchdacht und ausgezeichnet auf höchstem internationalen Niveau.

Alle Informationen zu Healymat finden sie hier: www.healymat.com

Healymat ist ein führender Anbieter im Bereich Frequenzmatten und moderner Wellnesslösungen, der innovative Technologien mit einem einzigartigen Designanspruch verbindet und neue Maßstäbe im Healthcare-Segment setzt.

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