Die Herrenschuhmarke Perlie startet nach erfolgreichem Start in Europa auch in den USA

Die Herrenschuhmarke Perlie hofft, den US-Markt mit bequemen Anzugsschuhen für den sportlichen Herren zu erobern. Die Expansion in den US-amerikanischen Markt folgt auf die erfolgreiche Einführung der Marke in Westeuropa, insbesondere in Frankreich, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden und Italien.

Die Idee hinter PERLIE ist einfach: Anzugsschuhe und Stiefel mit dem Komfort eines Sneakers. Anzugsschuhe und Stiefel, die Sie den ganzen Tag über bequem tragen können, ohne dass sie schmerzen oder unangenehm sind. „Unabhängig vom Preis oder der Marke konnten wir keine Anzugschuhe finden, die nicht extrem unbequem waren“, sagt Sep Breukers, Gründer des Unternehmens. „Im Laufe von drei Jahren haben wir uns die wichtigsten Merkmale angeschaut, die unsere geliebten Sneaker so bequem machen, wie sie sind, und diese in fast zehn Punkten auf unsere Schuhe übertragen. Wir haben zum Beispiel eine neu entwickelte, patentierte Laufsohle entwickelt, und unsere Schuhe haben eine ähnliche Einlegesohle und Zwischensohle wie ein Luxus-Sneaker der Oberklasse. Wir haben auch die gleiche Polsterung und ein einzigartiges, extra weiches und flexibles Lederfutter verwendet. Dadurch sind PERLIE Schuhe viel bequemer als herkömmliche Anzugsschuhe und Stiefel. Betrachten Sie ihn als einen aktualisierten Anzugsschuh, einen Anzugsschuh 2.0“.

„In den USA haben innovative Schuhmarken eine sehr starke Tradition. Die meisten dieser Marken setzen auf eine flexiblere Laufsohle und Oberleder. Das hat natürlich seine Vorteile, aber wir waren der Meinung, dass es viel mehr zu gewinnen gab. Das Feedback unserer Kunden ist sehr positiv. Wir haben CEOs, die uns buchstäblich gesagt haben, dass sie ihre 1.000-Dollar-Schuhe weggeworfen haben, weil unsere Schuhe so viel bequemer sind. Wirklich, dafür tun wir es.“

Dass Covid den Markt für Anzugsschuhe stark unter Druck gesetzt hat, ist bekannt. „Natürlich können wir diese Tendenz nicht leugnen. Wenn uns Covid jedoch eines gelehrt hat, dann, dass wir Komfort schätzen. In diesem Sinne schließen die PERLIE-Schuhe die Lücke zwischen klassischem Stil und Komfort.

Perlie ist nicht nur „nur“ eine Schuhmarke, sondern strebt auch danach, eine sozial- und umweltbewusste Marke zu sein. „Mit jedem verkauften Schuh unterstützen wir einen guten Zweck. Dies variiert von der Heilsarmee bis hin zu einer Stiftung, die Bäume in Regenwäldern auf der ganzen Welt pflanzt. Darüber hinaus werden alle von uns verwendeten Materialien, einschließlich Verpackungen, Kartonagen und Umhüllungen, aus recycelten Materialien hergestellt, die aus Westeuropa stammen, um unsere Umweltauswirkungen so weit wie möglich zu begrenzen.“

Die Unternehmer hinter PERLIE wollen wachsen. „Wir streben in fünf Jahren einen Umsatz von 25 Millionen Dollar an. Vor allem das Feedback unserer Kunden ist sehr positiv. Ein gutes Produkt ist und bleibt die Basis.“

