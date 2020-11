Die Hilfe für ältere Menschen in Altlandsberg

wird durch die SeniorenLebenshilfe weiter ausgebaut

Altlandsberg, 11.11.2020. Die SeniorenLebenshilfe ist ein bundesweit agierender Dienstleister, der älteren Menschen das Leben erleichtert. Die Leistungen der Lebenshelfer sind im vorpflegerischen Bereich angesiedelt. Oberstes Ziel ist es, ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause möglich zu machen, auch wenn die Senioren sich nicht mehr voll umfänglich selbst versorgen können. Dank der neuen Lebenshelferin Birgit Schmidt kann das Angebot der SeniorenLebenshilfe in Altlandsberg und Umgebung weiter ausgebaut werden.

In den eigenen vier Wänden alt werden

Die SeniorenLebenshilfe wurde 2012 von Geschäftsführerin Carola Braun gegründet. Seitdem ist das Netzwerk aus selbstständig-freiberuflich arbeitenden Lebenshelfern in ganz Deutschland immer größer geworden. Die Lebenshelfer werden bei ihrer Arbeit von der Berliner Zentrale aus koordiniert und erhalten eine umfassende Schulung, bevor sie ihre Tätigkeit aufnehmen. Die Leistungen, die von den Lebenshelfern erbracht werden, richten sich nach den persönlichen Wünschen und dem individuellen Bedarf der Senioren. Neben der Unterstützung im Haushalt spielen auch soziale Aspekte eine wichtige Rolle bei der Betreuung. Auf diese Weise wird es älteren Menschen ermöglicht, glücklich und zufrieden in den eigenen vier Wänden alt zu werden.

Senioren werden individuell und umfangreich betreut

Viele Senioren haben keine Angehörigen, die sie in ihrem Alltag unterstützen können. Diese Funktion wird daher von den Lebenshelfern übernommen. Die Lebenshelfer sind Haushälter, Sekretäre und Freizeitpartner gleichermaßen. Sie gehen für die Senioren einkaufen, übernehmen den Wohnungsputz, das Waschen der Wäsche und kümmern sich um behördliche Angelegenheiten. Die Senioren werden außerdem zu Terminen begleitet, egal ob es sich um einen Arzttermin oder einen Besuch bei Freunden handelt. Jeder Lebenshelfer verfügt über einen eigenen Pkw, so dass die Senioren entspannt und bequem befördert werden können. Bei Bedarf unterstützen die Lebenshelfer ihre Senioren auch bei einer sinnvollen Freizeitgestaltung. Sie unternehmen gemeinsame Spaziergänge oder besuchen kulturelle Veranstaltungen. Alles mit dem Ziel, das Leben der Senioren zu erleichtern und zu bereichern.

Mit Birgit Schmidt kann die SeniorenLebenshilfe ihr Angebot in Brandenburg weiter ausbauen

Die 1970 in Wolgast geborene Birgit Schmidt ist das neueste Mitglied der SeniorenLebenshilfe. Sie bietet ihre Dienste für ältere Menschen zukünftig in Altlandsberg und Umgebung an, wo Lebenshelferin Nadine Steffen bereits wertvolle Arbeit leistet. Der gelernten Chemielaborantin und Zahnarzthelferin sowie IT-Systemkauffrau ist es ein besonderes Anliegen, den Senioren ein eigenständiges Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglich. Sie hat in ihrer eigenen Familie die Erfahrung gemacht, was es für ältere Menschen bedeutet, wenn sie sich nicht mehr selbst versorgen können, pflegende Angehörige aber fehlen. Um so wichtiger ist es der glücklich verheirateten Birgit Schmidt, so vielen Senioren wie möglich das Leben zu erleichtern.

Weitere Informationen über Birgit Schmidt und die SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH mit Hauptsitz in Berlin. Das Dienstleistungsunternehmen ist stetig darum bemüht, sein Angebot in ganz Deutschland weiter auszubauen. Neue Lebenshelfer werden daher ständig gesucht. Durch die tatkräftige Unterstützung des Berliner Teams werden die Lebenshelfer optimal auf ihren Einstieg vorbereitet und auch während ihrer Tätigkeit umfassend unterstützt. Weitere Informationen zur SeniorenLebenshilfe und der Lebenshelferin Birgit Schmidt erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Altlandsberg.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

