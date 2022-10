Die IHG Hotels & Resorts Marke Holiday Inn Express kehrt nach Dresden zurück

Der Neuzugang – ein Rebranding einer Bestandsimmobilie – verstärkt das IHG-Portfolio in Dresden und unterstreicht das Wachstum der Marke in Deutschland

München, 5. Oktober 2022 – IHG® Hotels & Resorts, eine der weltweit führenden Hotelgruppen, hat heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit LRO Hospitality über ein Holiday Inn Express in Dresden mit 306 Zimmern bekannt gegeben. IHG erweitert damit ihr Portfolio in der sächsischen Landeshauptstadt und stellt ihre Kompetenz respektive der Umwandlung und dem Rebranding von Bestandsimmobilien erneut unter Beweis.

Das Hotel wird voraussichtlich innerhalb der nächsten vier bis sechs Monate als Teil der IHG-Familie wiedereröffnet, bis zum Sommer 2024 vollständig renoviert und in Holiday Inn Express Dresden umbenannt werden. Das 10-stöckige Gebäude wird eine Lobby mit Frühstücksbereich, einen Fitnessraum und einen flexiblen Co-Working/Shared-Office-Bereich im ersten Stock umfassen.

Der Neuzugang stärkt das Markenportfolio der IHG in Dresden, zu dem das Holiday Inn Dresden – Am Zwinger (144 Zimmer), das Holiday Inn Dresden — City South (89 Zimmer) und das Hotel Indigo Dresden – Wettiner Platz (132 Zimmer) gehören.

Willemijn Geels, Vice President Development Europe bei IHG Hotels & Resorts, kommentierte die Partnerschaft wie folgt: „Deutschland ist nach wie vor ein wichtiger Markt für IHG und wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit LRO Hospitality, um unser Hotelangebot in Dresden zu erweitern. Dieser Deal für Holiday Inn Express unterstreicht insbesondere die Kompetenz unserer Marken, wenn es um die Umwandlung von Bestandsimmobilien geht.“

Henri Wilmes, Chief Investment Officer, LRO Hospitality: „LRO Hospitality konzentriert sich auf Hotels, die robust und krisenresistent sind. So können wir attraktive Renditen erzielen, während sich unser Marktumfeld erholt. Das Holiday Inn Express Dresden ist unser erster Vertrag mit IHG in Deutschland und wir können es kaum erwarten, loszulegen. Wir sind zuversichtlich, dass IHG der richtige Partner ist, um die Art von Rendite zu erzielen, die wir anstreben.“

Aufbauend auf einer langjährigen Zusammenarbeit mit LRO Hospitality, vor allem auf dem britischen Markt, begrüßt IHG die Möglichkeit, diese Partnerschaft weiter auszubauen und den Eintritt des Unternehmens in den deutschen Markt zu unterstützen. Nach der Eröffnung wird das Holiday Inn Express von Atlas Hotels, einer Tochtergesellschaft von L+R Hotels, betrieben werden. Atlas Hotels betreibt bereits rund 60 Hotels in Großbritannien, die meisten davon unter der Marke „Holiday Inn Express“.

IHG hat 91* Hotels in Deutschland, von denen 79 zur Holiday Inn Markenfamilie gehören. Das Unternehmen hat 25* Hotels in Deutschland in Planung.

IHG auf der Expo Real 2022

IHG Hotels & Resorts ist vom 4. – 6. Oktober 2022 auf der Expo Real in München, der größten Messe für Immobilien und Immobilieninvestitionen in Europa, vertreten. Erfahren Sie mehr über die neuesten Entwicklungen und treffen Sie unser IHG-Entwicklerteam am Stand A1.142.

*Stand 30. Juni 2022

