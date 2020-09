“Die Illusion der Unbesiegbarkeit” nun auf Portugiesisch

Virtueller Book Launch am 17. September

(Offenbach/Langenfeld) Nachdem die GABAL Autoren Andreas Krebs und Paul Williams ihren Spitzentitel 2019 bereits auf dem US-Markt platzieren konnten, erscheint “Die Illusion der Unbesiegbarkeit – Warum Manager nicht klüger sind als die Incas vor 500 Jahren” nun auch auf Portugiesisch. Sowohl Buch, E-Book als auch Hörbuch der beiden Erfolgsunternehmer, internationalen Top-Manager und Coaches werden am 17. September vom GABAL-Partner UBook Publishing in Rio de Janeiro veröffentlicht. Die neue Ausgabe trägt den Titel “A Ilusão da Invencibilidade”.

Die aktuellen Herausforderungen rund um COVID-19 machen das Buch noch sehr viel relevanter und aktueller. Die Kernbotschaften des Buches rund um wertebasierte Führung, authentisches Selbstmanagement, robustes Risikomanagement, gute Corporate Governance und die Fallen rund um unkontrollierte Egos sind wichtiger denn je und machen das Buch zu einem echten “Must-read”. Auch die prominenten Vorwortgeber, Nik Gowing (ex-BBC World) und Prof. Peter May (Experte für Familienunternehmen) haben ihre eindrucksvollen Vorworte neu formuliert und geben ihre ersten Erfahrungen zur COVID-19-Krise an die Leser weiter.

Zur Feier des Erscheinungstages haben die Autoren für den passenden Rahmen gesorgt: Der virtuelle Book Launch, bei dem mehrere tausend Teilnehmer erwartet werden, wird am 17. September live per YouTube-Stream aus der Business School Fundaão Dom Cabral übertragen. Die Hochschule in Belo Horizonte/Brasilien ist eine der Top-10 Business Schools weltweit. Vice-Dean Viviane Barreto moderiert die Veranstaltung und das Interview mit den Autoren. Live teilnehmen kann jeder Interessierte über diesen Link: https://try.ubook.com/ailusaodainvencibilidade/

Beim GABAL Verlag freut man sich über den internationalen Erfolg der beiden “Incas”: “Heute kann es sich kein Unternehmen mehr leisten, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Wer sich heute unbesiegbar glaubt, ist sonst morgen schon vergessen. Die beiden Autoren werden sicherlich auch weiter international für Furore sorgen mit ihren Impulsen für moderne Unternehmensführung, Selbstführung und nachhaltigen Unternehmenserfolg. Eine spanische Ausgabe ist für 2021 bereits in der Planung”, sagt Verleger Andre Jünger.

ANDREAS KREBS ist Unternehmer, international erfahrener Manager sowie Referent zu Leadership, Globalization und Entrepreneurship, und hat Beirats- und Aufsichtsratsmandate in unterschiedlichen Branchen. Darüber hinaus engagiert er sich als Vorsitzender der privaten NGO und des Fördervereins Girassol e.V. für Kinder und Jugendliche aus sozial schwierigem Umfeld in São Paulo/Brasilien. Mehr unter https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Krebs_(Manager) und www.inca-inc.com

PAUL WILLIAMS ist Executive Coach, international erfahrener Manager und Unternehmer. Der gebürtige Brite führt seit 2003 als Managing Partner das Beratungsunternehmen paul williams & associates, mit den Schwerpunkten Leadership Coaching, Selbstmanagement, Management-Diagnostik und Organisationsentwicklung. Mehr unter www.paul-williams.de und www.inca-inc.com

Vom Wissen ins Umsetzen: GABAL ist seit mehr als drei Jahrzehnten der Praxisverlag unter den führenden Wirtschaftsverlagen. Angetrieben von Trendgespür und Innovationsfreude liefert das Familienunternehmen medienübergreifend exzellenten Content sowie erprobte Lösungen für die Herausforderungen in Beruf und Privatleben. Mehr als 500 Praktiker und Koryphäen auf ihrem Gebiet geben fundiertes Know-how und Praxiserfahrungen weiter, so dass die Verlagskunden und Fans ihre Lern- und Lebensziele erreichen. GABAL ist Enabler und Inspirator, Life- und Businesscoach, Impulsgeber und Karrierebegleiter für alle, die ihre Potenziale wirklich heben möchten. https://www.gabal-verlag.de/

