Die Jobsicherheit in Zeiten der Coronakrise gibt es

Bedingt durch die Coronakrise durchlebt eine Vielzahl von Arbeitnehmern eine existenzbedrohende Phase. Aufträge und damit Umsätze sind in den vergangenen Monaten weggebrochen, Kunden ausgeblieben. Somit drohen Kurzarbeit und Entlassungen. So gut wie jede Branche ist betroffen.

In Zeiten der Coronakrise sein eigener Chef werden?

Warum nicht, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Dr. Thomas Komarek. Es gibt Branchen, insbesondere im Bereich Dienstleistung, welche auch in Zeiten der Coronakrise florieren. Wichtig dabei ist, dass Dienstleistungen angeboten werden, die hochwertig und dennoch bezahlbar sind. Franchisesysteme öffnen die Tür zur beruflichen Sicherheit auch in einem eine Person Unternehmen.

Welches Franchisesystem passt zu mir

Exemplarisch hier genannt das US-amerikanische Franchise-System Young Rembrands bringt Kindern nach einer speziellen Methode das Zeichnen und Malen bei. Bei diesem Geschäftsmodell sollten Franchisepartner Kinder mögen und dazu auch Qualitäten als Maler mitbringen. Ein anderes Unternehmen bietet Franchisepartnerschaften in Deutschland an, bei dem Franchisenehmer Silikonfugen in Duschen erneuern. Mit rund EUR 3.000,– ist die Startgebühr gering, jedoch nur für Menschen mit handwerklichem Geschick geeignet. Also unser Tipp, prüfe zuerst, ob das Anforderungsprofil zu dir passt.

Die Suche nach einem für mich geeigneten Franchisesystem

Bei der Suche nach dem geeigneten Franchisesystem ist es zielführender, sich im ersten Schritt mit der eigenen finanziellen Situation zu befassen und eine konsequente Vorauswahl zu treffen. Was nützt ein brillantes Franchisesystem, wenn ich die Eintrittsgebühr nicht habe. Meist ist es mit der Eintrittsgebühr alleine nicht getan. Es gilt zu prüfen, in welcher Höhe Folgekosten auf mich zukommen.

Hier die Top Empfehlung vom Franchise Vergleich

Hier unsere Top-Empfehlung für Menschen, die gerne mit anderen Menschen Umgang haben und etwas Gutes tun wollen. Die US-amerikanische Partnervermittlung TTPCG ® bietet ein einmaliges Geschäftsmodell in Sachen außergewöhnlicher Dienstleistungen in derzeit 53 Ländern an. Das Geschäftsmodell ist schnell erklärt. Eine sehr hochwertige Dienstleistung zu bieten, welche sich jeder Single auf Partnersuche auch leisten kann. Wissenschaftlich fundiert und hochtechnisiert. TTPCG ® und die Franchisepartner der Marke können auf Erfahrungen seit dem Gründungsjahr des Unternehmens im Jahr 1981 zugreifen. Die Aufgabe der TTPCG ® Franchisepartner ist die kompetente, individuelle Beratung der Interessenten. Die Beratung spiegelt das besondere Erlebnis, welches Nutzer der Dienste von TTPCG ® von Anbeginn erleben. Jede Beratung der zahlreichen Interessenten ist die Aufgabe der TTPCG ® Franchisepartner. Die Beratung wird auf dem Laptop von einmaligen und wertvollen Tools begleitet, welche TTPCG ® seinen Franchisepartnern in die Hände gibt. Das Besondere ist, dass jeder Interessent die besondere Qualität der Dienstleistung kennenlernt, bevor er sich für TTPCG ® entscheidet.

Bequem aus dem Homeoffice arbeiten, ist bei TTPCG ® auch möglich

Nicht nur in den Zeiten der Coronakrise können TTPCG ® Franchisepartner die Beratung der Interessenten auch mittels Fernberatung-Videokonferenz bequem aus dem Homeoffice durchführen. Der Franchisegeber TTPCG ® bietet seinen Franchisepartnern sämtliche Tools dazu.

Geringe Startgebühr und keine Folgekosten bei TTPCG ®

Singleberater benötigen in Deutschland und in Österreich zum Start lediglich den im Vergleich mit anderen Franchisegebern sehr geringen Betrag in Höhe EUR 2.900,–. TTPCG ® übernimmt sämtliche Kosten, die im Verlauf der Franchisepartnerschaft entstehen. Es gibt für die Franchisepartner keine Folgekosten. Anfragen von Interessenten stellt der Franchisegeber seinen Franchisenehmern kostenneutral. So besteht bei TTPCG ® die Chance, eine Tätigkeit zu finden, die mehr Freude bereitet, die mehr Ausgeglichenheit schafft und im besten Fall sogar glücklicher macht. Was noch sehr wichtig ist, TTPCG ® Franchisepartner werden ihr eigener Chef und brauchen keine Angst haben, den Job zu verlieren. Wer mehr über eine aussergewöhnliche Franchisepartnerschaft erfahren möchte, kann gratis die Info-Broschüre downloaden unter der URL

https://www.partner-computer-group.com/franchise/mobile/Franchiseinfo-D-A-CH.pdf

Autor dieser Pressemeldung ist Theresia Teichstätter, 20, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg

Herausgeber dieser Pressemitteilung ist das Portal Franchise-Vergleich

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.