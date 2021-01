Die kostenlose und flexible AVA-Software von SIDOUN

Effizient: Die Cloud-Lösung vom Innovationsführer

Globe4all ist tatsächlich kostenlos – es gibt keinen “Haken an der Sache” und ganz viele Vorteile! Effizient und mit Freude ausschreiben und dabei Zeit gewinnen und Geld sparen. Das kann nicht sein, oder? Doch! Und es kann nicht nur sein. Es ist so. Holen Sie sich mit nur einem Klick alle Highlights, die weit über herkömmliche AVA-Programme hinaus Nutzen bieten: globe4all.info

Unsere einzigartige Kompetenz EXCEL-INSIDE verbindet Ihr Excel mit Globe4all – und beide harmonieren hervorragend miteinander. Die BIM-Verzahnung von CAD- und AVA-Software heißt bei uns G-BIM – und die lässt keine Wünsche offen. Die Baukalkulation ist eine professionelle Lösung für alle, die die Projektkosten jederzeit aktuell im Blick behalten müssen.

Last but not least ist Customizing oder das flexible Anpassen an Ihre Wünsche und Bedürfnisse für uns eine Herausforderung, die wir lieben. SIDOUN Globe® AVA-Software wurde bereits mehrfach ausgezeichnet für ihre zahlreichen Innovationen.

Worauf warten Sie noch?

Einfach hier anmelden und loslegen: globe4all.info

Schneller und gewinnbringender war das “Arbeiten” mit Ihrer AVA-Software noch nie!

Seit mehr als 40 Jahren ist SIDOUN International der Premium-Hersteller für Software im Bereich Baumanagement. Seinerzeit wurde das Unternehmen mit der Vision gegründet, zwei Dinge zu vereinen: Es sollte ein Ort geschaffen werden, an dem Menschen glücklich und erfüllt zusammenarbeiten, der inspiriert und Kreativität freisetzt, an dem Großes erschaffen wird. Gleichzeitig war es das Ziel in dieser Atmosphäre exzellente Software zu entwickeln, die alle an Bauprojekten Beteiligten glücklich macht, sowohl durch die Genialität der Produkte, als auch durch ein freundschaftliches Miteinander, das auf Kunden inspirierend wirkt.

Kontakt

SIDOUN International GmbH

Mike Karmann

Obere Hardtstr. 18

79114 Freiburg im Breisgau

0761-38506-0

0761-38506-38

globe4all@sidoun.de

http://globe4all.info

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.