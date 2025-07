Die KRAUSE 360°-Kompetenz

für mehr Sicherheit und Effizienz

In der heutigen Arbeitswelt ist Service kein Anhängsel mehr, sondern ein zentrales Qualitätsmerkmal. Auch im Bereich der Steigtechnik ist es nicht allein das Produkt, sondern vor allem das gesamte Servicepaket, das über die Zufriedenheit der Kunden entscheidet. Mit der 360° competence schafft KRAUSE ein umfassendes Leistungsversprechen, das auf fünf tragenden Säulen ruht: Produktqualität, Beratung, Arbeitssicherheit, Servicekompetenz und digitale Lösungen. Das Ergebnis ist ein durchdachtes Gesamtkonzept, das weit über den Standard hinausgeht und die Anforderungen moderner Unternehmen vollumfänglich abdeckt.

Produkt-Kompetenz – Qualität, die weiterdenkt

KRAUSE steht für durchdachte Steigtechnik, die Innovation, Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit vereint. Im Mittelpunkt stehen langlebige Produkte, die durch hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung überzeugen. Die stetige Weiterentwicklung basiert auf dem engen Austausch mit Anwendern und Partnern aus der Praxis. So entstehen Lösungen, die sich an realen Anforderungen orientieren und kontinuierlich verbessert werden.

Das Produktportfolio umfasst ein breites Spektrum an Steigtechnik, darunter Leitern, Tritte, FahrGerüste (fahrbare Arbeitsbühnen) und ortsfeste Steigleitern. Darüber hinaus bietet KRAUSE auch kundenindividuelle Sonderlösungen, die exakt auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt sind. Ob spezielle Überstiege für die Industrie, maßgeschneiderte Wartungspodeste für Busse, Lkws und Schienenfahrzeuge oder Sonderkonstruktionen für herausfordernde Arbeitsumgebungen – jede KRAUSE-Lösung ist so einzigartig wie ihre Anwender.

Beratungs-Kompetenz: Von Anfang an professionell begleitet

Eine gute Lösung beginnt mit einer genauen Analyse. Deshalb bietet KRAUSE im Rahmen der Beratungs-Kompetenz eine umfassende Projektbetreuung, die bereits vor der Produktauswahl ansetzt. Gemeinsam mit dem Kunden werden vor Ort die Anforderungen und das Ziel ermittelt. Auf dieser Basis entsteht ein individueller Projektfahrplan, der technische und organisatorische Aspekte berücksichtigt.

Während der Umsetzungsphase legt KRAUSE größten Wert auf Transparenz und direkte Kommunikation. Der Projektfortschritt wird kontinuierlich dokumentiert und mit dem Kunden abgestimmt. So entsteht eine enge Zusammenarbeit, bei der alle Beteiligten stets auf dem aktuellen Stand sind. Der Erfolg des Projekts endet dabei nicht mit der Auslieferung, denn KRAUSE-Kunden profitieren auch nach Projektabschluss von umfassenden After-Sales-Leistungen im Rahmen der KRAUSE SafetyServices.

Arbeitssicherheits-Kompetenz: Prüfpflichten einfach digital erfüllen

Sicherheit ist nicht verhandelbar und fester Bestandteil des KRAUSE-Selbstverständnisses. Mit den Seminarangeboten der KRAUSE-ACADEMY werden Mitarbeitende gezielt dazu befähigt, selbst Prüfverantwortung zu übernehmen. In den praxisnahen Seminaren erlangen sie das nötige Fachwissen, um als „Befähigte Personen“ die regelmäßige Prüfung von Leitern, Tritten, FahrGerüsten (fahrbaren Arbeitsbühnen) und Steigleitern durchzuführen – kompetent, rechtssicher und gesetzeskonform.

Fehlt im Unternehmen eine „Befähigte Person“, übernimmt KRAUSE die Prüfungen mit einem eigenen Team erfahrener Prüfer – direkt vor Ort, effizient und dokumentationssicher. Dabei werden neben KRAUSE-Produkten auch viele weitere Arbeitsmittel geprüft, darunter Regalanlagen, kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore, ortsfeste elektrische Anlagen und Maschinen, Flurförderzeuge oder auch persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA).

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Sicherheitsstrategie ist die Zusammenarbeit mit dem Digitalisierungspartner wosatec. Die Web-App dieses Kooperationspartners ergänzt das Prüfangebot um eine leistungsstarke digitale Komponente. Sie ermöglicht die papierlose Durchführung und Dokumentation von Prüfungen sowie eine automatisierte Verwaltung aller Arbeitsmittel inklusive Terminüberwachung und Prüfberichterstellung. Jedes Arbeitsmittel erhält einen individuellen QR-Code, mit dem es eindeutig identifiziert und jederzeit digital geprüft werden kann – mobil, standortübergreifend und gesetzeskonform.

Die App ermöglicht eine lückenlose Dokumentation der Prüfhistorie, den Export von Berichten und bietet ein zentrales Dashboard, das einen Überblick über alle eingesetzten Arbeitsmittel gibt. Sie arbeitet vollständig cloudbasiert. Dadurch wird der gesamte Prüfprozess effizienter, transparenter und sicherer. Insbesondere für Unternehmen mit mehreren Standorten, einer hohen Mitarbeiterzahl oder einem großen Bestand an prüfpflichtigen Arbeitsmitteln ist diese Lösung von großem Vorteil. Die erforderlichen Lizenzpakete und QR-Code-Etiketten zur Nachrüstung älterer Produkte sind direkt bei KRAUSE erhältlich.

Service-Kompetenz: Kundenorientierung mit System

Für KRAUSE bedeutet Service eine fortlaufende Begleitung, die weit über den Verkaufszeitpunkt hinausreicht. Dazu gehören technische Hotlines, Ersatzteilservices, personalisierte Verkaufsunterlagen sowie ein flächendeckend erreichbarer Außendienst. Kunden erhalten regelmäßig neue Informationen über Produktneuheiten, Sicherheitsvorgaben oder Anwendungsempfehlungen – per Newsletter, Katalog, Themenprospekt oder im persönlichen Gespräch.

Händlern bietet KRAUSE umfangreiche POS-Materialien zur Verkaufsunterstützung, digitale Schnittstellen zur einfachen Datenverarbeitung und individualisierte Inhalte zur optimalen Darstellung im Shop oder im Beratungsgespräch. So wird aus Service ein echter Mehrwert – sowohl für Händler als auch für Endkunden.

Digital-Kompetenz: Moderne Tools für effiziente Prozesse

Mit der zunehmenden Digitalisierung im industriellen Umfeld wächst auch der Bedarf an intelligenten, digitalen Schnittstellen. KRAUSE begegnet dieser Entwicklung mit einem klaren Fokus auf digitale Lösungen. Neben der Integration von EDI für automatisierte Auftragsprozesse bietet die Website einen umfangreichen Servicebereich mit technischen Datenblättern, Videos, Checklisten, Normeninformationen und FAQs. Alle Informationen sind rund um die Uhr von überall abrufbar.

Zusätzlich unterstützt KRAUSE seine Partner mit elektronischen Katalogen, strukturierten Produktdaten für ERP-Systeme und der Möglichkeit, Produkte direkt in digitale Beschaffungssysteme zu integrieren. Dadurch wird der Einkauf nicht nur schneller, sondern auch deutlich weniger fehleranfällig und transparenter.

Zukunftssicher aufgestellt: Mit der 360° competence immer einen Schritt voraus

Mit dem umfassenden 360°-Ansatz schafft KRAUSE ein Serviceerlebnis, das weit über klassische Produktangebote hinausgeht. Die enge Verzahnung von Produktentwicklung, Beratung, digitaler Arbeitsmittelsicherheit und Kundensupport ermöglicht es Unternehmen, effizienter und sicherer zu arbeiten. Durch den Ausbau der digitalen Prüfservices – insbesondere im Zusammenspiel mit der wosatec Web-App stellt KRAUSE die Weichen für eine nachhaltige und rechtssichere Zukunft.

Zukünftig werden neue Schulungsformate, branchenspezifische Sicherheitskonzepte und der weitere Ausbau digitaler Lösungen das Angebot noch zielgerichteter machen. Dabei steht stets ein Gedanke im Mittelpunkt: Kunden nicht nur mit Produkten zu versorgen, sondern sie mit umfassender Kompetenz zu begleiten. Denn guter Service macht den entscheidenden Unterschied – heute mehr denn je.

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

