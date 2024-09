Die Kunst der Performance: Ein ultraweites Panorama höchster Präzision

Stuttgart/Amsterdam, 19. September 2024 – Porsche Design und AGON by AOC, eine der weltweit führenden Marken für Gaming-Monitore1 und IT-Zubehör, kündigen ihre neueste Zusammenarbeit an: den Gaming-Monitor Porsche Design AOC AGON PRO PD34. Dieser neue 34″ (86,36 cm) gebogene QD-OLED-Gaming-Monitor vereint die konzeptionelle Exzellenz von Porsche Design mit der Expertise von AGON by AOC in modernster Display-Technologie. Der ultraweite PD34 mit seiner 1800R-Krümmung wurde entwickelt, um die hohen Ansprüche sowohl professioneller Anwender als auch enthusiastischer Gamer zu erfüllen und bietet eine Kombination aus Leistung, Präzision und Stil, die das Erbe beider Marken widerspiegelt. Porsche Design konzipierte das Design des PD34 in Anlehnung an den Kühlergrill eines Porsche 911. Der PD34 setzt neue Maßstäbe im Segment der ultraweiten Monitore durch seine Verschmelzung von Form und Funktion.

Geschaffen für visuelle Exzellenz und wettbewerbsfähige Vorteile

Im Herzen des PD34 befindet sich ein akribisch entwickeltes 34″ QD-OLED-Panel mit einer UWQHD-Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln im 21:9-Format. Diese ultraweite Leinwand bietet eine großzügige Sicht für Gaming- als auch professionelle Anwendungen. Mit einer herausragenden Reaktionszeit von 0,03 ms GtG und einer beeindruckenden Bildwiederholfrequenz von 240 Hz liefert der PD34 eine Bewegungsgenauigkeit und Reaktionsfähigkeit, die der Präzision der Porsche-Automobiltechnik entspricht. Diese Kombination ermöglicht selbst in anspruchsvollen Esport-Szenarien eine kristallklare Darstellung und ultrasanfte Bewegungen. Dadurch erhalten wettbewerbsorientierte Gamer den nötigen Vorteil, um auf höchstem Niveau zu performen.

Leistung in jedem Pixel

Der PD34 beeindruckt mit seinen visuellen Spezifikationen. Seine Spitzenhelligkeit von 1000 Nits in Verbindung mit der VESA DisplayHDR True Black 400-Zertifizierung gewährleistet eine außergewöhnliche Sichtbarkeit und ein nahezu unendliches Kontrastverhältnis dank der pixelgenauen Beleuchtung der QD-OLED-Technologie. Die Fähigkeit des Displays, 1,07 Milliarden Farben wiederzugeben und dabei 100 % des sRGB-, 99 % des AdobeRGB- und 99 % des kinotauglichen DCI-P3-Farbraums abzudecken, wird durch eine werkseitig kalibrierte, bemerkenswerte Farbgenauigkeit ergänzt. Dieser erweiterte Farbraum macht den PD34 sowohl für immersive Gaming-Erlebnisse als auch für professionelle, farbkritische Arbeiten in Bereichen wie Grafikdesign und Videobearbeitung geeignet.

Entwickelt für nahtlose Bewegung

Die geringe Eingabeverzögerung des PD34 in Kombination mit der Adaptive-Sync-Technologie, die sowohl AMD FreeSync Premium Pro-Zertifizierung als auch NVIDIA G-SYNC-Kompatibilität umfasst, sorgt für ein flüssiges visuelles Erlebnis. Diese Technologie beseitigt Screen-Tearing und Stottern, um eine ununterbrochene Immersion zu gewährleisten. Das Ergebnis ist ein Gaming- und Arbeitserlebnis, das nicht nur visuell beeindruckend, sondern auch reaktionsschnell und fesselnd ist. Zertifiziert ist der Monitor mit VESA ClearMR 13000, der höchsten Stufe für Bewegungsgenauigkeit. Zu den Gaming-spezifischen Funktionen gehören ein Frame Counter und Dynamic Dial Point – ein anpassbares Fadenkreuz-Overlay, das die Farbe wechseln kann, um vor jedem Hintergrund sichtbar zu bleiben.

Design, das Bände spricht

Das Design des Monitors ist inspiriert von der ikonischen Formensprache von Porsche. Sein schlankes Profil und die hochwertigen Materialien spiegeln die Eleganz wider, die sowohl im Innen- als auch im Außendesign von Porsche zu finden ist. Das 21:9-Format des Displays erinnert an das breite, fahrerorientierte Layout eines Armaturenbretts, während die Bedienelemente des Monitors so intuitiv und reaktionsschnell sind wie die Mittelkonsole. Das Design des Monitors umfasst zudem einen sandgestrahlten Aluminiumständer, der an das Lenkrad und die Speichen eines Porsche 911 angelehnt ist, während die Rückseite des Monitors vom Kühlergrill inspiriert ist. Der höhenverstellbare Ständer (130 mm) mit Neigungs- und Schwenkfunktionen bietet ergonomische Flexibilität und ermöglicht es den Nutzern, ihre optimale Betrachtungsposition zu finden – ähnlich wie beim Einstellen des Fahrersitzes. Zusätzlich zu seiner optischen Attraktivität verfügt der PD34 über AOCs Light FX mit RGB-Beleuchtung und 15 verschiedenen Modi, die eine immersive Atmosphäre für jede Umgebung schaffen.

Konnektivität, die eines Kontrollzentrums würdig ist

Das Konnektivitätspaket des PD34 ist umfassend und zukunftssicher. Es verfügt über zwei HDMI 2.1-Anschlüsse für aktuelle Konsolen, einen DisplayPort 1.4, drei USB 3.2-Downstream-Anschlüsse und einen USB 3.2-Upstream-Anschluss sowie einen USB-C 3.2 Gen 2-Anschluss mit 65 W Power Delivery. Der integrierte KVM-Switch und der Bild-in-Bild-Modus (PbP) bieten zusätzliche Vielseitigkeit für multitaskingfähige Profis. Der PD34 lässt sich nahtlos in die G-Menu-Software von AOC integrieren, sodass Benutzer die OSD-Einstellungen und Monitorfunktionen einfach anpassen können.

Akustische Exzellenz

Die Dual-8W-Lautsprecher, zertifiziert von DTS, liefern ein Audioerlebnis, das die visuelle Leistungsfähigkeit des PD34 perfekt ergänzt und satten Klang bietet, ohne dass externe Audio-Setups erforderlich sind.

Der Porsche Design AOC AGON PRO PD34 ist ab dem 18. September 2024 in Porsche Design Stores und bei Fachhändlern sowie online auf porsche-design.com und in ausgewählten Online-Shops zu einem UVP von 1.309,00 EUR und 1.149,00 CHF (exkl. MwSt. und vRG) erhältlich.

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

Wenn Sie die Links zur AOC Website in dieser E-Mail anklicken, können Ihre Daten – wie IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und Dauer des Besuchs – von AOC verarbeitet werden, die den eigenen Datenschutzbestimmungen unterliegen.

Weitere Informationen über die Datenschutzbestimmungen von AOC finden Sie hier: https://aoc.com/de/privacy-statement-of-aoc.

Weitere Informationen über die Cookie-Erklärung von AOC finden Sie hier: https://aoc.com/de/cookie-statement.

Firmenkontakt

AOC International (Europe)

Daniela Jacobo

Prins Bernhardplein, 6th floor 200

1097 JB Amsterdam

+31 20 5046945



https://eu.aoc.com/de/

Pressekontakt

united communications GmbH

Peter Lindheim

Skalitzer Straße 68

10997 Berlin

+49 30 789076 – 0



http://www.united.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.