Die Kunst des Spiels – jetzt auch als Hörbuch

Prof. Dr. Jonas Manske zeigt, wie moderne Mitarbeiterführung gelingt – mit den richtigen „Spielzügen“ statt verkrusteter Führungsmuster.

Ingelheim am Rhein, 06.11.2025 – Veränderung, Fachkräftemangel, sinkende Bindung und steigende Erwartungen an Führung: Viele Unternehmen erleben, dass klassische „Zuckerbrot-und-Peitsche“-Logiken nicht mehr funktionieren – und Motivation nicht per Anweisung entsteht. In „Die Kunst des Spiels“ rüttelt Prof. Dr. Jonas Manske an gängigen Annahmen über Menschen und Mitarbeitende, bricht überholte Denkstrukturen auf und zeigt Alternativen, die sich in Studien und in der Praxis bewährt haben.

Jetzt ist das Buch auch als Hörbuch erhältlich – ideal für alle, die Führung im Alltag weiterdenken wollen, aber wenig Zeit haben: unterwegs, zwischen Terminen oder als Impuls vor dem nächsten Teammeeting. Im Mittelpunkt steht die Idee des „spielerischen Managements“: Statt Kontrolle und Mikromanagement geht es um ein Arbeitsumfeld, das echtes Engagement ermöglicht – vergleichbar mit einem guten Spiel, das Menschen freiwillig, konzentriert und mit Energie spielen lässt.

Mit sportlich-spielerischen Bildern und klaren Praxisbezügen erklärt Manske, wie sich Teams so aufstellen lassen, dass Menschen Verantwortung übernehmen, im Team stärker werden und Leistung aus innerem Antrieb entsteht. Damit richtet sich das Hörbuch an Führungskräfte, Teamleitungen, Projektverantwortliche, HR-Verantwortliche und alle, die Kultur, Zusammenarbeit und Motivation in Organisationen aktiv gestalten wollen.

Zum Autor

Prof. Dr. Jonas Manske beschäftigt sich wissenschaftlich mit Gamification und spielerischer Erfahrung im Arbeitskontext. Unter anderem veröffentlichte er eine Dissertation an der Technischen Universität Dortmund.

Zum Verlag

Die Mentoren-Media-Verlags-Gruppe publiziert Bücher, die Menschen befähigen, die Welt positiv zu gestalten.

Die 2021 gegründete Mentoren-Media-Verlags-Gruppe in Ingelheim publiziert Bücher, die Menschen befähigen, die Welt positiv zu gestalten. Die Verleger glauben an das Potenzial jedes Einzelnen – ob Unternehmer, Kreative, Wissenshungrige oder Kinder – und begleiten sie mit Büchern, die Mut machen, Horizonte erweitern und nachhaltige Impulse setzen. Mit den Imprints des Verlagshauses werden unternehmerisches Denken und gesellschaftliches Bewusstsein gefördert. Dazu gehören kulturelle Tiefe, ästhetisches Empfinden, kindliche Vorstellungskraft und genussvolle Entdeckungsfreude – für eine freie, demokratische, mündige, gesunde und vielfältige Gesellschaft.

