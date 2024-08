„Die Kunst des Spiels“ Prof. Dr. Jonas Manske

Mit den richtigen Spielzügen zur perfekten Mitarbeiterführung

Mit „Die Kunst des Spiels“ stellt Prof. Dr. Jonas Manske innovative Ansätze vor, um das Arbeitsumfeld durch spielerische Elemente zu verbessern. Das Buch zeigt, wie durch Gamification in Unternehmen Motivation und Engagement gesteigert werden können. Es bietet praxiserprobte Methoden und Strategien, die auf umfassender Forschung und praktischer Erfahrung basieren.

Inhaltsübersicht:

Das Buch beleuchtet die grundlegenden Prinzipien des Spiels und deren Anwendung im Management. Es führt die Leser durch verschiedene Kapitel, die von der Spielgestaltung und -organisation bis hin zur erfolgreichen Umsetzung einer Spielkultur im Unternehmen reichen. Dabei wird gezeigt, wie spielerische Ansätze nicht nur den Arbeitsalltag bereichern, sondern auch die Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit der Mitarbeiter fördern können.

Über den Autor:

Prof. Dr. Jonas Manske ist Professor für Marketing und Digitale Medien und hat über 15 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor. Seine Karriere begann er als Bankkaufmann und setzte sie als Managementberater bei Eurogroup Consulting fort. Neben seiner Lehrtätigkeit an der FOM-Hochschule promovierte er an der TU Dortmund und spezialisierte sich auf die Anwendung spielerischer Elemente am Arbeitsplatz.

„Die Kunst des Spiels“ richtet sich an Führungskräfte und Mitarbeiter, die traditionelle Managementansätze hinter sich lassen und neue, innovative Wege beschreiten möchten. Es zeigt auf, wie durch eine spielerische Kultur im Unternehmen nachhaltige Motivation und Leistungsfähigkeit geschaffen werden können. Der Mentoren-Verlag unterstützt damit sein Ziel, eine aufgeklärte und demokratische Gesellschaft zu fördern, in der Unternehmertum und Führungskultur eine zentrale Rolle spielen.

Buchdetails:

ISBN: 978-3-98641-145-9

Preis: 22,00 EUR

Seiten: 188

Erscheinungsdatum: 12. September 2024

Verlag: Mentoren-Verlag

Der Mentoren Media Verlag mit Sitz in Ingelheim wurde 2021 gegründet. Unter dem Motto „Erfolg braucht Mentoren“ schreiben die Autorinnen und Autoren als Mentoren inspirierende Botschaften für mehr Unternehmertum, persönliche und berufliche Entwicklung und für eine selbstbewusste Gesellschaft.

Das Wort „Media“ im Verlagsnamen wird dabei großgeschrieben: Zu jedem Buch erscheint ein Hörbuch. Außerdem werden viele der Werke um interaktive Elemente wie Videos, Podcasts, Webinare oder Arbeitsblätter erweitert.

Die Verleger haben eine starke Vision: „Wir brauchen in unserer Gesellschaft mehr erfolgreiche Unternehmer:innen.“

Sie glauben fest daran, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen ganz besonders wichtig für unsere Gesellschaft sind. Und zwar für unsere wirtschaftliche, ökonomische, soziale und ökologische Gesellschaft. Davon handeln die veröffentlichten Storys und Geschichten. Die drei komplementären Imprint-Verlagsmarken „Mentoren-Verlag“, „Telemach-Verlag“ und „Herodot-Verlag“ decken die unterschiedlichen Themen ab.

