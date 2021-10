Die Ladies Safari: als Gruppenreise neu für Namibia

Die Reiseagentur Namibia Individual entwickelt ein exklusives Format für reisende Frauen

Düsseldorf, im Oktober 2021. Der Tourismus kehrt zurück! Und wie andere Branchen erfindet er sich neu nach 18 Monaten Corona-Pandemie. Slow Travel ist jetzt zentral. Martina Jessett, Gründerin der Reiseagentur Namibia Individual, präzisiert die nachhaltige Art nach Namibia zu reisen. Mit der Ladies Safari bietet die Kennerin des südlichen Afrikas eine stimmige und vor allem für Namibia einzigartige Gruppenreise an. Maximal acht Teilnehmerinnen entdecken vom 29.05. bis 07.06.2022 die Natur und Kultur des Landes. Anmeldungen sind ab jetzt möglich.

Wünsche erfüllen und Ängste nehmen: Die Gruppenreise für Frauen nach Namibia

Mal mit Freundin, Schwester, Mutter unterwegs sein. Als alleinstehende Frau das Gefühl von Gemeinschaft genießen. Was wünschen sich Frauen, die in entfernte Länder reisen? Reisespezialistin Martina Jessett sagt: “Frauen, die Afrika ohne männliche Begleitung entdecken wollen, erwarten ein kalkuliertes Abenteuer. Es soll aufregend und zugleich sicher sein. Eine Reise nach Namibia bietet diesen besonderen Mix. Die Gesellschaft in diesem afrikanischen Land ist stabil, die Infrastruktur bestens ausgebaut, die medizinische Versorgung modern … und die Natur verzaubert mit ihrer einzigartigen Schönheit.”

Die Ladies Safari als Gruppenreise ohne Zwang

Mit der Ladies Safari antwortet ihre Agentur Namibia Individual auf die Bedürfnisse einer individualisierten Gesellschaft. “Moderne Frauen brauchen keinen “Hanni-und-Nanni-Effekt”. Sie wollen Gemeinschaft ungezwungen genießen. Wer mag, nimmt an Aktivitäten teil. Wer die Ruhe sucht, genießt den Luxus der Lodge”, erklärt Martina Jessett die Vorzüge der Ladies Safari.

Klassiker, wie den Ausflug in die roten Dünen der Namib, werden kombiniert mit Kontrasten. Einer Übernachtung im Zelt am ehrwürdigen Brandberg folgt das Beauty-Retreat im Spa der exklusiven Epako Lodge. Ohne Hektik erleben die Teilnehmerinnen eine Vielzahl an Eindrücken.

Die Ladies Safari spiegelt unsere moderne Gesellschaft

Diversität findet in den 20er-Jahren unseres Jahrhundert immer mehr Beachtung. Dazu gehört, dass unterschiedliche Bedürfnisse von Männern und Frauen als spezifische Vorzüge gewertet werden. Was im Business funktioniert, bildet das Private ebenfalls ab. Reisen für Frauen gehören dazu. Der Markt wächst kontinuierlich. Namibia Individual fügt mit der Ladies Safari eine Facette hinzu – einfühlsam geplant und zuverlässig umgesetzt.

Namibia Individual baut mit der Ladies Safari das Portfolio hochwertiger Premium-Reisen aus. Die Website präsentiert verschiedene Safaris als Inspirationen. Auf dieser Basis werden die hochwertigen Touren durch Namibia immer individuell auf die Wünsche und das Budget der Reisenden abgestimmt und geplant.

“Die Ladies Safari als Gruppenreise ist neu – für uns und für das Land”, erklärt Martina Jessett von Namibia Individual. Das Feedback ist extrem positiv. Partner vor Ort loben diese kluge, unternehmerische Entscheidung. Sie bringen sich aktiv und mit guten Ideen in die Gestaltung der Gruppenreise für Frauen ein. “Wir alle freuen uns, diese Innovation für Namibia umzusetzen”, stellt Jessett fest.

Die Ladies Safari vom 29.05. bis 07.06.2022 im Überblick:

– Achttägige, geführte Gruppenreise durch Namibia

– Stationen sind Windhoek, NamibRand Naturreservat und Sossusvlei, Swakopmund,

Brandberg und Erongo-Region

– Anreise und Abreise individuell – Verlängerung möglich

– Tour im Mikrobus mit eigenem Fahrer

– Lodges der Luxus-Kategorie sowie ein Sleep-out im Zelt

– Diverse Aktivitäten pro Station

– Reisemagazin von Namibia Individual für jede Teilnehmerin im Vorfeld

Die detaillierte Beschreibung der Ladies Safari finden Sie hier:

https://www.namibia-individual.de/namibia-touren-safaris/gruppenreise

Preise auf individuelle Anfrage.

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne. Und bitte senden Sie uns Belege Ihrer Veröffentlichungen zu. Herzlichen Dank.

Namibia Individual realisiert seit vielen Jahren hochwertige Reisen nach Namibia und in

das südliche Afrika im Sinn von Resonanztourismus. Martina Jessett, die Gründerin von

Namibia Individual, lebte 11 Jahre in Namibia. Ihre Gäste profitieren von ihrem

Insiderwissen. Jede Reise arrangiert Namibia Individual individuell und realisiert sie mit

erfahrenen Partneragenturen vor Ort. Namibia Individual nimmt ausschließlich Lodges und

Hotels in das Portfolio auf, die einen gehobenen bis luxuriösen Standard bieten.

Diese Touren und Safaris sind charakteristisch für Namibia Individual: Flugsafari,

Selbstfahrer-Safari, Big Five Safari, Familiensafari, geführte Safari, Honeymoon-Safari. Die

Slow Travel Safari wird im Herbst 2021 entwickelt. Die Ladies Safari ergänzt als

Gruppenreise das Portfolio von Namibia Individual seit Oktober 2021.

