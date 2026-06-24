Die Lage als entscheidender Wertfaktor beim Immobilienverkauf

Schlotter Immobilienplus erklärt, worauf es bei der Bewertung von Standorten ankommt

Bei der Wertermittlung von Immobilien spielt die Lage eine zentrale Rolle – oft ist sie der wichtigste Faktor überhaupt. Während sich bauliche Mängel beheben und Ausstattungen modernisieren lassen, bleibt der Standort unveränderbar. Schlotter Immobilienplus mit Sitz in Wirges analysiert für Eigentümer genau, welche Lagekriterien den Wert ihrer Immobilie beeinflussen und wie sich diese auf den erzielbaren Marktpreis auswirken.

Die Bedeutung der Lage lässt sich in drei Ebenen unterteilen: die Makrolage, die Mikrolage und die direkte Umgebung. Zur Makrolage zählen übergeordnete Faktoren wie die wirtschaftliche Entwicklung der Region, die Infrastruktur und die Anbindung an größere Städte. Die Mikrolage beschreibt das unmittelbare Wohnumfeld – etwa die Nähe zu Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Die direkte Umgebung umfasst schließlich Aspekte wie Lärmbelastung, Nachbarschaft und Grünflächen.

Geschäftsführer Dietmar Schlotter betont: „Eine Immobilie in zentraler Lage mit guter Infrastruktur erzielt in der Regel deutlich höhere Preise als ein vergleichbares Objekt in peripherer Lage. Deshalb analysieren wir bei jeder Bewertung systematisch alle Lagekriterien, um den realistischen Marktwert zu ermitteln.“ Dabei fließen sowohl harte Faktoren wie Verkehrsanbindung und Versorgungseinrichtungen als auch weiche Faktoren wie das Image des Viertels in die Bewertung ein.

Besonders im ländlichen Raum unterscheiden sich die Lagekriterien von städtischen Gebieten. Hier spielen Faktoren wie Ruhe, Natur und Platzangebot eine größere Rolle, während die unmittelbare Nähe zu Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln weniger gewichtet wird. Schlotter Immobilienplus berücksichtigt diese regionalen Besonderheiten und passt die Bewertungskriterien entsprechend an die jeweilige Zielgruppe an.

Auch zukünftige Entwicklungen beeinflussen den Lagefaktor erheblich. Geplante Infrastrukturprojekte, neue Gewerbeansiedlungen oder Baugebiete können den Wert einer Immobilie positiv wie negativ verändern. „Wir beobachten kontinuierlich die Entwicklungen in unserer Region und beziehen diese Informationen in unsere Marktanalysen ein“, erklärt Dietmar Schlotter. So können Eigentümer fundierte Entscheidungen über den optimalen Verkaufszeitpunkt treffen.

Neben den klassischen Lagekriterien gewinnen zunehmend auch Themen wie Klimaresilienz und Hochwasserschutz an Bedeutung. Gebiete mit geringem Überflutungsrisiko oder guter Durchlüftung werden von Käufern verstärkt nachgefragt. Schlotter Immobilienplus berät Eigentümer umfassend zu allen wertrelevanten Aspekten und entwickelt auf dieser Basis eine realistische Preiseinschätzung sowie eine zielgerichtete Vermarktungsstrategie.

Weitere Informationen zum Thema Immobilienbewertung und Marktpreise erhalten Interessenten kostenlos und unverbindlich unter 0151 / 68 46 63 85. Auf der Website finden sich auch weitere Informationen zu Immobilienmakler Leuterod, Immobilienmakler Ötzingen sowie Haus verkaufen Hachenburg.

Das Unternehmen Schlotter Immobilienplus e. K., gegründet 2023 von Dietmar Schlotter und ansässig in Wirges, bietet privaten und gewerblichen Kunden persönliche, kompetente und unabhängige Unterstützung bei der Immobilienvermittlung. Mit fundierter Fachkenntnis begleitet der Geschäftsführer Kunden in Rheinland-Pfalz und Hessen, wobei er umfassend zu den spezifischen Gegebenheiten der regionalen Immobilienmärkte berät. Dietmar Schlotter ist nicht nur qualifizierter Immobilienmakler (IHK), sondern bringt zusätzlich Expertise als Sachkundiger für Bauschäden und Baumängel (TÜV Süd) sowie als Sanierungsmanager Energetik und Bestand (EIA) mit.

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