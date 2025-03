Die Lebensmittelindustrie braucht smarte Instandhaltung

Enrico Kabbe warnt: Reaktive Wartung wird für Lebensmittelbetriebe zur Kostenfalle – strategische Instandhaltung spart Millionen.

Ungeplante Stillstände gelten in der Lebensmittelproduktion als einer der größten Kostenfaktoren. Durchschnittlich 147.000 Euro pro Stunde kosten solche Ausfälle deutsche Unternehmen – eine wirtschaftliche Belastung, die viele Betriebe unterschätzen. Dennoch setzen weiterhin 21 Prozent der Unternehmen auf reaktive Wartung und beheben Fehler erst, wenn es bereits zu spät ist. Enrico Kabbe, Geschäftsführer von maintech service, warnt: „Diese Denkweise ist ein teurer Trugschluss. Wer nur reagiert, anstatt vorausschauend zu planen, zahlt am Ende drauf – mit Geld, Qualität und Kundenvertrauen.“

Gerade in einer Branche mit höchsten Hygieneanforderungen und immer neuen Nachhaltigkeitsvorgaben könne sich kein Betrieb diese Form der Instandhaltung leisten. Reaktive Wartung binde Ressourcen, verursache massive Folgekosten und gefährde die Produktionssicherheit, so Kabbe weiter. Er plädiere deshalb für einen Strategiewechsel: „Wir müssen weg vom Feuerwehrmodus und hin zu einer intelligenten Wartungsstrategie – eine, die Ausfälle verhindert, statt sie zu verwalten.“

maintech service hat dafür ein praxiserprobtes 4-Schritte-Modell entwickelt, das von der Bestandsaufnahme über die Datenanalyse bis zur kontinuierlichen Optimierung reicht. Ziel sei es, klare Wartungspläne zu erstellen, kritische Komponenten zu identifizieren und Wartungszyklen datenbasiert zu optimieren. „Mit diesem Ansatz haben wir bei unseren Kunden die Anlagenverfügbarkeit um bis zu 33 Prozent gesteigert und die Wartungskosten um 21 Prozent gesenkt“, so Kabbe. Die Umstellung auf präventive und vorausschauende Wartung lohne sich nicht nur wirtschaftlich, sondern stärke auch die langfristige Wettbewerbsfähigkeit.

Gerade in Zeiten steigender Energiepreise und wachsender Anforderungen an nachhaltige Produktionsprozesse sei eine verlässliche Anlagenverfügbarkeit entscheidend. „Wer jetzt klug investiert, sichert nicht nur seine Produktionsqualität, sondern auch die eigene Zukunft“, fasst Kabbe zusammen.

maintech service ist Anbieter spezialisierter Industrieservices für den Mittelstand. Das Unternehmen mit Sitz in Dresden bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Industriemontage, Instandhaltung und Anlagenwartung. Mit einem erfahrenen Team garantiert maintech service die fachgerechte Installation, Instandhaltung und Wartung von Produktionsanlagen. Branchenspezifische Expertise und maßgeschneiderte Lösungen sorgen für höchste Effizienz und Qualität in der Metallverarbeitung, dem produzierenden Gewerbe, der Reinraumproduktion, der Kunststofftechnik und der Lebensmittelindustrie.

