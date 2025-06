Die Legende kehrt zurück: Ram bietet seinen Pickup erneut mit Hemi-V8-Motor an

KW Auto kündigt ab dem kommenden Winter den Ram-Pickup sowohl mit dem 3,0-Liter-Hurricane- (V6) als auch mit dem legendären Hemi-V8-Motor an

München, 11. Juni 2025: KW Auto, der offizielle europäische Importeur der Stellantis-Marken Ram und Dodge, kündigt die Rückkehr des legendären Ram 1500 mit 5,7-Liter-Motor Hemi V8 an. Die neuen Ram-Pickups mit V8-Antrieb sind ab dem kommenden Winter lieferbar. Das größere Modell ist eine direkte Reaktion auf das Feedback der Kunden, die sich dieses Modell zurück wünschten. Der 5,7-Liter Hemi leistet 395 PS sowie 556 Nm Drehmoment und ist mit der eTorque-Hybridtechnologie ausgestattet.

Die Ram-1500-Baureihe wurde im Modelljahr 2025 auf Sechszylinder-Motoren umgestellt. Die starke Kundennachfrage nach dem legendären Achtzylinder-Motor führte jetzt jedoch zur Rückkehr des 5,7-Liter Hemi V-8 in die Modellreihe.

„Jeder macht Fehler – entscheidend ist, wie man damit umgeht. Ram hat einen Fehler gemacht, als wir den Hemi aus dem Programm genommen haben – wir stehen dazu und haben ihn korrigiert“, sagte Tim Kuniskis, CEO der Marke Ram. „Wir bringen nicht nur einen legendären V8-Motor zurück, sondern erweitern zudem die Angebotsvielfalt bei den Antrieben für unsere Kunden.“

„Ram wird weiterhin den leistungsstärkeren und effizienteren Hurricane-Reihensechszylinder anbieten, aber die Botschaft der Kunden war eindeutig: Es gibt keinen Ersatz für den legendären Hemi V8. Am Monatsende zählen die Verkäufe an Kunden – nicht Statistiken oder Ideologien. Das bedeutet: Wir zeigen Flagge und lassen den satten Sound des Hemi wieder erklingen“, so Kuniskis weiter.

Jeder Hemi-betriebene Ram 1500 aus dem Modelljahr 2026 erhält ein neues, auf dem Kotflügel montiertes „Symbol of Protest Badge“, entworfen vom Ram Designer-Team. Das Emblem zeigt den Ram-Kopf, der kraftvoll von einem Hemi-V8-Block angetrieben wird. In Europa wird der Ram 1500 mit Hemi-Motor in den Ausstattungen Laramie, Sport (später verfügbar) und Limited erhältlich sein – gemäß eines straffen Produktplans für die nächsten 18 Monate.

Zum 5,7-Liter Hemi V8 mit eTorque

Der 5,7-Liter Hemi V8 liefert 395 PS und 556 Nm Drehmoment und verfügt über kraftstoffsparende Technologien wie variable Nockenwellenverstellung und Zylinderabschaltung. In Kombination mit dem klassenexklusiven eTorque-Hybridsystem bietet er ein schnelles Start / Stopp-System, Drehmomentunterstützung beim Beschleunigen sowie Bremsenergie-Rückgewinnung. Weitere technische Highlights sind:

– eine 48V-Batterie mit intelligentem Energiemanagement sowie

– verbesserte NVH-Werte, Schaltqualität und Fahrverhalten

Rams vollständige Antriebspalette: Legendärer 5.7L Hemi, 3L Twin-Turbo Hurricane

Während der Hemi V8 ein gefeiertes Comeback feiert und für seinen einzigartigen Sound und emotionalen Charakter gefeiert wird, setzt Ram weiterhin auf die Zukunft effizienter Performance: Der 3,0-Liter-Twin-Turbo-Reihensechszylinder „Hurricane“ bietet bis zu 540 PS und 706 Nm Drehmoment – das macht ihn zum leistungsstärksten und effizientesten Motor, der je in einem Ram 1500 angeboten wurde. Kunden schätzen ihn für seine Laufruhe, Reaktionsschnelligkeit und beeindruckende Beschleunigung. Benchmark-Tests und Kunden-Feedback bestätigen dies.

Die Besonderheiten der Marke Ram

Ram setzt weiterhin Maßstäbe in den wichtigsten Kategorien für Pickup-Käufer. Dazu gehören:

-Technologisch fortschrittlicher Pickup: Über 50 Zoll kombinierte digitale Display-Fläche, einschließlich eines exklusiven 10,25-Zoll-Bildschirms für den Beifahrer.

-Besondere Innovationen: RamBox-Laderaum-Managementsystem, multifunktionale Heckklappe und aktive Niveauregulierung an allen vier Ecken für mehr Komfort und Funktionalität.

-Unvergleichlicher Luxus: Die Tungsten-Ausstattung des Ram 1500 bietet 24-fach verstellbare Massagesitze, Luftfederung, ein 23-Lautsprecher-Klipsch-Audiosystem und 540 PS – ein neues Luxusniveau im Pickup-Segment.

-Best-in-Class Offroad: Der Ram 1500 RHO bietet mit Launch Control und 0 – 100 km/h in 4,6 Sekunden nahezu TRX-Niveau – und ist damit nur 0,1 Sekunden langsamer als der frühere 702 PS starke TRX.

-Komfort ohne Kompromisse: Mit bis zu eine Tonne Nutzlast und 3,5 Tonnen Anhängelast meistert der Ram 1500 selbst härteste Anforderungen.

Über KW Auto

KW Auto – die deutsche Zentrale hat ihren Sitz in Bremerhaven – ist seit 2017 offizieller und führender Importeur sowie Vertriebspartner der Stellantis-Marken Dodge und Ram in Europa. KW Auto gehört zur schwedischen Unternehmensgruppe Klintberg & Way (KW Group), die mit fünf Tochtergesellschaften sowie 160 Mitarbeitern in vier Ländern aktiv ist. Die KW Group ist Teil der Hedin Mobility Group AB, einem der größten europäischen Mobilitätsanbieter. Das von KW Auto betreute Händlernetz umfasst 140 Vertriebspartner in 17 europäischen Ländern. Ziel des renommierten Importeurs ist es, Kunden den Zugang zu den neuesten amerikanischen Ram- und Dodge-Automobilen zu ermöglichen und umfassenden Kundenservice bereitzustellen. Mehr Informationen zu KW Auto unter. https://kwauto.com

