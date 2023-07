Die Magie der Ayurveda-Ernährung

Wir essen täglich – mehrmals – mehr oder weniger gesund. Ayurveda gibt uns die Chance, uns mit köstlichem und schmackhaften Essen gesund zu ernähren.

Die Praxis sieht bei vielen Menschen aber anders aus: Fastfood, Fertiggerichte und Fingerfood – einfach so nebenher, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause, auf Reisen oder im Urlaub, auf Partys oder auch einfach so, das ist oft die gängige Praxis.

Und der Körper, der macht mit – nicht, weil es für ihn gut ist, sondern weil wir ihm keine andere Wahl lassen. Er kompensiert das über Jahre und Jahrzehnte, nicht, weil er es will, sondern weil er immer für uns das bestmögliche zum Leben zur Verfügung stellt, auch wenn wir selbst nicht darauf achten.

Was kann unseren Stoffwechsel stören.

Ich habe einige Jahre ein Alten- und Altenpflegeheim geleitet und weiß, was es bedeutet, durch Stoffwechselstörungen und durch Krankheit im Alter eingeschränkt zu sein.

Und wenn ich mit den Bewohnern darüber sprach, was gesund ist, so sagte manch einer erstaunt, warum hat mir „das“ denn niemand früher gesagt.

Wir neigen in der westlichen Medizin dazu, Krankheitszeichen insbesondere dem Alter zuzuordnen. Alterungsprozesse sind „normal“, da kann man eben nichts dagegen tun. Und die Menopause, die hat zusätzlich noch einen negativen Einfluss auf den Stoffwechsel und oft auch auf die Psyche.

Studien belegen, dass viele Krankheiten, die sich in der Mitte des Lebens zeigen, ernährungsbedingt sind und auch unser Lebensstil mit dafür verantwortlich ist, dass wir ab 50+ immer mehr eingeschränkt werden durch Krankheitszeichen und durch manifeste Krankheiten.

Doch das ist nicht einfach so und damit muss man sich auch nicht abfinden.

Nach Ayurveda haben wir eine ganz persönliche Konstitution. Und die, so Ayurveda, gibt uns auch, wenn wir danach leben, die größte Chance, ein langes gesundes Leben zu führen, eben bis ins hohe Alter.

Damit wir uns nach unserer ayurvedischen Konstitution ausrichten können, müssen wir diese natürlich kennen, dann können wir diese auch in unserer Ernährung wie in unserem Lebensstil berücksichtigen.

Die Ayurveda-Konstitution erfährt man in einer Ayurveda-Beratung bei einem Ayurveda-Spezialisten. Ich habe hierzu aber auch einen Online-Kurs vorbereitet, in dem man nicht nur die eigene Konstitution genau herausarbeiten – man bekommt auch die Grundinformationen, wie man die Ayurveda-Konstitution bei anderen Menschen bestimmen kann.

Was kann uns aus unserem Gleichgewicht herausbringen?

Das sind die Ursachen für die meisten Stoffwechselstörungen, die oft, wie schon angesprochen auch ernährungsbedingt sind:

Falsche Ernährungsweise, Fastfood, Fertiggerichte, Stress, zu wenig Bewegung und zu wenig Schlaf sind ganz oft die Ursachen dafür, dass unser Körper nicht mehr kompensieren kann.

Nach Ayurveda haben nicht nur wir selbst eine Ayurveda-Konstitution, auch die Lebensphasen sind diesen Qualitäten Vata, Pitta und Kapha zugeordnet.

Die Kindheit ist dem Kapha zugeordnet – genährt werden, beschützt werden, Wissen ansammeln (etwas lernen) und Hilfestellung beim Erwachsenwerden, stehen hier im Vordergrund.

Mit ca. dem 20. Lebensjahr beginnt dann die Pitta-Lebensphase. Hier geht es dann darum das Wissen ins Leben umzusetzen – erfolgreich sein, Familie gründen, Statussymbole erwerben – all das ist dieser Lebensphase zugeordnet.

Pitta, die Feuerenergie, gibt uns eine gute Verdauungskraft – das ist nach Ayurveda auch der Grund, warum wir lange unsere ernährungs- und lebensbedingten Sünden kompensieren können. Und der Begriff „Sünde“ wähle ich hier im ursprünglichen Sinne: beim Bogenschießen wurde der Unterschied von der Mitte (dem Zentrum) bis zu der Stelle, wo der Pfeil auftraf, als Sünde bezeichnet. Im übertragenen Sinne heißt das, dass unser Lebens- und Ernährungsstil, der nicht unserer Ayurveda-Konstitution entspricht, uns ins Ungleichgewicht führt und somit, wenn dies über längeren Zeit geschieht, krank macht.

In der Mitte des Lebens, also ab ca. dem 45. Lebensjahr, da ist dann der Übergang zur Vata-Lebensphase – damit ändert sich aber vieles. Diese Zeit ist auch gekennzeichnet durch die Midlifecrisis und durch die Menopause.

Vata ist der dritten Phase in unserem Leben zugeordnet, ich nenne diese Zeit gerne als „Best-Aging“. Es könnte die beste Zeit in unserem Leben sein, wenn unser Körper mitmachen würde.

Vata hat aber eine schlechtere Verdauungskraft, was bedeutet, dass der Körper bei vielen Menschen jetzt dekompensiert, er kann unsere Ernährungs- und Lebensweise nicht mehr kompensieren – das ist nach Ayurveda auch der wesentliche Punkt für viele Krankheiten, die sich jetzt zeigen.

Diese Krankheiten sind nicht natürlich im Alter, sie zeigen sich jetzt, weil der Körper uns zeigt: „ich schaffe es jetzt nicht mehr – ich brauche jetzt deine Hilfe“.

…und diese Hilfe ist eine gesündere Ernährungs- und Lebensweise. Sicher, es wäre besser gewesen, schon früher damit zu beginnen und ich finde es auch sehr gut, dass immer mehr jüngere Menschen begreifen, wie wichtig der Ernährungs- und Lebensweise auch in jungen Jahren ist für die Gesundheit im Alter.

In meiner Ausbildung Ayurveda-Ernährungsberater gehe ich im Detail auf alle wichtigen Punkte ein und zeige auch Alternativen auf, die Genuss bedeuten, die einem aber trotzdem gesund erhalten. Diese Ausbildung buchen viele Menschen einfach nur für sich selbst, denn mit diesem Wissen hat man wesentliche und grundlegende Informationen für eine strahlende Gesundheit bis ins hohe Alter in der Hand – für sich selbst und auch für die Familie.

Beinhaltet ist ein Grundlagen-Kochkurs, die Konstitutionsbestimmung, eine Fastenwoche und intensives Wissen zu allen wichtigen Aspekte von einem gesunden Leben.

Ganz oft sehe ich aber auch, dass die Menschen, die Ayurveda lernen, um es leichter ins Leben integrieren können, daraus auch einen sinnerfüllten Beruf machen – auch hierfür ist diese Ausbildung eine sehr gute Grundlage – es geht eben nicht nur darum, dass man sich gesund ernährt, sondern auch darum, den Lebensstil auszurichten nach den Prinzipien des Ayurveda.

Ist es nicht erschreckend, dass fast 50 % der Menschen mehr oder weniger übergewichtig sind und dass die Ernährung und der Lebensstil im Grunde meist dafür verantwortlich ist?

Und das, was durch diese Ernährungs- und Lebensweise, die nicht unserer Konstitution entspricht, letztlich für ganz viele Krankheiten verantwortlich ist?

Bluthochdruck und andere Probleme vom Herz und vom Kreislauf, Übergewicht, Gicht, erhöhte Cholesterinwerte, Probleme mit Leber und Galle, Diabetes mellitus u.v.m. müssen nicht sein.

Sicher, manchmal können auch Krankheiten oder auch Medikamente Ursache hierfür sein, aber viel seltener als angenommen.

Nach Ayurveda liegt es in unserer Hand, durch eine bewusste Ernährungs- und Lebensweise die besten Voraussetzungen zu schaffen für einen gut funktionierenden Stoffwechsel – und natürlich auch dafür, dass dies bis ins hohe Alter so ist.

Wer mehr wissen möchte über die Ausbildung, hier gibt es ausführliche Informationen zur Fortbildung „die Ayurveda-Ernährung für ein gesundes Leben im Einklang mit Ayurveda“.

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule.

Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen speziell bei der Ernährungsumstellung und beim Abnehmen.

Der Schwerpunkte seiner Arbeit sind Online-Seminare und -Ausbildungen. Gerade in der heutigen Zeit eine schnelle und effektive Möglichkeit des Lernens, ohne Reisekosten und Stress.

Folgende Online-Angebote gibt es: Ausbildung zur/m Ayurveda-Ernährungsberater/In, Ayurveda-Kochkurse, Abnehm-Training, Ayurveda-Fastenwoche, Kursleiter Ayurveda-Babymassage, Schwangeren-Massage, Ayurveda-Konstitutionsbestimmung, Ayurveda-Massagen, Ayurveda-Entspannungs-Trainer.

Wolfgang Neutzler ist Autor, Co-Autor von 8 Büchern, unter anderem auch von 5 Ayurveda-Büchern.

Das Ziel ist es, ganz vielen Menschen einen Zugang zum Ayurveda zu ermöglichen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

Firmenkontakt

Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler

Wolfgang Neutzler

Oberfischbacher Str. 7

88677 Markdorf

0157 51271025



https://www.schule-fuer-ayurveda.de

Pressekontakt

Ayurveda-Presse-Agentur

Wolfgang Neutzler

Oberfischbacher Str. 7

88677 Markdorf

0157 51271025



https://www.schule-fuer-ayurveda.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.