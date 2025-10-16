Die marokkanische Fußballnationalmannschaft hat mit sechzehn Siegen in Folge einen historischen Weltrekord aufgestellt.

Diese bemerkenswerte Serie, die sich über mehrere Wettbewerbe erstreckte, darunter die Qualifikationsspiele für den Afrikanischen Nationen-Pokal, die Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft 2026 und Freundschaftsspiele, wurde am Dienstag, dem 14. Oktober, im Prince Moulay Abdellah-Stadion in Rabat mit einem Sieg gegen den Kongo (1:0) gekrönt. Dieses Spiel fand im Rahmen des letzten Spieltags der WM-Qualifikation in Afrika statt.

Ein historischer Rekord:

Dieser entscheidende Erfolg festigt Marokkos Platz unter den großen Fußballnationen der Welt und ermöglicht es dem Land, die bisherigen Rekorde von fünfzehn Siegen in Folge, die Spanien (2008-2009) und Deutschland (2010-2011) gehalten hatten, zu übertreffen. Diese außergewöhnliche Leistung zeugt vom Aufstieg des marokkanischen Fußballs auf internationaler Ebene und bestätigt die hervorragende Arbeit der Nationalmannschaft und ihres Trainerstabs.

Aussagekräftige Statistiken:

Die Analyse der sechzehn Spiele zeigt eine totale Dominanz der Nationalmannschaft mit fünfzig erzielten Toren, was einem Durchschnitt von 3,13 Toren pro Spiel entspricht, gegenüber nur vier Gegentoren. Torhüter Yassine Bounou hielt in zwölf Spielen seinen Kasten sauber, was einer Quote von 75 % der Spiele ohne Gegentor entspricht.

Eine glorreiche Vergangenheit und eine vielversprechende Zukunft:

Die marokkanische Fußballnationalmannschaft, auch bekannt als die „Löwen des Atlas“, schreibt derzeit eines der bemerkenswertesten Kapitel ihrer Geschichte.

Diese Generation talentierter Spieler, die sich durch Werte wie Exzellenz und Ausdauer auszeichnet, ebnet den Weg für eine vielversprechende Zukunft des nationalen Fußballs. Ihr vorbildlicher Werdegang inspiriert nicht nur junge Fußballbegeisterte, sondern stärkt auch die Position Marokkos als eine der international angesehensten Nationen in diesem Sport.

Dieser Aufschwung zeigt sich in der Entdeckung junger Talente wie Gessime Yassine (19), dem aktuellen Star der marokkanischen U20-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Chile, der bereits die Aufmerksamkeit großer europäischer Vereine wie Chelsea und mehrerer Bundesliga-Teams auf sich gezogen hat.

Während sich das Land auf die Ausrichtung des Afrikanischen Nationen-Pokals 2025 vorbereitet, kann Marokko als Favorit des Wettbewerbs angesehen werden. Die Löwen vom Atlasgebirge starten am Sonntag, dem 21. Dezember 2025, mit dem Eröffnungsspiel gegen die Komoren in das Turnier, bevor sie gegen Mali und Sambia antreten.

