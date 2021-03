Die Mind Map: Eine effiziente Arbeitstechnik

Menschen nutzen ihre Mindmaps schon seit mehr als 40 Jahren. Tony Buzan, ein bekannter britischer Berater und Forscher, stellte das Konzept der Mindmap 1972 in seinem Buch “Use Your Head” vor. Ursprünglich diente das Konzept hauptsächlich dazu, Notizen zu machen und Ideen festzuhalten. Seitdem wurde das Konzept verbessert und in Unternehmen populär gemacht. Heute erstellen und verwenden viele Manager visuelle Maps, um Projekte zu planen und ihre Ideen zu strukturieren.

Was ist die MindMap?

Eine Mindmap ist ein visuelles Werkzeug, das Ihnen hilft, komplexe Themen in kleinere, verständlichere Teile zu zerlegen. Sie sind großartig, um Informationen zu teilen, komplexe Themen zu verstehen und vieles mehr!

Welche Mindmap Software am häufigsten empfehlen?

Das webbasierte MindMaster Mindmapping App hilft Anwendern hervorragend bei der Erstellung von Concept Maps und Diagrammen. Es verfügt über ein robustes Angebot an Vorlagen für traditionelle Diagrammerstellungsanforderungen.

Mit MindMaster Mindmapping Software können Sie allein oder mit einem Team arbeiten, dank seiner Kollaborationsoptionen. Es hat zwar Mindmapping- und Brainstorming-Funktionen, aber bleiben Sie bei der Fülle von Diagramm-Funktionen. Die Plattform kommt mit Optionen für Integrationen mit Drittanbieter-Tools, die Ihr Team bereits verwendet.

Wie erstellt man kostenlose Mindmap mit Vorlagen und Beispiele?

Eine Mind Map beginnt mit einem einzigen zentralen Thema. Sie verzweigt sich dann nach außen mit Themen und Unterthemen, die Ihre Ideen widerspiegeln. Die Verzweigungen enthalten oft Bilder und Symbole, um die Informationen zu verbessern.

Wenn Sie einen Stift und Papier verwenden, drehen Sie das Papier auf die Seite, bevor Sie beginnen; dadurch entsteht eine größere Fläche für die Map. Wenn Sie eine Mindmapping Software verwenden, müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass Ihnen der Platz ausgeht. Diese Werkzeuge bieten Ihnen eine nahezu unendliche Leinwand.

Schritt 1. Definieren Sie Ihr zentrales Thema

Überlegen Sie sich den Schwerpunkt Ihrer Mind Map und setzen Sie diesen in die Mitte Ihrer Seite.

Schritt 2. Erstellen Sie Ihre Themen der ersten Ebene

Als Nächstes denken Sie an die Ideen, die Ihnen in den Sinn kommen, oder an die großen “Kategorien”, die sich auf Ihr zentrales Thema beziehen. Zeichnen Sie diese Zweige vom Zentrum aus. Für unsere To-Do-Listen-Mindmap haben wir vier Hauptzweige identifiziert: Arbeit, Studium, Gesundheit und Zuhause.

Schritt 3. Erweitern Sie Ihre Zweige

Sobald Sie Ihre Themen der ersten Ebene haben, stellen Sie sich vor, dass sich diese wie Baumzweige ausdehnen. Überlegen Sie, wie Sie eine einzelne Idee erweitern oder in kleinere Teile zerlegen können.

Schritt 4. Fügen Sie Bilder hinzu

Viele Menschen finden es hilfreich, kleine Illustrationen, Kritzeleien, Bilder oder Icons in ihre Mind Maps einzufügen, um bestimmte Informationen hervorzuheben. Bilder helfen auch dabei, den Inhalt zu personalisieren und ihn einprägsamer zu machen.

Nächste Schritte

Mind Mapping ist ein extrem einfacher Prozess, der auf fast alles angewendet werden kann. Manche Maps können nach fünf Minuten fertig sein, andere können sich fünf Jahre lang weiterentwickeln, je nach Fokus und Zweck der Mind Map. Es gibt keine festen Regeln, die Sie befolgen müssen, oder bestimmte Techniken, an die Sie sich halten müssen, also experimentieren Sie und sehen Sie, was für Sie funktioniert.

Wondershare MindMaster ist eine plattformübergreifende Mind-Mapping-Software, die verschiedene Themes und zahlreiche Funktionen mitbringt. MindMaster ermöglicht den Benutzern, inhaltlich optimal aufgebaute und abwechslungsreiche Mind-Maps für eine Vielzahl von Einsatzwecken wie Brainstorming, Projektmanagement, Wissensmanagement, Business-Präsentationen usw. zu erstellen.

