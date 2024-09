Die Musikgruppe Lumen: Eine Bandprobe der besonderen Art

Die Spielleut von Lumen begeistern im Foyer der Schön Klinik in Vogtareuth

Vogtareuth, 18. September 2024. Eine Bandprobe der besonderen Art fand am Montagabend (16.09.2024) in der Schön Klinik in Vogtareuth, statt. Die Musikgruppe Lumen trifft sich normalerweise jeden Montag zur Bandprobe in privaten Räumen.

Doch die Leadsängerin befindet sich derzeit in einer Schmerztherapie und darf deshalb das Klinikgelände nicht verlassen. Nun, ganz nach dem Sprichwort: „Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt…“

… kamen ihre 5 Bandmitglieder zum Proben in die Klinik.

Doch aus der Probe der Musikgruppe Lumen ( https://www.spielleut-lumen.de) wurde ein wunderbares Konzert: Klänge mittelalterlicher höfischer Tanz- und Tafelmusik, gespielt auf einzigartigen Instrumenten.

Die Patient/innen, angelockt von Musik und Gesang, nahmen diese musikalische Abwechslung gerne an, setzten sich, lauschten, wippten im Takt mit. Und jedes Lied wurde mit viel Applaus belohnt. Auch die Rufe nach Zugaben wurden von den „Lumens“ gerne erfüllt.

Es war ein tolles Konzert, ein Highlight im Klinikalltag der Patientinnen und Patienten, bei dem die Schmerzen für diese Zeit eine Pause einlegten.

Ein herzliches Dankeschön an die Spielleute Lumen und an die Ärztinnen und Ärzte der Schön Klinik Vogtareuth, die unbürokratisch ihr „JA“ zur Bandprobe im Haus gegeben haben.

Text und Foto: Marion Jeske

