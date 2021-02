Die Must-Haves fürs Bad

Das darf in keinem Badezimmer fehlen

Das Badezimmer ist wohl der intimste und wichtigste Raum in den eigenen vier Wänden. Für eine harmonische Atmosphäre können gewisse Must-Haves in ihrem Badezimmer sorgen. Oftmals wird eine Gemütlichkeit mit dem Bad verbunden. Daher wird viel Wert auf die Inneneinrichtung gesetzt. Für ein Maximal an Funktionalität und Optik, empfehlen wir folgende Must-Haves, die in keinem modernen und wohnlichen Badezimmer fehlen sollten.

Pflanzen: Pflanzen bringen Farbe und Leben in jeden Raum. Die Nähe zur Natur löst eine friedliche und gelassene Grundstimmung aus. Somit ist es ideal für ein entspanntes Bad. Entgegengesetzt vieler Behauptungen, Pflanze würden in einem Badezimmer nicht überleben, gibt es beachtlich viele, die das Badezimmer gegenüber anderen Räumen bevorzugen – man muss nur wissen welche. Der Zamie beispielsweise kommt ideal mit wenig Licht, Kälte und wechselnder Luftfeuchtigkeit zurecht. Viele Pflanzen sind daher passend für die Gegebenheiten eines Badezimmers. Für ein abgerundetes Ergebnis ist der Einsatz von farblich abgestimmten Vasen und Töpfen zum Vorteil.

Waschtischbeleuchtung: Die richtige Beleuchtung sorgt für eine passende Atmosphäre und gleichzeitig für die nötige Voraussetzung beim morgendlichen Zurechtmachen. Die Waschtischbeleuchtung kann dabei ein nützlicher Helfer sein. Die zentral eingesetzte Lichtquelle steht im Mittelpunkt des Badezimmers. Somit ist eine Erhellung im gesamten Badezimmer garantiert. Hier kann man zu Spiegelschränken und Kristallspiegeln mit integrierten Leuchten zurückgreifen, auf gewöhnliche Raumleuchten setzen oder LEDs anbringen. Die Beleuchtung hebt nicht nur die Stimmung an sondern ist zudem praktisch in der Benutzung.

Handbrause mit mehreren Strahlarten: Die Handbrausen passen sich der Stimmung an und eignen sich für diverse Anforderungen. Soll es eine Massage nach dem Sport sein, ein kräftiger Strahl zum Auswaschen von Shampoo oder ein perliger Luftstrahl zum Entspannen. Die Handbrause mit mehreren Strahlarten erfüllt jegliche Bedürfnisse. All diese Funktionen sind in der hansgrohe Raindance Select Handbrause vereint. Nicht nur ihre besonderen Arten stehen im Vordergrund, sondern auch ein klassisches und zeitloses Design. Somit passt sie in jede Dusche und lässt Sie von Tag zu Tag neu hervorstechen.

Accessoires: Mit dem Einsatz von Accessoires im Badezimmer kann ein einheitliches Gesamtbild abgerundet werden. Durch eine farbliche Abstimmung wird die Atmosphäre hervorgehoben. Sie legen dabei wert auf praktische Features und schaffen Wohnlichkeit. Das Gesamtbild des Badezimmers wird mit Hilfe von Handtuchhaltern, Handtuchhaken, Lotionspender und Toilettenaccessoires abgerundet und vollendet. Mit der Vielzahl ihrer Designs schaffen sie ein individuelles Erlebnis und tägliches erfreuen an dem Anblick des Zimmers.

