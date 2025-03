Die „Networker Visionäre“ Award-Verleihung

Das Branchen-Highlight auf der Leipziger Buchmesse!

Die Leipziger Buchmesse wird Schauplatz einer besonderen Premiere: Der YGB Verlag zeichnet die herausragendsten Persönlichkeiten des modernen Network-Marketings aus. Die Award-Verleihung „Networker Visionäre“ ehrt Unternehmerinnen und Unternehmer, die mit Strategie, Innovation und unternehmerischem Weitblick neue Maßstäbe in der Branche setzen. Die Veranstaltung bringt die Vordenker und Macher einer sich stetig wandelnden Welt zusammen – live auf einer der größten Buchmessen Europas.

DIE BESTEN DER BESTEN AUF DER GROSSEN BÜHNE

Das Network-Marketing hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt – weg von überholten Vertriebsmodellen hin zu einem strategischen und nachhaltigen Geschäftsmodell. Der YGB Verlag würdigt mit dieser Auszeichnung Pioniere, die über den Tellerrand hinausblicken und das Network-Marketing auf ein neues Level heben.

Ein Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten:

– Exklusive Award-Verleihung „Networker Visionäre 2025“ – Die prägendsten Persönlichkeiten der Branche werden für ihre Erfolge ausgezeichnet.

– Netzwerk & Wissen vereint – Wie Bücher, Business & Bildung gemeinsam neue Maßstäbe setzen.

– Live-Talks & Experten-Interviews – Tiefe Einblicke in die Strategien erfolgreicher Unternehmer.

– Finanzielle Bildung trifft Unternehmertum – Warum wirtschaftliches Wissen heute essenzieller ist als je zuvor.

– Exklusive Rezensionsexemplare direkt am Stand – Sichern Sie sich Ihr persönliches Exemplar des Buches „Networker Visionäre“ und entdecken Sie die Geschichten hinter den Erfolgen. Gerne können Sie Ihr Rezensionsexemplar bei uns am Stand 404, Halle 2 persönlich abholen.

Wann? Samstag, 29. März 2025 – 12:30 Uhr

Wo? Halle 2, Leipziger Buchmesse

Presse & VIP-Zugang:

Akkreditierung für die exklusive Award-Verleihung

Interview-Termine mit den Preisträgern, Autoren & Geschäftsführerinnen des YGB Verlags

Rezensionsexemplar direkt am Messestand abholen

Jetzt anmelden & sich Ihren Platz sichern! pressekontakt@ygb-verlag.de | 0172 9029454

Erleben Sie live, wie Network-Marketing heute wirklich funktioniert – und seien Sie als Erste dabei, wenn neue Erfolgsgeschichten geschrieben werden!

Wir freuen uns darauf, Sie auf der Leipziger Buchmesse zu begrüßen!

Der YGB Verlag ist weit mehr als ein klassischer Buchverlag – wir sind eine Plattform für Erfolg, Sichtbarkeit & Wissen. Unser Ziel ist es, Autor:innen, Unternehmer:innen & Visionäre dabei zu unterstützen, mit ihren Büchern eine Marke aufzubauen, ihre Expertise zu teilen & ein nachhaltiges Business zu kreieren.

Was uns auszeichnet:

Sichtbarkeit & Expertenstatus: Wir helfen Autor:innen, nicht nur Bücher zu veröffentlichen, sondern sich als führende Stimmen in ihrer Branche zu positionieren.

Business & Bildung vereint: Unsere Bücher vermitteln nicht nur Wissen – sie sind praktische Erfolgswerkzeuge für Unternehmer:innen & Selbstständige.

Netzwerke & Gemeinschaft: Erfolg entsteht im Austausch – deshalb setzen wir auf starke Communitys, Live-Events & strategisches Networking.

Finanzielle Bildung & Unternehmertum: Wir bringen wirtschaftliches Know-how & digitale Sichtbarkeit zusammen, um Menschen zu befähigen, unabhängig & erfolgreich zu werden.

Kontakt

YGB Verlag

Tina Katharina Simmerle

Sonnenstraße 21

87487 Wiggensbach

01729029454



http://your-golden-business.de

