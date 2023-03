Die neue COSCOM Kommissionier-App für den mobilen Einsatz

Die COSCOM ECO-Plattform zur Steuerung von Shopfloor-Prozessen in der mechanischen Fertigung ist um eine weitere Web-App reicher: Die neue COSCOM Kommissionier-App, vollintegriert im COSCOM ECO-System, sichert schnelles und einfaches Arbeiten in der Zentralen Betriebsmittelvorbereitung. Lagerbuchungen leicht gemacht: Die „digitale Shoppinglist“ spart Zeit, reduziert Fehlerquellen und ermöglicht paralleles Arbeiten an unterschiedlichen Aufträgen. Die Systemanforderungen sind gering, die App ist extrem leicht konfigurierbar und zudem auf jedem mobilen smart Device mit Webbrowser nutzbar.

Die heutige hohe Individualisierung der Werkstücke führt zu Einzelteilfertigung bzw. Kleinserienfertigung mit kurzen Auftragslaufzeiten. Ein Fertigungsauftrag kommt in der Produktionsebene eines Unternehmens an und wird in der zentralen Betriebsmittelvorbereitung als Bereitstellungsauftrag angelegt. Ohne durchgängiger Digitalisierung des Shopfloors beginnt nun in vielen Unternehmen eine partielle „Zettelwirtschaft“, die zeitaufwendig und fehlerbehaftet ist. Ist ein Unternehmen bereits mit dem COSCOM ECO-System ausgestattet, in dem die COSCOM Werkzeugverwaltung ToolDIRECTOR VM und das COSCOM CAM-Datenmanagement FactoryDIRECTOR VM integriert sind, werden hier nun die Stamm- bzw. Planungsdaten zentral und digital hinterlegt. Daraus generiert der Mitarbeiter eine Brutto-Bedarfsliste von Betriebsmitteln, die an der Maschine nötig sind, um das Werkstück zu fertigen. Mit dem ToolDIRECTOR VM Werkzeugkreislauf vergleicht der Kommissionierer den aktuellen Buchungszustand an der Maschine mit der Brutto-Bedarfsliste (planerische Bedarf) und erhält so eine Netto-Bedarfsliste – also genau die Betriebsmittel, die physisch an der Maschine noch nötig sind, um den Auftrag zu bearbeiten.

COSCOM Kommissionier-App – die „digitale Shoppinglist“ für Lagerbuchungen

Die digitale Kommissionierung im Betriebsmittellager mit der neuen COSCOM Kommissionier-App bietet dazu erhebliche Effektivitätssteigerungen zur auftragsbezogenen Betriebsmittelvorbereitung. Und dies geschieht so: Diese Netto-Bedarfsliste wird an der Kommissionier-App ausgegeben. In dieser „digitalen Shoppinglist“ sind die Lagerorte der einzelnen benötigten Betriebsmittel hinterlegt und werden dem Mitarbeiter angezeigt. Sind zum Beispiel noch 12 Betriebsmittel nötig, so führt die App den Mitarbeiter auf kürzestem Weg von Betriebsmittel 1 bis Betriebsmittel 12. Diese Ort-Weg-optimierte Liste spart Zeit und reduziert Fehlerquellen, indem keine falschen Betriebsmittel im Kommissionierwagen landen. Ein weiteres Feature ist die mobile Verbuchung. Die Kommissionier-App kommuniziert direkt mit dem ECO-System, wodurch der Kommissionierer die entnommenen Werkzeuge direkt in der App verbuchen und der entsprechenden Kostenstelle zuordnen kann. Der Lagerbuchungsaufwand ist dadurch auf ein Minimum reduziert. Die Zeitersparnis und das Reduzieren von Fehlbuchungen durch Übertragungsfehler stehen durch den Einsatz der COSCOM Kommissionier-App auch hier an erster Stelle.

COSCOM Kommissionier-App – voll mobil mit einfachem Handling

Zur Verwendung der COSCOM Kommissionier-App sind keine großen Systemanforderungen notwendig. Die App kann auf jedem smart Device, wie z.B. Smartphone oder Tablet PC angewendet werden. Das Responsive Design optimiert die Ansicht auf das verwendete Endgerät und bietet somit höchste Flexibilität beim Anwendungsunternehmen. Lediglich ein Web-Browser und der Webservice des COSCOM ECO-Systems sind nötig. Die Usability ist sehr einfach gehalten und an übliche Smartphone-Apps angelehnt. Die neue COSCOM Kommissionier-App ist vom IT-Administrator zentral konfigurierbar. Im Tagesgeschäft können mehrere Mitarbeiter parallel unterschiedliche Aufträge über die neue COSCOM Kommissionier-App mit verschiedenen Endgeräten bearbeiten.

COSCOM Kommissionier-App Highlights auf einen Blick:

– Ort-Weg-Optimierung im Lager, der Kommissionierer wird wie mit einem Leitsystem auf kürzestem Weg durch das Lager geführt

– Möglichkeit des verteilten Arbeitens auf smart Devices, mehrere Mitarbeiter können gleichzeitig verschiedene Aufträge bearbeiten

– Verlagerungsbuchung an Ort und Stelle – Entnahme und Zuordnung der Kostenstelle des entnommenen Betriebsmittels verbuchen

– Keine große Systemvoraussetzung nötig, läuft auf jedem Smartphone oder Tablet mit Browser

– Leichte Konfiguration, vom Administrator des Unternehmens jederzeit durchführbar

– Responsives Design, optimierte Ansichten auf allen unterschiedlichen smart Devices

Die neue COSCOM Kommissionier-App steht ab sofort automatisch jedem COSCOM Kunden im Rahmen des neusten COSCOM ECO-System Software-Paketes zur Verfügung. Neben der Kommissionier-App bietet COSCOM seinen Kunden weitere Apps mit unterschiedlichen Use Cases an, wie Montage-App, Abrüste-App oder Dashboard-App.

COSCOM ist ein führendes Software-Systemhaus, das Fertigungsdaten in der Zerspanungsindustrie vereinheitlich, vernetzt und optimiert. Die Verbindung zwischen dem ERP-System und der Fertigung steht dabei ganz oben. Rund um die CNC-Maschine werden Projekte in der Werkzeugverwaltung, im Tool- und Datenmanagement, im CAD/CAM und der Maschinensimulation sowie mit Infopoint / DNC-Vernetzung realisiert. Kompetenz im Consulting und zielorientiertes Projektmanagement sind die Basis für den gemeinsamen Erfolg – ein Ansprechpartner, eine Verantwortung, ein erfolgreiches Projekt!

Durch die Vernetzung der COSCOM Software-Produkte entstehen unterschiedliche, schnittstellenfreie Prozess-Lösungen für die Vernetzung aller Teilnehmer im Shopfloor. Die Hauptnutzen für den Anwender liegen dabei in einem effizienteren Zerspanungsprozess mit besserer Produktqualität, höherer Termintreue und geringeren Produktionskosten. COSCOM bietet alles aus einer Hand – von der Softwareentwicklung über Prozessberatung, Vertrieb und Projektmanagement mit Implementierung bis hin zu Schulung/Coaching, Service und Support.

COSCOM ist seit 1978 am Markt aktiv und ist damit einer der erfahrensten Anbieter auf dem Gebiet der Fertigungsautomatisierung und -digitalisierung in der Zerspanung. Aktuell sind europaweit rund 6.000 COSCOM-Lösungen und etwa 25.000 Maschinen und Anlagen mit COSCOM-Systemen vernetzt. COSCOM als Partner, das bedeutet für den Kunden Investitionssicherheit, Zukunftssicherheit und Innovationssicherheit.

