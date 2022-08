Die neue Generation der Fahrradanhänger hat Platz für bis zu 6 schwere E-Bikes.

Echte Konkurrenz für den klassischen Fahrraddachträger und Heckklappenträger. Die TREILER Familie ist ein perfekt durchdachtes “ Made in Germany“ Produkt.

Der neu entwickelte TREILER 350/2 erlaubt es, gleich bis zu 6 schwere E-Bikes sowie die Kombination Roller mit E-Bikes mit einem Fahrzeug mitzunehmen.

Ein zeitaufwendiges Montieren und Beladen der Heck- und Dachträgen, unter Beachtung der Technischen Vorgeben der Fahrzeughersteller sowie der StVO, gehören der Vergangenheit an.

Durch das zulässige Gesamtgewicht von 350 Kilogramm ist es möglich, den TREILER 350/2 auch mit dem Autoführerschein der Klasse B zu nutzen und ihn nahezu mit jedem Zugfahrzeug mit 100 km/h zu führen.

Der TREILER 350/2 hat eine Fläche von 200 x 148 cm und kann mit einer erlaubten Nutzlast von 202 Kilogramm punkten.

Mit einem Handgriff lässt sich der TREILER 350/2 genauso mühelos auf seinem gepolsterten Heckteil aufstellen wie der kleinere Bruder, der TREILER 350

Ein Platzsparendes abstellen ist in jeder Garage, Tiefgarage sowie Carport auf nur ca. 1,5 m², möglich.

In seiner normalen Form ist der stabile Anhänger ebenfalls für Lasten und Arbeiten aller Art nutzbar.

Umzug, Schnittgut, Sperrmüll, etc.

Mit der zusätzlichen und robusten Fahrradhaltesysteme verwandelt man die TREILER schließlich im Handumdrehen zum Fahrradanhänger für den nächsten Ausflug oder Urlaub mit Freunden oder Familie.

Damit man lange Spaß an den vielseitigen TREILERN hat, werden die unterschiedlichen Anhänger in Deutschland komplett aus Edelstahl geschweißt, anschließend gebeizt und poliert und somit vor Umwelteinflüssen bestens geschützt. TREILER gibt es für Motorräder, Fahrräder, E-Bikes, Roller, Vespas, MP 3 Roller u.m.

Mit Komponenten von AL-KO sowie Aspöck wird die sehr hochwertige Verarbeitung unserer TREILER-Anhänger unterstrichen. Mehr Infos direkt unter eiler.gmbh

Infos zur EILER GmbH

Dass im Hause EILER INNOVATION großgeschrieben wird, bewies das Unternehmen mit der Etablierung seines erfolgreichen Produkts EILZURR auf dem Biker Markt. Es gilt als das sicherste und schnellste Verzurr-System der Welt.

EILER German Trailer Technology steht nun auch für die Entwicklung und Produktion einer neuen Anhänger-Generation.

„Wir haben mit dem neuen TREILER aktuell das beste Zweirad-Anhängersystem der Welt entwickelt. „so Jean Eiler.

„Wir wollen darüber hinaus weitere exklusiver Produkte “ Manufactured in Germany“ entwickeln, die das Angebot unseres Hauses optimal ergänzen. „konstatiert Marcel Eiler.

EILER entwickelt, produziert und vertreibt das neue Zweirad-Anhänger-System über den Eiler-Onlineshop: www.eiler.gmbh

