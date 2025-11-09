Die neue Generation der Kochfeldabzüge – Klares Design, saubere Luft

Offene Küchen sind das Herz moderner Wohnungen und Häuser. Hier wird gekocht, gegessen, erzählt und gelacht. Damit dieser Raum seine besondere Atmosphäre behält, sollten Design und Luftqualität im Einklang stehen. Niemand möchte, dass sich Kochgerüche und feiner Fettfilm im Wohnraum ausbreiten oder Gespräche durch laute Technik gestört werden. Genau hier setzt die neue Generation moderner Kochfeldabzüge an: Sie sorgt dafür, dass Dünste gar nicht erst in den Raum gelangen, sondern direkt dort verschwinden, wo sie entstehen.

Zentrale Sogwirkung

Mit den Centerline-Kochfeldabzügen bietet ORANIER, deutscher Anbieter moderner Küchentechnik, eine überzeugende Kombination aus Funktionalität und Design. Die Technik arbeitet dort, wo sie am wirkungsvollsten ist: Direkt in der Mitte des Kochfeldes. Dünste und Gerüche werden eingesaugt, bevor sie sich im Raum verteilen können. Die Absaugeinheit ist bündig in die Glasfläche integriert und lässt sich problemlos auch mit größeren Töpfen und Pfannen nutzen. Ein leistungsstarker Motor sorgt für kraftvolle Leistung und bleibt dabei flüsterleise – ideal für offene Küchen, in denen Kochen und Zusammensein eins werden.

Super sauber, richtig rein

Noch mehr Frische bringt der Profi-Plasmafilter von ORANIER. Er befreit die Luft nicht nur von Kochgerüchen, sondern auch von Bakterien, Viren und Pollen – und sorgt so für ein angenehmes Raumklima. Möglich wird das durch ein zweistufiges Verfahren: Zuerst werden Geruchsmoleküle mithilfe elektrischer Spannung aufgespalten, anschließend neutralisiert ein Aktivkohlefilter die verbleibenden Reststoffe.

Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen ist der Plasmafilter praktisch wartungsfrei. Nur der Fettfilter aus Metall wird regelmäßig in der Spülmaschine gereinigt. Separate Aktivkohlefilter werden nicht mehr benötigt – das spart Kosten und reduziert Abfall. Hinzu kommt ein energetischer Vorteil: Während klassische Abluftlösungen wertvolle Heizwärme nach draußen leiten, bleibt die Wärme bei Umluftsystemen mit Plasmafilter im Raum. All das verbindet Frische, Design und Nachhaltigkeit und macht die Küche zum Lieblingsplatz.

Weitere Informationen und das gesamte Sortiment unter www.oranier.com

Die ORANIER-Gruppe besteht aus zwei eigenständigen Gesellschaften – der ORANIER Heiztechnik GmbH und der ORANIER Küchentechnik GmbH – und fertigt Heiz- und Haushaltsgeräte. Hierzu zählen Kaminöfen und Gasheizgeräte ebenso wie Herde und Backöfen, Kühl- und Gefriergeräte, Dunstabzugshauben, Mikrowellen und Geschirrspüler.

Die Anfänge des Unternehmens reichen bis in das Jahr 1607 zurück. Ab 1915 wurden von der damaligen Frank AG in Dillenburg Heiz- und Kochgeräte unter dem Markennamen ORANIER vertrieben. 1994 kam es zur Neugründung der ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH durch Nikolaus Fleischhacker als geschäftsführenden Gesellschafter.

Heute vertreibt ORANIER sein breit gefächertes Produktprogramm bundesweit über ein flächendeckendes Fachhändlernetz und verkauft seine Geräte auch ins benachbarte Ausland.

