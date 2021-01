Die neue GRÜN Handwerk Digital GmbH vereint Handwerksagenturen

Verschmelzung von Handwerksagenturen zur neuen GRÜN Handwerk Digital GmbH. Gabriele Philipp als Geschäftsführerin der neuen Handwerksagentur. Vereinfachung und Verschlankung von Geschäftsprozessen. Standort und bekannte Ansprechpartner bleiben erhalten.

Aachen, 26.01.2021. Die GRÜN Handwerk Digital GmbH ist die neue Agentur für das Handwerk und verschmilzt die bekannte VVWB Gruppe inklusive der zugehörigen Tochterunternehmen. Geschäftsführerin der GRÜN Handwerk Digital GmbH ist Gabriele Philipp, die bereits seit 2018 als Geschäftsführerin in einem Tochterunternehmen der ehemaligen VVWB Gruppe aktiv ist.

Die neue Agentur bietet Marketing- und Digitalisierungslösungen für Handwerksbetriebe und Handwerksorganisationen. Neben Agenturleistungen wird auch die Plattform DasHandwerk.de betrieben.

Die Aachener GRÜN Software Group, marktführender Anbieter von Branchensoftware, hatte 2017 Mehrheitsanteile der ebenfalls in Aachen ansässigen “Verlag Wirtschaft und Bildung GmbH & Co. KG” (VVWB) übernommen. Neben dem VVWB Verlag, der Handwerks-Publikationen herausgegeben hatte, wurde 2006 die VWB Agentur für Verbands- und Unternehmensmarketing GmbH (Agentur AVU) als Tochterunternehmen der VVWB gegründet. Hier lag der Schwerpunkt auf dem Angebot von Agenturleistungen für Handwerksverbände- und Organisationen, wie Webseiten oder Werbeartikel der Marke “Innungsfachbetrieb”. Parallel wurde ebenfalls im Jahr 2006 die Gesellschaft für Einkaufsmanagement als weiteres Tochterunternehmen der VVWB gegründet, die wiederum mit der “Unternehmerkarte Handwerk” Einkaufsvorteile für Handwerksbetriebe generiert hat. Durch die fortschreitende Digitalisierung sind Geschäftsfelder der einzelnen Unternehmen immer enger miteinander verknüpft. Verlags- und Agenturgeschäft greifen stärker ineinander. So wurde beispielsweise die “Unternehmerkarte Handwerk” bereits 2019 als Vorteilswelt auf “DasHandwerk.de” integriert, dass wiederum ein Produkt der ehemaligen Agentur AVU ist. Daher wurden zur Vereinfachung für Kunden und zur Verschlankung von administrativen Abläufen die VVWB Gruppe und alle genannten Tochterunternehmen in die neue GRÜN Handwerk Digital GmbH vereint

Der Standort der neuen GRÜN Handwerk Digital GmbH ist unverändert in der Aachener Ritterstraße. Alle bekannten Ansprechpartner und Telefonnummern bleiben erhalten.

Über die GRÜN Handwerk Digital GmbH

Die GRÜN Handwerk Digital GmbH aus Aachen bietet Marketing- und Digitalisierungslösungen für Handwerksbetriebe und Handwerksorganisationen. Neben Agenturleistungen wird auch die Plattform DasHandwerk.de betrieben. Als Tochterunternehmen der GRÜN Software Group GmbH werden Technologien zur Entwicklung neuer Digitalisierungslösungen für das Handwerk entwickelt. Damit bündeln sich in der GRÜN Handwerk Digital GmbH neben Kenntnis und Zugang zum Handwerk auch Digitalisierungskompetenzen für das Handwerk.

Über die GRÜN Software Group GmbH

Die GRÜN Software Group GmbH (gruen.net) aus Aachen ist eine stetig wachsende Gruppe aus Softwareunternehmen für Branchensoftware. Die Unternehmensgruppe mit rund 200 Mitarbeitern bietet B2B-Software für geschäftskritische Prozesse in Unternehmen und Institutionen aus den Branchen Non-Profit-Organisationen, Bildungsanbieter und Verlage an. Durch ergänzende Agenturleistungen ist die GRÜN Gruppe darüber hinaus ganzheitlicher Strategiepartner bei der Digitalisierung ihrer Mittelstandskunden und übertrifft das Lösungsportfolio klassischer Softwareunternehmen deutlich. Seit über 30 Jahren betreut die GRÜN Software Group im Stammsitz in Aachen sowie in den Niederlassungen in Berlin, Bremen, Endingen und Wien europaweit Kunden.

Kontakt

GRÜN Software Group GmbH

Andreas Palm

Pascalstraße 6

52076 Aachen

0241 18900

0241 1890 555

andreas.palm@gruen.net

https://www.gruen.net/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.