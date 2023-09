Die neue Leadership-DNA nominiert für den getAbstract Book Award 2023

Roman P. Büchlers Buch ist auf der Longlist des getAbstract Book Awards 2023 in der Kategorie Business Impact.

Roman P. Büchlers Buch Die neue Leadership-DNA ist für den getAbstract Book Award 2023 in der Kategorie Business Impact nominiert. Das teilte der Schweizer Anbieter von Zusammenfassungen geschäftsrelevanter Themen am Mittwoch bei der Veröffentlichung der Longlist der Auszeichnung mit.

Bis zum 01. Oktober 2023 kann für den Publikumspreis auf der getAbstract Website abgestimmt werden. Die Verleihung des Awards findet auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober statt. Eine kostenlose Zusammenfassung von Die neue Leadership-DNA ist in der getAbstract-Bibliothek verfügbar.

Die Nominierung für den getAbstract Book Award 2023 ist für mich eine grosse Ehre und gleichzeitig Bestätigung dafür, dass die Themen, die ich in meinem Buch anspreche, einen Nerv treffen und bei der Leserschaft auf Interesse stossen. Als Autor ist es immer ein besonderer Moment, wenn man sieht, dass die eigene Arbeit von anderen geschätzt wird, äussert sich Büchler zur Nominierung.

Der getAbstract Book Award hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2001 als fest Grösse im globalen Verlagswesen etabliert. Es handelt sich um einen der ältesten, kontinuierlich vergebenen Sachbuchpreisen der Welt. Das Hauptziel des Preises besteht darin, die herausragendsten Bücher im Bereich Wirtschaft und Business zu würdigen und ihre Sichtbarkeit zu steigern. Nominierte Werke werden ausgewählt, weil sie den getAbstract-Slogan Know Better. Do Better verkörpern, indem sie wertvolles und umsetzbares Wissen vermitteln.

In Die neue Leadership-DNA stellt der Schweizer Autor alte Denkmuster und herrschende Führungsansätze auf den Prüfstand. Das Buch argumentiert, dass der herkömmliche Führungsstil nicht mehr zeitgemäss ist und angesichts der ständigen Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft überdacht werden muss. Es fordert nicht nur oberflächliche Anpassungen, sondern schlägt vor, die DNA der Führung von Grund auf neu zu gestalten.

Büchler liefert mit der auf fünf Prinzipien aufbauenden Leadership-DNA eine klare Essenz von Führung, die nicht nur den Anforderungen von morgen gewachsen ist, sondern darüber hinaus wirksam wird. Die Zukunft der Führung erfordert mehr als nur Anpassung. Sie bedarf einer vollständigen Transformation unserer Denk- und Handlungsweisen, so Büchler. Unsere Prinzipien für Leadership seien nicht nur für heute relevant, sondern würden auch die Organisationen von morgen gestalten, führt der Schweizer weiter aus.

Die neue Leadership-DNA – Prinzipien für einen radikalen Umbau der Führung ist über Amazon oder im lokalen Buchhandel erhältlich.

Mehr Informationen und Kontakt zu Roman P. Büchler gibt es unter www.foran.ch oder via LinkedIn.

Roman P. Büchler ist Gründer, Inhaber und Geschäftsführer der FORAN GmbH in St. Gallen in der Schweiz. Nach vielen Jahren erfolgreicher Tätigkeit als Verwaltungsrat, CEO und Unternehmensberater mit den Tätigkeits-Schwerpunkten Leadership-Mentoring, Teamentwicklung, Strategieentwicklung und digitale Transformation entschloss er sich, seinen Überzeugungen zu folgen. Er gründete die FORAN, um Führungskräfte und Organisationen zu begleiten und sie auf einer höheren Wirkungsebene zu unterstützen.

Der Experte für Leadership, digitale Transformation und Organisationsberatung begleitet mit FORAN Unternehmen zwischen 500 und 1.500 Mitarbeitenden. Er ist Sparringspartner und Zukunftsstratege für Top-Führungskräfte und ganze Geschäftsleitungs-Teams auf dem Weg der dynamischen Weiterentwicklung. Er übt Mandate in den Verwaltungsräten namhafter Unternehmen aus und übernimmt regelmäßig Interimsmandate in Führungsfunktionen. Damit stellt er seine innovativen und teils radikalen Thesen über erfolgreiche Führung selbst auf die Probe. Diese Verbindung zwischen innovativem Ideenreichtum und praktischer Anwendung schärft seine Sinne für das Wesentliche. Er sorgt so für neue Ansätze und kann diese neuen Strömungen schnell praktikabel anpassen.

Darüber hinaus ist er regelmäßig als Dozent in Universitäten und Weiterbildungszentren tätig. Als Autor hat er bereits zahlreiche Fachartikel publiziert und zwei Bücher zu den Themen digitale Transformation und strategisches IT-Management als Co-Autor herausgegeben.

