Die neuen Gesichter bei der Redneragentur CSA Celebrity Speakers

Spannende Experten für Veranstaltungen

Die Redneragentur CSA ist immer auf der Suche nach spannenden Referenten, um Veranstaltungen mit inspirierenden Vorträgen zu bereichern.

In diesem Monat freut sich die CSA, drei neue Gastredner vorstellen zu können:

Dr. Frederik G. Pferdt ist Google’s Chief Innovation Evangelist und lehrt als Adjunct Professor an der d.school der Stanford University. Er ist Erfinder des ersten Google Innovationslabors und Gründungs-Fakultätsmitglied der Google School for Leaders. Er zählt aktuell als “der Vordenker” (Spiegel) zu den 10 einflussreichsten Deutschen im Silicon Valley. Der “Kreativ-Papst” und “Geistesblitzer” (Focus) berät mit seinem zukunftsweisenden Ansatz inzwischen Regierungen, Unternehmen, Start-Ups und internationale Organisationen wie die United Nations (UN). https://celebrity-speakers.de/redner/frederik-g-pferdt/

Die Diplom Physikerin Laura Winterling war für 10 Jahre “astronaut support officer & astronaut instructor” bei der European Space Agency (ESA) und ist heute CEO der Space Time Concepts GmbH. Gekonnt verbindet Laura Winterling in ihren Vorträgen aktuelle Themen aus den Bereichen Leadership, Change Management und effizienter Entscheidungsfindung mit spannenden Geschichten aus der bemannten Raumfahrt und überträgt sie in aktuelle Business Bereiche. Hoch hinaus und steil nach oben geht es mit Laura Winterling. https://celebrity-speakers.de/redner/laura-winterling/

Dr. Thomas Ramge ist einer der profiliertesten digitalen Vordenker in Deutschland. Er ist Autor zahlreicher Bestseller und Standardwerke rund um die Themen Big Data, Künstliche Intelligenz und datengetriebene Entscheidungsfindung. Ramge ist zurzeit Research Fellow am Weizenbaum Institut in Berlin. Seine Texte zu den großen digitalen Veränderungen erscheinen unter anderem in “brand eins”, “The Economist”, “Harvard Business Manager” und “Foreign Affairs”. https://celebrity-speakers.de/redner/thomas-ramge/

CSA vermittelt Redner, Referenten, Keynote Speaker und Moderatoren. Die Redneragentur CSA ist Ihr kompetenter Partner in der internationalen Redner- und Referentenbranche. Weltweit agieren in über 18 Büros über 50 Berater für Sie. CSA Celebrity Speakers verfügt über die umfassendste Redner-Datenbank der Branche. Wir beraten Sie bei der Wahl geeigneter Themen und Gastredner ganz individuell, damit Ihre Veranstaltung zu einer bleibenden Erinnerung wird.

Kontakt

CSA Celebrity Speakers GmbH

Torsten Fuhrberg

Kaiserstraße 5

40479 Düsseldorf

02113860070

info@celebrity-speakers.de

http://www.celebrity-speakers.de