Die Novaliq GmbH aus Heidelberg präsentiert sich auf einer neuen Internetseite

Modern und übersichtlich werden die Forschungsarbeit und die Produkte des Pharmaunternehmens dargestellt. Umsetzung und Entwicklung der Website durch die formativ.net Internetagentur aus Karlsruhe.

Heidelberg / Karlsruhe, 3. März 2021 – Das Pharmaunternehmen Novaliq hat sich der Entwicklung hoch-innovativer Augentherapien verschrieben. Erklärtes Ziel, den ungedeckten medizinischen Bedarf von Millionen von Patienten mit Augenkrankheiten zu adressieren. Hierfür wird intensiv geforscht. Die neue Internetseite bringt Interessenten die Entwicklungsarbeit und die Angebote von Novaliq auf moderne und übersichtliche Weise nahe.

Mit der Gestaltung und Programmierung der neuen Website wurde die Internetagentur formativ.net beauftragt. Technisch galt es, den Internetauftritt auf den neusten Stand zu bringen. Gleichzeitig wurden die Inhalte auf ein leichtverständliches Maß komprimiert. Der Website-Besucher wird nun durch eine überarbeitete Menüführung einfacher an die gewünschten Inhalte herangeführt.

Hierzu entwickelten die Webdesigner von formativ.net ein komplett neues Erscheinungsbild: Großflächiges Bildmaterial kombiniert mit einer einfachen Benutzerführung sorgen für ein besseres Benutzer-Erlebnis auf der Website. Das aufgeräumte Layout ist als Responsive Webdesign angelegt. So wird eine optimale Darstellung auf unterschiedlichen End-Geräten wie Desktop-PC, Notebook, Tablet oder Smartphone gewährleistet.

Die neue Website basiert im Wesentlichen auf dem freien Content Management System WordPress. Das CMS wurde um den Content Buider “YOOtheme” ergänzt. Hierdurch lassen sich die Inhalte sehr einfach pflegen und erweitern. YOOtheme ermöglicht ihre Bearbeitung im sogenannten “What you see is what you get”-Modus. Schon während der Bearbeitung ist direkt ersichtlich, wie sich das Aussehen der Website verändert. Auch ungeübte Anwender ohne Programmierkenntnisse können so die Website sicher verwalten.

Notwendige Anpassungen des Systems an die kundenspezifischen Anforderungen programmierten die Webentwickler von formativ.net in CSS, JavaScript und PHP. Ein Beispiel hierfür ist ein animiertes Schaubild, das die aktuellen Produktentwicklungen und ihren Zulassungsstatus visualisiert. Auch dieses folgt dem Prinzip des Responsive Webdesign und passt sich flexibel der Bildschirmauflösung an.

Informationen zum Projektverlauf

Als Grundlage für den Relaunch stand zunächst eine Analyse des IST-Zustands an. Gleichzeitig wurden die geplanten neuen Anforderungen zusammengestellt. In enger Zusammenarbeit von Kunde und Agentur wurde dann in mehreren iterativen Abstimmungs- und Entwicklungsrunden das Layout und die Struktur der Inhalte entwickelt. Durch eine engmaschige Abstimmung konnte die neue Website in nur wenigen Wochen an den Start gehen.

Neben der dauerhaften Betreuung der Internetaktivitäten von Novaliq, z.B. hinsichtlich neuer Inhalte, Technologien und aktuellen Anforderungen an die Website-Sicherheit, sorgt das Team von formativ.net auch im Rahmen eines permanenten Update-Services für die technische Wartung. WordPress- und Plugin-Updates werden regelmäßig kurzfristig eingespielt und die Daten der Website gesichert.

Über Novaliq

Novaliq ist ein Pharmaunternehmen, mit Fokus auf der Entwicklung von Medikamenten für die Augenheilkunde basierend auf seiner proprietären EyeSol®-Technologie.

EyeSol® ist die erste wasserfreie Technologie, die völlig neue und faszinierende Möglichkeiten zur Heilung, Linderung und Prävention von Krankheiten eröffnet. Das Portfolio reicht von hoch-innovativen vermarkteten bis zu in Phase 3 befindlichen Produkten, die den ungedeckten medizinischen Bedarf von Millionen von Patienten mit Augenkrankheiten adressieren.

Die Novaliq GmbH hat ihren Hauptsitz in Heidelberg, Deutschland, und Büros in Cambridge, MA, USA. Langfristiger Anteilseigner ist die dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG, ein aktiver Investor in Life- und Health-Sciences-Unternehmen.

Weitere Informationen zum Unternehmen: https://www.novaliq.com

Über formativ.net, Agentur für Webentwicklung und Online-Kommunikation

Gegründet im Jahr 2000 ist die Internetagentur formativ.net oHG seit über 20 Jahren für ihre Kunden aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik als zuverlässiger Partner für Webentwicklung und Internetkommunikation aktiv.

Das Leistungsspektrum der Agentur umfasst die PHP-Programmierung und Datenbankentwicklung, die Programmierung von individuellen Webapplikationen und internetbasierten Software-Anwendungen, die Programmierung von Mobile Apps, Webdesign und das Erstellen von Internetseiten, Server-Hosting, Domain-Management und E-Mail-Lösungen, die Wartung von Applikationen und Websites, Updates und Back-Up-Management sowie die Beratung zu Onlinemarketing und SEO.

Insbesondere hat sich das Team von formativ.net auf die Programmierung von Anwendungen, Erweiterungen und Websites für die CMS Joomla! und WordPress spezialisiert.

Weitere Informationen zur Agentur:

https://www.formativ.net/internetagentur

Tag-It: Internetseite Novaliq, Webentwicklung, PHP-Programmierung, WordPress, CMS, Web Development, PHP-Programmierer, Internetagentur Karlsruhe, Digitalagentur Frankfurt, Webagentur, Internetprogrammierung, Software, Webdesign, YOOtheme

Die Digitalagentur formativ.net oHG ist seit Gründung im Jahr 2000 ein beständiger Partner für Webentwicklung und Internetkommunikation. Bis heute begleiteten die Internetexperten von formativ.net viele hundert Onlineprojekte für ihre Kunden aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik. Die Bürostandorte der Agentur liegen in Frankfurt am Main und Karlsruhe.

Das Leistungsspektrum umfasst die PHP-Programmierung und Datenbankentwicklung, die Programmierung von individuellen Webapplikationen und internetbasierten Software-Anwendungen, die Programmierung von Mobile Apps, Webdesign und das Erstellen von Internetseiten, Server-Hosting, Domain-Management und E-Mail-Lösungen, die Wartung von Applikationen und Websites, Updates und Back-Up-Management sowie die Beratung zu Onlinemarketing und SEO.

Kontakt

formativ.net oHG

Holger Rückert

Kennedyallee 93

60596 Frankfurt am Main

069/24450434

presse@formativ.net

https://www.formativ.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.