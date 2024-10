Die Pagen und das Hotelschiff KD Moment Exklusives Get Together

„Die Pagen“ Exklusives Networking mit Charme und Humor auf dem neuesten Hotelschiff der Köln-Düsseldorfer Rheinschifffahrt – ein unvergessliches Erlebnis!

Die Pagen: Ein Highlight auf dem KD Hotelschiff – Kreatives EventmanagementMit den Pagen an Bord des Hotelschiffs KD Moment

Zu einem Networking-Event der besonderen Art ging es für Ellen Kamrad und ihre Agentur Menschen – Emotionen – Erlebnisse (MEE) am 1. Oktober 2024: Die Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt GmbH (KD) lud zu einem exklusiven Get Together an Bord ihres neuesten Flottenzuwachses, der MS KD Moment. „Es war ein großartiges Event in einer einzigartigen Location, dass wir mit den Pagen, einem unserer beliebtesten Walking Acts, bereichern durften“, schildert Agenturchefin Kamrad.

Hotelschiff der Premium-Klasse: die KD Moment

Die Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt GmbH (KD) ist über die Grenzen der Rheinmetropolen hinaus bekannt für ihre vielseitige Flotte, die für jeden Anlass das richtige Schiff bereitstellt. Mit der KD Moment hat das traditionsreiche Unternehmen, das bereits seit 1826 besteht, nun auch ein Hotelschiff der Premium-Klasse im Repertoire.

Seit April 2024 weiß die KD-Moment ihre Passagiere auf stolzen 135 Metern Länge mit zahlreichen Angeboten zu überzeugen: Auf drei Decks verteilen sich 86 geschmackvoll eingerichtete Kabinen und Suiten, die teils mit Privatbalkonen und Panoramafenstern begeistern. Hinzu kommen ein großzügiges Sonnendeck sowie ein Restaurant mit Salon und Barbereich, die dieses schwimmende Hotel zu einem Rundum-Wohlfühlort machen.

Die KD Moment ist unter anderem für Eventkreuzfahrten auf Rhein und Mosel unterwegs. An Bord können die Gäste aufregende Partynächte, stimmungsvolle Adventsreisen oder sogar sonnige Strandauszeiten in den Niederlanden erleben. Zu den vielseitigen Reisezielen gehören zum Beispiel idyllische Moselstädtchen wie Cochem und Bernkastel-Kues oder niederländische und belgische Sightseeing-Hotspots, darunter Rotterdam, Nijmegen und Antwerpen.

Networking-Event in einzigartiger Atmosphäre

Am 1. Oktober 2024, ein gutes halbes Jahr nach der ersten Eventreise der KD-Moment, lud die KD für ein Networking-Event der Spitzenklasse an Bord des Schiffes ein. Direkt vom Anleger an der Kölner Altstadt ging es für eine kleine Rundfahrt übers Wasser. Schon bei der Ankunft wurden die Gäste stilvoll durch „Die Pagen“ begrüßt: Als Einlasskünstler geben sie jedem Event von Beginn an eine originelle Note. In schicker roter Uniform nehmen sie ihre Gäste in Empfang, weisen ihnen den Weg zur Garderobe und geleiten sie zu ihren Plätzen.

„Die Pagen bringen königlichen Charme und humorvolle Eleganz mit. Damit verhelfen sie jeder Veranstaltung zu einem gelungen Auftakt mit dem gewissen Etwas“, sagt Ellen Kamrad. Die Event-Expertin arbeitet schon seit vielen Jahren erfolgreich mit der Kölner Walking-Act-Sensation und der KD zusammen, die sich bei ihren Events stets großer Beliebtheit erfreut.

Die interessierten Gäste bekamen aber nicht nur beste Unterhaltung geboten, sondern zusätzlich auch noch allerhand Informatives: Bei einer exklusiven Schiffsführung gab es die Gelegenheit, die KD Moment intensiv kennenzulernen. Das Get Together wurde von einer schmackhaften Speisen- und Getränkeauswahl begleitet.

Die Pagen – Stilvoller Walking Act für besondere Events

Mit ihrer Eventagentur Menschen – Emotionen – Erlebnisse (MEE) bietet die Kölnerin Ellen Kamrad individuelle Veranstaltungskonzepte für jeden Anlass. Als Full-Service-Agentur erstreckt sich das Portfolio von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen europaweit.

Ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design versteht sich die Diplom-Eventmanagerin Ellen Kamrad als Partnerin an Ihrer Seite. Professionell und kreativ organisiert Ellen Kamrad sowohl Seminare, Tagungen und Konferenzen als auch Großveranstaltungen wie Galaabende, Jubiläen und Mitarbeiterevents. Dabei zählt auch die Vermittlung von Eventdienstleistern und Künstlern zu ihrem Portfolio.

Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Veranstaltungs- und Eventbranche gestaltet Ellen Kamrad Veranstaltungen zu nachhaltig wirkenden Events. Zahlreiche nationale und internationale Unternehmen aller Branchen setzten dabei bereits auf die Umsetzung und Inszenierungen der Kölner Eventmanagerin.

