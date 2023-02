Die passende Sockelleiste von Marktführer Südbrock

Fußleisten für Parkett Designbeläge und Teppichboden

Südbrock hält ein umfassendes Sortiment an Sockelleisten und Fußleisten bereit.

Am beliebtesten, da recht preisgünstig, sind folienummantelte Sockelleisten. Diese Fußleisten werden vor allem auf Laminat und Teppichböden, aber auch für Designbeläge eingesetzt. Südbrock Sockelleisten bietet Ihnen neben einem breiten Programm an derzeit im Trend liegenden weißen Leisten in unterschiedlichsten Profilen und Größen eine breit gefächerte Dekorauswahl auf Profilen mit einem Kern aus hochwertigem Holzwerkstoff (MDF E1). Zusätzlich im Programm sind folierte Leisten mit einem Kern aus massivem Abachiholz, sowie Sonderprofile wie eine Heizrohrabdeckleiste oder eine Leiste zum Abdecken von alten Fliesensockeln.

Eine Preisstufe höher bieten die echtholzfurnierter Leisten einen Kern aus aus Fichten- oder Tannenholz. Sie werden mit einem Holzfurnier ummantelt. Die Optik der zahlreichen Holzarten reicht von edel-dezent bis naturnah-rustikal. Neben den überwiegend mit umweltfreundlichem UV-Lack beschichteten Leisten bietet Südbrock Produkte mit roher oder geölter Oberfläche an. Verarbeitet werden echtholzfurnierte Leisten vor allem auf Parkett, Fertigparkett und Teppichböden. Sie bilden aber auch auf Laminatböden und Designbelägen einen perfekten Wandanschluss.

Im Segment Massivholzleisten finden Sie Viertelstäbe oder Vorsatzleisten ebenso wie Raumdekor-, Fuß- und Sockelleisten. Massive Leisten sorgen besonders auf Parkett oder Fertigparkett für das perfekte Finish, eignen sich aber auch hervorragend zu allen anderen Bodenbelägen. Vor allem auf stark beanspruchten Objektbelägen wird der Einsatz von Massivholzleisten empfohlen. Auch Sonderanfertigungen nach Ihren individuellen Vorgaben sind möglich.

Die extravagante Lösung sind mit Edelstahl und Aluminium ummantelte Leisten. Der passende Abschluss für alle besonderen Bodenbeläge. Ein mit Edelstahl und Aluminium ummantelter Kern aus hochwertigem Holzwerkstoff (MDF E1) rundet die Leiste ab. Die spezielle Beschichtung mit echtem Metall verleiht diesen Leisten die einzigartige Optik.

Für die heute beliebtesten Bodenbeläge, die Designbelag hat Südbrock die perfekte Sockelleiste! Durch die Möglichkeit des Einklebens eines Bodenbelagsstreifens in die Leiste wird das Dekor des Bodens exakt passend auf die Leiste übertragen. Durch den eingeklebten Designbelag ist die Leiste zudem genauso unempfindlich wie der Belag selbst und dadurch z.B. extrem stoßfest. Der Kern aus hochwertigem Holzwerkstoff (MDF E1) ist komplett (auch auf der Rückseite und an der Unterkante) mit einem Foliendekor ummantelt, so dass die Leiste zusätzlich gegen eindringende Feuchtigkeit geschützt wird. Die klaren Linien der beiden lieferbaren Profile, sowie die schlichte und moderne Farbgebung machen diese Leisten zu einer erstklassigen Lösung für jeden Designbelag.

Ergänzend zu vielen obenstehenden Artikeln unseres Leistenprogramms bietet Südbrock eine Reihe an Zubehör. Hierzu zählen Befestigungsclips, Rohrrosetten, Innenecken, Außenecken und Endstücke aus Kunststoff sowie ein zu allen Leisten passendes Schaumstoffband zur Schallentkopplung der Leiste vom Boden und einer daraus resultierenden Erhöhung des Wohnkomforts.

Sie erhalten das gesamte Südbrock Sockelleistensortiment zu günstigen Preisen auf https://www.allfloors.de/suedbrock

Südbrock Sockelleisten jetzt im allfloors Fachhandel günstig kaufen und Designboden neuster Generation entdecken. Auch bestens für Renovierung geeignete Bodenbeläge weiterer renommierter Hersteller wie Vorwerk, amtico, Adramaq, berryAlloc, Gerflor, HARO, wineo, Parador und ter Hürne sofort günstig direkt online kaufen auf allfloors.de – allfloors Bodenbelag Fachhandel bietet ein umfassendes Sortiment von über 10.000 Bodenbelägen vieler bedeutender Hersteller und Zubehör-Produkte für Bodenbeläge zu günstigen Preisen wie zum Beispiel hochwertigen Parkettböden. allfloors Bodenbelag Fachhandel liefert versandkostenfrei schon ab geringen Bestellwert. Fachberater kalkulieren Ihnen Projektangebote inkl. aller benötigten Materialien wie Dämmung, Unterlagen, Grundierung, Kleber, Sockelleisten uvm. Fordern Sie Bodenbelag-Muster an (Muster-Bestell-Button in jedem Produkt). Fragen Sie noch bessere Bodenbelag Preise ab 20 m² Projektgröße an.

Kontaktieren Sie uns gern für alle Anfragen zu Großhandel und Vertrieb sowie zu Kooperationen und Großprojekten… unter der kostenlosen Telefonnummer 0351 79567671

Bildquelle: @ Südbrock