Die perfekte Kapitalanlage gibt es nicht!

Wir leben in einer Erbengesellschaft. Es gibt Geld in Hülle und Fülle. Anleger sollten stets genau abwegen – oftmals besiegt die Gier das Hirn.

Wir leben in einer Erbengesellschaft, wobei mittlerweile auch die Erben bereits wieder vererben. Anleger, die auf der Suche nach lukrativen Kapitalanlagen sind, sollten stets Sicherheit vor Gier stellen.

Generell: Bei in Aussicht gestellten hohen Gewinnen – äußerste Vorsicht! Je höher die Gewinnaussichten und Versprechen – je leichtgläubiger die Anleger. Gier frisst Hirn! Hinzu kommt stets eine undurchsichtige Komplexität der angebotenen Finanzprodukte und ein cleveres Vorgehen der Betrüger.

Seniorin um 1 Million am Telefon geprellt

Eine ältere Dame aus der Nähe von Frankfurt (Main), ist von üblen Geschäftemachern um mehr als eine Million Euro gebracht worden. Die Seniorin wollte ihre Erbschaft gewinnbringend anlegen, stieß auf eine Bitcoin-Werbung im Internet und nahm Kontakt auf. Vor zwei Jahren begann sie mit der Einzahlung hoher Geldbeträge.

Betrüger sind immer äußerst geschickt und gehen trotzdem fast immer gleich vor. Häufig bauen sie am Telefon eine Art Beziehung auf, die höchst persönlich sein kann – gerade bei älteren und vermögenden Damen haben sie mit dieser “Heiratsschwindler-Masche” hohe Erfolgsquoten. In unserem Fall veranlassten sie damit letztendlich das Opfer zu weiteren Überweisungen. Insgesamt fast eine Million Euro überwies die Frau auf verschiedene, teils ausländische Konten.

Als sie ihr irgendwann, nach dutzenden Versprechungen und Hinhalte-Taktiken ihr Geld zurückverlangte, war sie obendrein noch so naiv und zahlte, angeblich zur “Abwendung von Steuern und Gebühren” – weitere Beträge ein. Zum Schluß wahren die Gangster so unverschämt, frech und unverfroren, dass sie sogar eine Endabrechnung von weiteren 90.000 Euro verlangten, dafür würden sie sodann die Hälfte der Einzahlungen zurückerstatten.

Daraufhin stellte die Seniorin Anzeige beim Rüsselsheimer Betrugskommissariats. Die Polizei nahm die Anzeige entgegen und die Ermittlungen auf. Die Erfolgsaussichten beurteilte sie als gering – und das ist unserer Meinung nach noch übertrieben.

Scoredex Erfahrungen mit Angeboten dieser Art:

Scoredex hat seit 2012 über 12.000 Unternehmen des Finanzmarktes auf Seriosität überprüft und bewertet. Dabei wurde festgestellt, dass diese Traumrenditen meist eher als eine Art Warnsignal zu verstehen sein sollten. Zaubern kann niemand und schenken wird Ihnen auch niemand etwas. Investitionen in Projekte oder Anlagen die mehr als 8% versprechen sind stets als äußerst kritisch zu beurteilen. Als Laie haben sie weder die Möglichkeit diese Firmen noch die Plausibilität der Geldanlage zu überprüfen.

Generell gilt: Je höher die Rendite, desto höher das Risiko!

Damit meinen wir nicht, dass es keine Geschäfte gibt, die nicht Gewinne oder Renditen von mehr als 8% erzeugen. Die Sache hat allerdings einen Haken, für “Normalsterbliche” sind Investitionsmöglichkeiten dieser Art praktisch unerreichbar. Meist handelt es sich um “Private Placements” und ein Investment beginnt ab einem Minimum von zirka 200.000, Euro – und selbst dann ist das Risiko hoch und nur für Investoren geeignet, die solch einen Verlust auch verkraften könnten.

Bezüglich dieser Private Placements hat sich nach unseren Informationen ein so genannter “Schweizer-Zirkel” gegründet, der sich ausschließlich – unter professioneller Leitung – mit Anlagen und Neuemissionen, sowie vorbörslichen Aktienverkauf in diesem Bereich beschäftigt. Der Zugang zu dieser Investorengruppe ist an hohen Eingangsvoraussetzungen gebunden. Es ist sozusagen die Platin American-Express der Investoren.

Neben Amazon, deren Aktien in nur 20 Jahren eine Rekord-Performance von 61.600% erzielt haben gibt es unzählige Unternehmen, die in nur wenigen Monaten zwei – und dreistellige Ergebnisse erzielt haben. Diese Unternehmen und diese Art eines Investments gibt es immer wieder. Meist werden diese als so genannte “Pennystocks” angeboten.

Als Pennystock bezeichnet man Aktien und andere Wertpapiere, deren Wert in der lokalen Währung unter Eins liegt. Im EU-Raum sind dies also Aktien, die einen Wert von unter 1 EUR besitzen. In den USA gelten Aktien, die unter 5 USD notieren, als penny stock.

Aufgrund des oftmals sehr geringen Handelsvolumens an den Börsen sind diese Aktien nicht selten das Objekt von Spekulanten oder Luftschlossverkäufern und weisen in der Regel eine hohe Volatilität auf. Aber – auch Coca-Cola, Apel und Google begangen ihre kometenhafte Aufstiege als Pennystock.

Scoredex Tipps

Vertrauen Sie als “Normalanleger” Ihr Geld ausschließlich seriösen und bekannten Anbietern an und bestehen Sie im Zweifelsfall auf eine Seriositätsprüfung. Diese kann durch Wirtschaftsdetekteien, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder speziell darauf spezialisierte Ratingagenturen kostenpflichtig durchgeführt werden, jedoch – auch dann haben Sie keine 100%tige Sicherheit.

Wollen Sie bestmögliche Sicherheit, behalten Sie am besten ihr Geld unterm Kopfkissen oder kaufen Gold – aber das Generalproblem bleibt – eine Sicherheit von 100% ist selbst in der Theorie nicht möglich. Sie können auch zuhause ausgeraubt werden und die Inflation nimmt auf nichts und niemanden Rücksicht. Sie entzieht Ihrem Geld den Wert ohne das Sie es merken.

Worauf müssen Sie bei einem finanziellen Engagement achten?

Lassen Sie sich aussagekräftige, nachvollziehbare und überprüfbare Referenzen zeigen.

Nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und zu einem Vertragsabschluss drängen.

Lesen Sie die AGBs des Anbieters genau durch und fragen Sie bei Unklarheiten gezielt nach.

Fragen Sie nach der Absicherung Ihrer Investition. Bestimmte Produkte (z.B. Inhaberschuldverschreibungen) sind nicht über Einlagensicherungsfonds abgesichert – das heißt, bei einer Insolvenz des ausgebenden Unternehmens sind diese Gelder verloren, von einem beabsichtigten Betrug gar nicht zu reden.

Lassen Sie sich auf keinen Fall nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber.

Produkt-Zertifizierungen (z.B. TÜV- oder andere “gekaufte Siegel”) sind vor allem Werbemittel und bieten weder Gewähr für die Seriosität des Anbieters noch für risikolose Kapitalanlagen.

Lassen Sie sich nicht mit tollen Internetseiten blenden.

Achten Sie auf den Firmensitz. Unseriöse Anbieter von Anlageprodukten wählen ihren Geschäftssitz gern im Ausland, vor allem in bekannten Steueroasen wie die British Virgin Islands, Barbados oder Honkong. Versuchen Sie einmal dort zu klagen …

Achten Sie vor allem auch auf die Gesellschaftsform. Beispielsweise unterliegt eine als “Limited” (Ltd.) geführte Gesellschaft mangels Stammkapital keinerlei Haftungsverpflichtung.

Kurz: Bestehen Sie auf eine Überprüfung des Anbieters durch Scoredex.

Sobald Sie als Investor jemandem Ihr Geld anvertrauen müssen, besteht die Gefahr, daß Sie skrupellosen Vermittlern oder Maklern praktisch chancenlos ausgeliefert sind. Kapitalrückführungen sind nahezu unerreichbar, auf jeden Fall aber nervenaufreibend und teuer.

Versicherungsmakler und -vertreter, Vermögensberater, Immobilien- und Finanzkaufleute werden gerne von unseriösen Gesellschaften angeworben, um in deren Kundenstamm dubiose Angebote “an den Mann” zu bringen. Weil die Vermittler in der Regel das Vertrauen ihrer Klienten besitzen, werden diese leicht Opfer von Anlagebetrug. Mal bekommen sie Schrottimmobilien, mal Luftschlossgeschäfte jeglicher Art angedreht.

Wir beobachten und beschreiben die immensen Schäden durch Kapitalanlagebetrug seit vielen Jahren und möchten einen substanziellen Beitrag zu deren Vermeidung liefern. Dazu haben wir die Gesamtsituation intensiv analysiert und schließlich ein System entwickelt, das kostengünstig ein Maximum an Transparenz und somit Sicherheit für den Anleger bietet: SCOREDEX!

