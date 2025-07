Die Picasso-Strategie: Warum Manager heute Künstler sein sollten

Dr. Ulrike Lehmann im Gespräch über kreatives Denken, Führung in unsicheren Zeiten und wie Kunst Unternehmen verändert

Weilburg, Juli 2025. Kontrolle war gestern – Kreation ist heute gefragt. In der aktuellen Episode auf Themen-Radio erklärt Dr. Ulrike Lehmann, wie Unternehmen und Führungskräfte durch kreative Impulse aus der Kunst neue Wege gehen können. Ihre zentrale These: Wer wie ein Künstler denkt, führt erfolgreicher – insbesondere in einer komplexen, unsicheren Welt.

Dr. Ulrike Lehmann ist Expertin für Kreativität in Unternehmen. Sie war Kuratorin an großen Kunstmuseen in Köln, Ludwigshafen, Bremen und Hannover und ist heute als Business-Coach, Speakerin und Beraterin tätig. Ihre Mission: die schöpferische Kraft der Kunst für die Wirtschaft nutzbar machen. Bekannt wurde sie unter anderem durch ihr Buch „Wirtschaft trifft Kunst. Warum Kunst Unternehmen gut tut“ und ihre preisgekrönten Impulse auf Fachkongressen und dem Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden.

In der Podcast-Folge „Die Picasso-Strategie“ spricht sie darüber, warum klassische Management-Methoden an ihre Grenzen stoßen und wie eine künstlerische Haltung helfen kann, Innovation zu ermöglichen. Sie zeigt, wie Unternehmen vom Mut der Kunst profitieren – und was Führungskräfte konkret tun können, um kreatives Denken im Team zu fördern.

Schwerpunkte der Episode sind:

– Was Führungskräfte von Künstlern lernen können

– Warum kreative Führung das neue Erfolgsmodell ist

– Wie Unternehmen durch Kunst innovativer werden

– Kollektive Identität sichtbar machen – mit künstlerischen Methoden

– Warum Perfektion oft im Weg steht – und Fehler wertvoll sind

Dr. Lehmann liefert praxisnahe Impulse und schildert eindrucksvolle Beispiele aus Unternehmen und Kunstprojekten, u.a. aus ihrer Zusammenarbeit mit Unternehmen, Workshops in Museen und inspirierende Anekdoten rund um Joseph Beuys, Rene Magritte und Pablo Picasso. „Mir ist wichtig einen Perspektivwechsel zu fördern – ein zentrales Element kreativen Denkens. Denn wo künstlerische Prozesse einziehen, entsteht echte Kollaboration. Niemand ist der alleinige Experte. Jeder bringt sich mit seiner Wahrnehmung ein“, unterstreicht die Expertin.

Das ganze Gespräch und weitere Management-Impulse hören Sie auf Themen-Radio: https://www.themen-radio.de/2025/picasso-strategie

Über Ulrike Lehmann

Sie studierte Kunstpädagogik, promovierte zur Kunstwissenschaft, ist zertifizierte systemische Business-Coachin und Agile Coach. Bis 2016 arbeitete sie als Kuratorin in größeren Kunstmuseen wie in Köln, Ludwigshafen, Bremen und Hannover. Anschließend folgte sie ihrer neuen Berufsausbildung und wurde Leiterin zweier PR-Abteilungen in den Bereichen Tourismus und Stadtmarketing. Mit ihrem Unternehmen ULRIKE LEHMANN. agile. art. coaching bringt sie seit 2012 Kunst und Wirtschaft zusammen, hält Vorträge zur Wirksamkeit von Kunst in Unternehmen, gibt Seminare und Workshops zur Förderung von Kommunikation und Kreativität mit Kunst, coacht Unternehmen. 2017 erschien das von ihr herausgegebene Buch „Wirtschaft trifft Kunst. Warum Kunst Unternehmen gut tut“. Seit 2023 tritt sie unter ihrer Personenmarke auf: ULRIKE LEHMANN. agile. art. coaching. Im Juni erhielt sie den Award beim Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden. Lehmann arbeitet an ihrem Buch „Die Picasso-Strategie, das im Springer Gabler-Verlag erscheinen wird. Sie ist nominiert für den Germanys Next Speaker Star 2026 und als Business Innovator. Sie lebt und arbeitet in Düsseldorf. Mehr auf www.ulrike-lehmann.de

