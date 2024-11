Die Pole Position im Blick: STARFACE Incentive auf dem Nürburgring

Karlsruher UCC-Hersteller lud ausgewählte Partner für den Healthcare-Sektor zum zweitägigen Workshop-Event auf den Nürburgring ein / Highlights: Race of Champions, Rennsimulator und ein Blick hinter die Kulissen der berühmten Rennstrecke

Karlsruhe, 20. November 2024. Am 5. und 6. November 2024 versammelte STARFACE ausgewählte, auf den Healthcare-Sektor fokussierte Partner zu einem zweitägigen Winter-Incentive am Nürburgring. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen mehrere Workshops, in denen sich die Partner mit den STARFACE-Produktmanagern über Chancen und Herausforderungen im Healthcare-Business austauschen konnten.

Nach Knowhow-Transfer und Networking ging es dann auf die Rennstrecke. Dort stellten die Teilnehmer zunächst bei einem für sie organisierten Race of Champions ihr fahrerisches Können unter Beweis, bevor sie in hochmodernen Rennsimulatoren persönliche Bestzeiten auf dem Nürburgring aufstellen konnten. Am zweiten Tag stand ein Besuch im Fahrerlager und im Boxenbereich auf dem Programm.

„Das Gesundheitswesen ist für STARFACE ein extrem wichtiger Markt – immerhin sind unsere UCC-Systeme heute in über 4.000 Arztpraxen im Einsatz. Zu verdanken haben wir dies vor allem unseren Partnern: Diese sorgen mit immer neuen Integrationen und cleveren Lösungen dafür, dass unsere Plattformen ihre Stärken im Praxisalltag voll ausspielen und echte Entlastung bringen“, so Christoph Scheuermann, Leiter Produktmanagement von STARFACE. „Mit dem Incentive am Nürburgring wollen wir uns für dieses Engagement bedanken und den Healthcare-Experten in unserer Community eine vom Tagesgeschäft entkoppelte Plattform für den Austausch bieten. Denn wenn wir weiterhin eng zusammenarbeiten und voneinander lernen, wird STARFACE in den Arztpraxen noch viele Jahre ein Erfolgsmodell bleiben.“

30 TK-Experten renommierter STARFACE Partner aus ganz Deutschland nahmen am rasanten Winter-Incentive am Nürburgring teil. Eingeladen waren die umsatz- und wachstumsstärksten Partner mit Expertise im Healthcare-Bereich.

Hintergrund: Die STARFACE Incentives im Überblick

Die Incentives gehören seit Jahren zu den Highlights im STARFACE Eventkalender: Der Karlsruher TK-Anlagenhersteller versammelt dabei seine umsatz- und wachstumsstärksten Partner zum Brainstorming und Austausch an exklusiven Locations. Ziel ist es, die enge Zusammenarbeit in der Community zu fördern und gemeinsam mit dem Fachhandel neue Strategien für die STARFACE Vermarktung zu entwickeln.

Mehr Infos beim STARFACE Partnermanagement

Weitere Informationen zum Partnerprogramm finden Interessierte online unter www.starface.de/partner sowie auf der Facebook-Seite von STARFACE. Für Rückfragen steht das Partnermanagement unter +49 (0)721 151042-30 oder per E-Mail unter vertrieb@starface.de zur Verfügung.

Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben.

STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

Die STARFACE GmbH ist Teil der STARFACE Group, zu der auch die estos GmbH aus Starnberg gehört.

