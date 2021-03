Die Praxis für Zahngesundheit im Wandel

Eine neue Domain für die Website und ein neues Wohlfühlklima für den Patienten innerhalb der Praxis

Düsseldorf, 22.03.2021. Die Website von Frau Dr. Ohanians Praxis für Zahngesundheit hat mit zahngesundheit-zentrum.de eine neue Adresse bekommen. Auch in den Praxisräumlichkeiten stehen einige Veränderungen an. Durch Umbauarbeiten soll die Praxis bald in neuem Glanz erstrahlen. Der Patient wird bei Frau Ohanian und Team in den Mittelpunkt gestellt. Ihm soll sein Besuch beim Zahnarzt mittels Wohlfühl-Atmosphäre in der Praxis so angenehm wie möglich gestaltet werden.

Eine neue Adresse für die Praxis für Zahngesundheit

Seit heute sind Frau Dr. Ohanian und ihre Praxis für Zahngesundheit unter einer ganz neuen Adresse zu finden. Dafür ist sie mit ihrer Zahnarztpraxis nicht etwa umgezogen, sondern lenkt ihren Internetauftritt auf die Domain https://www.zahngesundheit-zentrum.de Dort sollen Patienten zukünftig Angebot, Leistungsspektrum und Informationen finden.

Nicht nur der Online-Auftritt verändert sich

Auch offline wird fleißig an einem neuen Erscheinungsbild gearbeitet. Derzeit befindet sich die Praxis im Um- und Ausbau. Vorhandene Räumlichkeiten werden renoviert und zusätzliche Behandlungsräume bieten Platz für neue Mitarbeiter und ein vielseitigeres Angebot. “Wir möchten individuell für jeden Patienten eine ruhige und angenehme Atmosphäre schaffen und den Besuch bei uns so angenehm wie möglich gestalten”, so Dr. Ohanian. Die umgestaltete Umgebung ist dabei nur ein Teil des Konzeptes, dem Kunden die Scheu vor dem Zahnarztbesuch zu nehmen.

Der Patient im Mittelpunkt

“Die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Patienten sind unsere Orientierung bei der Planung und Durchführung der individuellen Behandlung”, so Dr. Ohanian weiter. Dabei sind Transparenz und umfassender Informationsfluss für das Praxisteam rund um Dr. Ohanian selbstverständlich. Vertrauen, Freundlichkeit und Fachkompetenz bestimmen die Zusammenarbeit mit dem Patienten und untereinander.

Geboten werden alle Möglichkeiten der modernen Zahnmedizin, um die optimale, notwendige zahnmedizinische Betreuung zu garantieren. “Wohlfühlatmosphäre”, eine modere Praxisausstattung, modernste Materialien und Technik sorgen dafür, dass sich Patienten rundum gut aufgehoben und betreut fühlen.

“Damit Sie in unserer Praxis das Gefühl haben eher Gast als Patient zu sein, legen wir großen Wert auf Freundlichkeit, Fürsorge und Hilfsbereitschaft des gesamten Teams”, erzählt Frau Ohanian.

Über die Praxis für Zahngesundheit

Die Praxis deckt das gesamte Spektrum der modernen Zahnmedizin ab. Von der Diagnostik über die Parodontologie und die restaurative Zahnheilkunde bis hin zur Implantologie. Mit kompetenten Partnern in der Kieferchirurgie und Kieferorthopädie erarbeitet das Team gemeinsam mit dem Patienten zusammen das optimale Behandlungskonzept.

Dabei hat Frau Dr. Ohanian bereits viel Erfahrung auf dem Gebiet der ästhetischen und funktionalen Zahnmedizin. 2001 schloss sie das Studium der Zahnmedizin mittels Doktorarbeit ab. Seitdem besucht sie regelmäßig Fortbildungen in allen Bereichen der modernen Zahnmedizin und hat sowohl ein Curriculum für Implantologie als auch Funktionsdiagnostik abgeschlossen. Ihre Passion sieht sie in der Ästhetik und Vorsorge gesunder Zähne, um ihren Patienten dauerhaft ein schönes Lächeln ins Gesicht zaubern zu können.

