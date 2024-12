DIE „QUALITY CREW“ AUF DER „FOOD&LIFE“

DIE „QUALITY CREW“ BEGEISTERT DIE DEUTSCHEN FOODIES AUF DER „FOOD&LIFE“

Mailand, 19.12.2024 – Die Salamini Italiani alla Cacciatora g.U., die Mortadella Bologna g.g.A. und das Zampone und Cotechino Modena g.g.A. waren die wahren Trendsetter der „Food&Life“ – Ausstellung 2024. Die Veranstaltung, die vom 27. November bis 1. Dezember 2024 in München stattfand, verzeichnete in diesem Jahr beeindruckende 77.000 Besucher – wahre Liebhaber der Kulinarik und Oenogastronomie, die sich über die neuesten Trends und Innovationen in den Bereichen Kulinarik und Nachhaltigkeit informieren wollten.

Der Stand des internationalen Projekts „The EU Quality Crew: PDO and PGI Deli Meats From Europe“, bei dem diese vier hochwertigen Wurstwaren im Mittelpunkt standen, war restlos ausgebucht. Der Erfolg ist der außergewöhnlichen Qualität der Produkte und den kreativen Rezepten von Giuseppe Iacovellis, Repräsentant der Associazione Italiana Cuochi Deutschland, und Davide La Rocca, Chefkoch des Restaurants Il Duetto Due in München, zu verdanken.

Folgende Kostproben wurden den Besuchern angeboten:

-Gegrilltes Polenta-Brötchen mit Zampone Modena g.g.A. und karamellisierten roten Zwiebeln

-Safran-Risotto mit Cotechino Modena g.g.A. und gerösteten Pinienkernen

-Mortadella Bologna g.g.A.-Päckchen gefüllt mit Käsecreme und Pistazien

-Selbstgemachte Focaccia mit Avocadocreme und Salamini Italiani alla Cacciatora g.U.

„Die „Food&Life“ ist ein unverzichtbarer Termin, um unsere Produkte einem fachkundigen und begeisterten Publikum vorzustellen, das sich für alles rund ums Thema Essen und Genuss interessiert“, erklärt Gianluigi Ligasacchi, Direktor der drei Konsortien. „Wir haben geplant, an dieser Messe jedes Jahr im Rahmen unseres Projekts teilzunehmen – also werden wir auch 2025 und 2026 dabei sein. Wir glauben daran, eine dauerhafte Beziehung zu unserem Publikum aufzubauen, das lernen soll, echte Produkte zu erkennen und sie in der Küche zu schätzen. Leider kennen nur 16 % der Deutschen das g.g.A.-Logo und nur 9 % das g.U.-Logo – das sind die niedrigsten Werte in der gesamten EU. Messen wie diese, mit Showcookings und der Möglichkeit, direkt mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, sind wichtige Momente zur Sensibilisierung und informellen Bildung. Nichts ist besser geeignet, um zu verstehen, warum diese Produkte sich von Imitationen abheben, als eine Verkostung. „

Im Verlauf der drei Jahre des Projekts sind zahlreiche Aktivitäten für die Verbraucher geplant, darunter auch viele Online-Maßnahmen in Zusammenarbeit mit deutschen Influencern und Food-Content-Creators. Die auf der Messe vorgestellten Rezepte werden nun auch auf den Kanälen der Kampagne geteilt – als kreative und leckere Ideen für die bevorstehenden Festtage.

Folgen Sie dem Projekt:

www.qualitycrew.eu

IG @euqualitycrew

FB @theeuqualitycrew

YT @EUQualityCrew

„The EU Quality Crew: PDO and PGI Deli Meats From Europe“ ist eine von den Genossenschaften Consorzio Cacciatore Italiano, Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna und Consorzio Zampone und Cotechino Modena g.g.A. geförderte und von der Europäischen Union im Rahmen der Verordnung 1144/2014 kofinanzierte Werbekampagne. Das 2024 gestartete Projekt hat eine Laufzeit von 3 Jahren und sieht vor, dass die 3 Konsortien und ihre 4 geschützten Produkte während diesem Zeitraum den deutschen Markt erobern. Weitere Informationen finden Sie unter www.qualitycrew.eu

