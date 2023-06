Die Reform der Pflegeversicherung – das nächste Bürokratiemonster!

Der Bundestag hat die Reform der Pflegeversicherung verabschiedet, die die Bundesregierung eingebracht hat. Zum 1. Juli 2023 soll eine Stabilisierung der Finanzen erreicht werden. Hierfür soll der allgemeine Beitragssatz angehoben und, mit der Umsetzung des Bundesverfassungsgerichtsbeschlusses vom 7. April 2022, auch eine Staffelung des Beitrages nach Kinderanzahl vorgesehen werden.

„Mit dieser Reform schafft man ein weiteres Bürokratiemonster für die Arbeitgeber. Diese sollen die Daten über die Kindeszahl ihrer Angestellten erfassen und dokumentieren. Das ist ein Wahnsinn und nebenbei datenschutzrechtlich auch problematisch. Wir schlagen daher vor, die Daten durch digitale Verfahren und über die Kinderkasse zu erheben.

Anstatt Entbürokratisierung und Digitalisierung ernsthaft in Angriff zu nehmen schafft man weitere bürokratische Verordnungen, die Geld, Zeit und Nerven kosten – was Gift für die Unternehmen ist.

Wir, der Bund der Selbständigen, fordern daher nachdrücklich, die Umsetzung zu überdenken, zumal an dem Verfahren vier Ministerien beteiligt sind, aber die Wirtschaftsverbände außen vor gelassen werden“, so Liliana Gatterer, Präsidentin des Bund der Selbständigen Rheinland-Pfalz & Saarland e.V.

Der Bund der Selbständigen (BDS) Rheinland-Pfalz und Saarland e.V. vertritt die Interessen von rund 2500 Unternehmern in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Der BDS ist eine der ältesten branchenübergreifenden Interessenvertretungen der gewerblichen Wirtschaft und hat seinen Sitz in Neustadt a. d. Weinstraße.

