Die Region Dakhla-Oued Eddahab in der marokkanischen Sahara zieht amerikanische Investoren an

Eine Delegation amerikanischer Geschäftsleute aus der Stadt Great Neck hat am Mittwoch, dem 19. November 2025, einen Erkundungsbesuch in Dakhla absolviert.

Ziel dieser Mission war es, das bemerkenswerte wirtschaftliche Potenzial der Region Dakhla-Oued Eddahab zu erkunden und die vielversprechendsten Sektoren für zukünftige Investitionen zu identifizieren.

Dieser Besuch ist Teil der konkreten Umsetzung des Partnerschaftsabkommens zwischen den Städten Dakhla und Great Neck. Er zielt darauf ab, solide wirtschaftliche Partnerschaften aufzubauen und die bilaterale Zusammenarbeit im Sinne einer Win-Win-Situation zu stärken.

Während ihres Aufenthalts informierten sich die Investoren über das Geschäftsklima, die sich rasch entwickelnde Infrastruktur und die Perspektiven für eine Zusammenarbeit in mehreren Bereichen von gemeinsamem Interesse.

Ihnen wurde eine detaillierte Präsentation vorgelegt, in der die wirtschaftlichen Vorzüge der Region, die laufenden Strukturprojekte sowie vielversprechende Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen Sektoren hervorgehoben wurden.

Um sich ein direktes Bild von der lokalen Entwicklungsdynamik zu machen, unternahm die Delegation eine Reihe von Besichtigungen vor Ort.

Dazu gehörten der strategisch wichtige Hafen von Dakhla Atlantique, landwirtschaftliche Betriebe, innovative Aquakulturprojekte und mehrere Industrieanlagen, wodurch sie sich selbst von den Errungenschaften und dem Potenzial der Region überzeugen konnten.

Positive Eindrücke und erneutes Engagement:

Die Rückmeldungen der Delegationsmitglieder waren äußerst positiv. Der amerikanische Investor Lior Cohen erklärte: „Ziel dieser Mission ist es, gemeinsame Projekte zu entwickeln und neue Investitionsmöglichkeiten in der Region zu identifizieren. Wir möchten nachhaltige wirtschaftliche Beziehungen zu den lokalen Akteuren aufbauen.“

Edwin Cohen Azarkian, Investor im Gesundheitssektor, erklärte seinerseits: „Die günstigen Bedingungen, die ich bei meinem ersten Besuch in Dakhla vorgefunden habe, sowie die bemerkenswerte wirtschaftliche Dynamik der Region haben mich dazu ermutigt, zurückzukehren, um die Investitionsmöglichkeiten genauer zu prüfen und die Sektoren mit hohem Entwicklungspotenzial zu identifizieren.“

Ein hochrangiger institutioneller Empfang:

Die Delegation wurde zu Arbeitstreffen mit hochrangigen lokalen Vertretern empfangen, darunter dem Wali der Region Dakhla-Oued Eddahab, Gouverneur der Provinz Oued Eddahab, Herrn Erragheb Hormatallah, Präsident des Gemeinderats von Dakhla, Herrn Ahmed Ktir, Direktor des Regionalen Investitionszentrums (CRI) von Dakhla-Oued Eddahab, und der Regionalpräsidentin des Allgemeinen Unternehmensverbands Marokkos (CGEM).

Bei diesen Gesprächen standen die Perspektiven für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Dakhla und Great Neck, Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen zukunftsträchtigen Sektoren sowie die Bemühungen zur Unterstützung von Investoren und zur Steigerung der Attraktivität der Region im Mittelpunkt.

Ahmed Ktir, Direktor des CRI, betonte: „Die amerikanische Delegation zeigte sich beeindruckt von den bedeutenden Fortschritten, die in der Region insbesondere im Bereich Infrastruktur und Investitionen erzielt wurden. Dieser Besuch ist ein vielversprechender Schritt zur Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen.“

Herr Erragheb Hormatallah erinnerte seinerseits an die Bedeutung solcher Austauschprogramme für die Festigung der Position Dakhlas als bedeutender Wirtschaftsstandort.

Dieser Erkundungsbesuch ebnet den Weg für künftige konkrete Kooperationen, stärkt die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Marokko und den Vereinigten Staaten und bestätigt die wachsende Attraktivität der Region Dakhla-Oued Eddahab auf internationaler Ebene.

