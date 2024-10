Die Retail Solution digitalisiert sämtliche Prozesse zwischen Zentralen und Filialen von Handelsunternehmen.

Die P´X Retail Solution von Perspectix gilt als umfassendste Digitalisierungslösung für Handelsketten und Filialisten. Von der Laden- und Einrichtungskonzeption über die Sortimentspräsentation und das Merchandising reicht sie bis zur Auswertung und Planung der Abverkäufe. Dabei vernetzt sie alle Beteiligten in Zentrale und Filialen, Ladenbau und Einrichtungsplanung in effizienten Prozessen mit webbasierter Kommunikation.

Die P´X Retail Solution stellt Handelsketten sämtliche heute verfügbaren Möglichkeiten der Digitalisierung in einer modularen Software zur Verfügung, deren Funktionen und Prozessen flexibel an die Kundenbedürfnisse angepasst werden. Dazu gehört eine leistungsfähige 3D-Visualisierung aller Standorte, Einrichtungselemente und Warenträger für eine bessere Zusammenarbeit. Die digitale Filialplanung erstellt Einrichtungskonzepte mithilfe von 3D-Katalogen und Werbeträgern. Schnittstellen zu CAD-Systemen und Building Information Management (BIM) erleichtern die Arbeit durch Import von Gebäudeinformationen und Grundrissen und CAD-Katalogen, oft von Einrichtungsherstellern. Die Einrichtungen werden aus anpassbaren 3D-Objekten komplett mit Stücklisten, Montageanleitungen und Datenblättern konfiguriert.

Integrierte Sortimentsplanung

Auch die Planung der Warenträger und des Merchandising erfolgt anhand von Katalogen, mit automatischer Synchronisation von Änderungen. Die Planogramme können manuell in 3D erstellt werden – allerdings ist eine regelbasierte Planogrammerzeugung für Regionen, Cluster von Märkten oder spezifischen Filialen deutlich effizienter. Die Daten aus Warenwirtschaftssystemen lassen sich zur Sortimentsplanung und Verkaufsanalyse integrieren. Die Verbindung aus Flächendaten mit ERP-Informationen verbessert die detaillierte Analyse.

Effiziente Kommunikation

Ein webbasierter Store-Communicator verbessert die Zusammenarbeit von Zentralen und Filialen, indem er Pläne, Dokumente und digitale Zwillinge der Filialen in geschützten Webspaces bereitstellt. Berechtigte können rund um die Uhr Zeichnungen und Dokument kommentieren und teilen. Kataloge mit 3D-Elementen des Ladenbaus, Fotos und Grafiken für das Merchandising erleichtern Planungen, Umbauten und die Umsetzung neuer Verkaufskonzepte. Für die Anbringung von Aktionsdisplays, die exakte Aufteilung der Regalflächen bis zur Visualisierung der Regalbefüllung verfügen die Mitarbeiter vor Ort immer über aktuelle und eindeutige Informationen.

Die P´X Retail Solution digitalisiert das Retail Management von der Ladenplanung und Einrichtungskonzeption bis zur Optimierung in einer Lösung, die sich mit Warenwirtschafts-, ERP- und CAD-Systemen integriert. Dabei lassen sich Funktionen und Prozesse flexibel an die Kundenbedürfnisse anpassen.

Über Perspectix

Die Perspectix AG in Zürich realisiert durchdachte Software-Lösungen für den technischen Vertrieb und die Ladenplanung. Seit der Gründung 1996 hat sich das Unternehmen kontinuierlich zum technologisch führenden Lösungsanbieter für den Vertrieb und die Projektierung variantenreicher Produkte entwickelt. Nutzer der P’X Sales Solution profitieren von Erfahrungen aus komplementären Anwenderbranchen: Maschinenbau, Anlagenbau, Elektrotechnik, Einrichtungs-, Ladenbau-, Lager- und Logistiksysteme. Mit der P´X Store Solution erhalten Anwender eine maßgeschneiderte Lösung für Ladenplanung, Sortimentsgestaltung und Filialauswertung. Wegen der Verbindung von Vertriebsoptimierung, grafischer Projektierung und Product Lifecycle Management in einer zukunftsweisenden Technologie ist Perspectix heute strategischer Lieferant namhafter Hersteller und Handelsketten sowie Partner führender IT-Häuser.

