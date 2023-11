Die Revolution der Gesundheit: Effektive Mikroorganismen (EM) im Fokus

Was viele Menschen bewegt – Wie werde ich gesund? Im Gespräch mit Dr. Axel Meier, Berater der Ferment Effect GmbH.

Die Suche nach Gesundheit und Wohlbefinden hat in der heutigen Zeit eine zentrale Bedeutung erlangt. Wir alle streben danach, unsere Lebensqualität zu verbessern und die natürlichen Ressourcen, die uns die Welt bietet, optimal zu nutzen. In dieser Reise der Selbstoptimierung stoßen wir auf faszinierende Konzepte, die nicht nur den individuellen Gesundheitszustand, sondern auch die Umwelt positiv beeinflussen können. Ein solches Konzept, das in den letzten Jahren zunehmend Aufmerksamkeit erlangt, ist das der „Effektiven Mikroorganismen“, kurz EM.

Das EM-Konzept wurde in den 1980er Jahren vom visionären japanischen Gartenbauprofessor Teruo Higa entwickelt. Ursprünglich als Bodenhilfsstoff konzipiert, haben sich die Anwendungsbereiche von EM in den letzten Jahren erheblich erweitert. Von der Bodensanierung über die Pflanzenproduktion bis hin zu neuen Horizonten wie Kosmetik, Körperpflege, Nahrungsergänzung und Trinkwasserreinigung – die Einsatzmöglichkeiten von EM scheinen schier grenzenlos zu sein.

Die Reise der Ferment Effect GmbH: Von der Idee zur Limonade

Erfahrungen prägen unser Denken und Handeln. Die Gründer der Ferment Effect GmbH haben ihre eigene Reise durch gesundheitliche Herausforderungen gemacht. Auf der Suche nach Lösungen stießen sie auf das faszinierende Konzept der Effektiven Mikroorganismen. Diese winzigen Helfer haben die erstaunliche Fähigkeit, eine Ordnung zu schaffen, die nicht nur dem Boden, sondern auch dem menschlichen Körper zuträglich ist.

Die Entwicklung von myLemmo, einer Limonade der Ferment Effect GmbH, war ein Prozess der Begeisterung und Hingabe. Durch die Vielfalt der Möglichkeiten der Fermentation entstand ein Getränk, das nicht nur köstlich schmeckt, sondern auch eine erfrischende Alternative zu herkömmlichen Limonaden darstellt. Die Verwendung von gefiltertem und mineralisiertem Wasser sowie natürlichen Aromen in einem zweifachen Fermentationsprozess macht myLemmo zu einem einzigartigen Getränk, das Energie und Lebensfreude vermittelt, ohne den Körper mit übermäßigem Zucker zu belasten.

EM in der Praxis: Ziele und Innovationen

Das Hauptziel der Verwendung von Effektiven Mikroorganismen liegt in der Stabilisierung des mikrobiellen Milieus. Ob in der Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion, Bodensanierung oder Tierhaltung – EM können das Gleichgewicht in die ideale Richtung verschieben. Die Reduzierung von Fäulniserregern in der Lebensmittellagerung, die Bereicherung der Bodenvielfalt für eine verbesserte Pflanzenproduktion und die Anwendung in der Tierhaltung zur Geruchslinderung sind nur einige Beispiele.

Die Ferment Effect GmbH hat nicht nur eine innovative Limonade geschaffen, sondern auch ein System der individuellen Nutzung von EM entwickelt. Die Forschungsergebnisse zur positiven Düngewirkung von EM und die bewährte Anwendung von Bokashi, fermentiertem Allerlei, zeigen die Vielseitigkeit und das enorme Potenzial dieses Konzepts.

Fazit: EM – Ein Blick in die Zukunft der Gesundheit

Effektive Mikroorganismen sind mehr als nur winzige Lebewesen. Sie repräsentieren eine Revolution im Bereich der Gesundheit und Umwelt. Die Ferment Effect GmbH mit ihrer myLemmo Limonade steht exemplarisch für den innovativen Einsatz von EM in der Lebensmittelindustrie. Die Zukunft verspricht weitere aufregende Entwicklungen, von der Landwirtschaft bis zur persönlichen Pflege, in denen EM eine Schlüsselrolle spielen werden. Die Reise zu Gesundheit und Wohlbefinden hat mit den Effektiven Mikroorganismen gerade erst begonnen. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Möglichkeiten – eine Welt, in der EM die Gesundheit von Mensch und Natur gleichermaßen unterstützen.

Interviewpartner:

Dr. Axel Meier ist seit 1990 Mediziner und war an der Entwicklung der fermentierten Erfrischungsgetränke maßgeblich beteiligt.

Autor:

Dr. Rainer Schreiber

Dozent Erwachsenenbildung & Personalberater

Über den Autor:

Personalberater und Honorardozent Dr. Rainer Schreiber, mit Studium der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Finanzierung, Controlling, Personal- und Ausbildungswesen. Er arbeitet in der beruflichen Erwachsenenbildung.

Willkommen bei der Ferment Effect GmbH aus Berlin, Ihrem Tor zu einer gesünderen und vitaleren Lebensweise! Gegründet im Jahr 2023, sind wir stolz darauf, unser bahnbrechendes Produkt MyLemmo und den Wasserpapst unter dem faszinierenden Thema Effektive Mikroorganismen zu präsentieren. Weitere Informationen unter: https://ferment-effect.com

Kontakt

Ferment Effect GmbH

Anne Voelkel

Brunnenstraße 147

10115 Berlin

+49 (30) 7426666



http://www.ferment-effect.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.