„Die richtige Kultur entscheidet über den Erfolg“

Interview mit Franziska Engel

Frage 1: Frau Engel, wie können Unternehmen eine Kultur fördern, die die psychische Resilienz und das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter unterstützt?

Franziska Engel: Eine Kultur, die Resilienz und Wohlbefinden fördert, entsteht, wenn sich Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen und die Arbeit als passend erleben – weder über- noch unterfordert. Es ist wichtig, dass die Qualifikation stimmt, das Umfeld motivierend ist und die Arbeitsbedingungen angemessen sind. Aber das allein reicht nicht aus. Menschen sind unterschiedlich, und was für den einen motivierend ist, kann für den anderen stressig sein. Deshalb ist es entscheidend, die individuellen Bedürfnisse und Persönlichkeitstypen der Mitarbeiter zu kennen. Mit Analyse-Tools, wie Astrologie oder bioLogic®, können wir herausfinden, wie einzelne Personen „ticken“ und daraufhin eine Unternehmenskultur entwickeln, die alle stärkt und motiviert.

Frage 2: Was empfehlen Sie Führungskräften, um effektiv mit Stress und hohen Arbeitsbelastungen umzugehen?

Franziska Engel: Zunächst sind die Basics wichtig: guter Schlaf, gesunde Ernährung und regelmäßiger Sport. Darüber hinaus gibt es zwei Arten von Führungskräften, die unterschiedliche Unterstützung brauchen. Oberste Führungskräfte, die oft einsam an der Spitze stehen, profitieren von exklusiven Gruppen oder einem persönlichen Coach, mit dem sie ihre Last teilen können. Für Führungskräfte im mittleren Management, die im „Sandwich“ zwischen Druck von oben und unten stehen, ist regelmäßige Begleitung durch einen Coach wichtig. Diese Begleitung hilft ihnen, Prioritäten zu setzen und Stress abzubauen. Es ist eine zusätzliche Belastung, aber eine, die hilft, den Überblick zu behalten und effektiver zu arbeiten.

Frage 3: Wie wichtig ist kontinuierliche Weiterbildung für Führungskräfte, und wie kann sie effektiv umgesetzt werden?

Franziska Engel: Kontinuierliche Weiterbildung ist für Führungskräfte unverzichtbar. In vielen Branchen ist sie sogar institutionalisiert. Aber die Herausforderung liegt oft in der Umsetzung. Weiterbildung allein bringt wenig, wenn die Inhalte nicht in den Alltag integriert werden. Wichtig ist es, das Gelernte praktisch anzuwenden und regelmäßig Feedback einzuholen. Zudem spielt die Netzwerkbildung eine entscheidende Rolle, besonders in höheren Führungsetagen. Aber nicht jeder ist gleich netzwerkorientiert. Einige Führungskräfte sind eher Einzelkämpfer und brauchen Unterstützung, um Netzwerke sinnvoll zu nutzen.

Frage 4: Wie können Unternehmen interkulturelle Kompetenz fördern, insbesondere in internationalen Teams?

Franziska Engel: Interkulturelle Kompetenz geht über das Verständnis für unterschiedliche Länder hinaus. Es beginnt damit, die eigene Kultur zu verstehen und sich bewusst zu machen, dass andere Kulturen anders funktionieren. Erfolgreiche interkulturelle Kommunikation erfordert, dass man aus der Bewertung herausgeht und offen auf andere zugeht, ohne voreilige Schlüsse zu ziehen. In internationalen Teams ist es wichtig, Unterschiede zu akzeptieren und die Stärken jeder Kultur zu nutzen. Dabei müssen Führungskräfte lernen, die Balance zwischen Integration und Anpassung zu finden, ohne die Identität des Teams zu verlieren.

Frage 5: Welche besonderen Herausforderungen sehen Sie im Chinageschäft, und wie können Unternehmen sich darauf vorbereiten?

Franziska Engel: China ist ein immens wichtiger Markt, aber auch sehr anspruchsvoll. Viele deutsche Unternehmen unterschätzen die kulturellen Unterschiede und die Notwendigkeit, chinesische Gepflogenheiten zu verstehen. Sprachliche Barrieren und unterschiedliche Geschäftspraktiken können zu Missverständnissen führen, die teuer werden. Es ist daher unerlässlich, China-Expertise im Unternehmen zu haben oder sich diese extern zu holen. Ein tiefes Verständnis der chinesischen Kultur und Strategien, wie die 36 Strategeme, kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Unternehmen sollten vorbereitet sein und die Feinheiten der chinesischen Geschäftskultur kennen, um langfristig erfolgreich zu sein.

Franziska Engel ist eine erfahrene Expertin im Bereich Führungskräfteentwicklung und Unternehmensberatung, die Unternehmen dabei unterstützt, das volle Potenzial ihrer Führungsteams auszuschöpfen. Mit einem einzigartigen Ansatz, der auf Business-Astrologie und Tools wie bioLogic® basiert, hilft sie, individuelle Persönlichkeitsmerkmale zu identifizieren und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Besonders stark ist ihr Fokus auf interkulturelle Beratung und China-Beratung, um Unternehmen in internationalen Märkten erfolgreich zu machen. Ihre Expertise in der Förderung von Resilienz, Wohlbefinden und interkultureller Kompetenz stärkt Führungskräfte nachhaltig und sichert langfristigen Erfolg.

