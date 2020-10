Die richtigen Entscheidungen treffen

Andreas Sternberg, Sparringspartner und Ratgeber für Führungskräfte, mit Techniken für bessere Entscheidungen

Viele Führungskräfte stünden immer wieder vor wichtigen Entscheidungen, etwa wenn es um neue Aufträge geht. Ist ein Kunde uneinsichtig, unhöflich im Umgang, bringt aber einen guten Umsatz, so stelle sich die Frage: behalten oder Auftrag abweisen? “In einer Entscheidungssituation treffen wir im ersten Moment immer eine unterbewusste Entscheidung, da wir genau wissen, was wir wollen. Beginnen wir zu rationalisieren und kommt es zu einer Kongruenz mit dem Unterbewusstsein, ist alles gut, wir handeln entsprechend und können beruhigt damit leben”, erklärt Andreas Sternberg.

Viel häufiger sei jedoch, wie bei der oben genannten Situation, dass beim Rationalisieren ein Konflikt mit dem Unterbewusstsein entsteht. In dieser Stresssituation gebe es nur drei Handlungsoptionen: fight, flight or freeze. “Wir befinden uns in einer Situation, in der wir nicht mehr bewusst entscheiden können. Das führt wiederum dazu, dass wir uns aufregen und aufbrausend werden, wir die Situation komplett verdrängen und alles weiterlaufen lassen oder die Entscheidung aufschieben, mit dem Ergebnis, dass wir wieder am Anfang stehen und immer noch entscheiden müssen. Eine never ending Story also, die Ressourcen raubt und weder Sie als Führungskraft noch den Kunden weiterbringt”, führt Sternberg weiter aus.

Doch es gebe durchaus wirksame Techniken für bessere Entscheidungen. Im Unterbewusstsein seien alle Erfahrungen und Motive gespeichert, die den Menschen jedoch oftmals nicht bewusst sind. “Ein guter Weg ist, diese sich mittels verschiedener Techniken bewusst zu machen. Das Reiss Motivation Profile® ist ein Tool zur Persönlichkeitserfassung, das innerliche Antreiber und Motive aufzeigt, die für unsere Bedürfnislinderung wichtig sind. Eine weitere Möglichkeit ist die Selbstreflexion oder ein Werte-Interview, das hilft die eigenen Werte von außen bewusst zu machen”, so Sternberg, Experte für unternehmerische Freiheit.

“Gelingt es uns, unser Unterbewusstsein ins Bewusstsein zu rufen, können wir unterbewusste Entscheidungen und rationale Erklärungen in Einklang bringen. Dies gibt uns Sicherheit in unserer Entscheidung und wir können bewusst handeln mit dem guten Gefühl das Richtige zu tun”, resümiert Sternberg abschließend.

Nähere Informationen und Kontakt zu Andreas Sternberg – befreit, gibt es unter: https://www.andreassternberg.com/

In der heutigen Arbeitswelt, geprägt von VUCA, fällt es Inhabern, Geschäftsführern und CEOs zunehmend schwer die richtigen Entscheidungen zu treffen, Kosten zu reduzieren, Konflikte zu lösen und Zufriedenheit zu erreichen. Doch gerade Letzteres ist fundamental für die unternehmerische Freiheit.

Andreas Sternberg weiß, dass das Geheimnis des Erfolgs in der Persönlichkeit liegt. Als Sparringspartner und Ratgeber, eröffnet er neue Perspektiven, vermittelt Fachexpertise aus jahrelanger unternehmerischer Erfahrung und kreiert Lösungswege für die Anforderungen der Zukunft.

Sein Ziel ist es durch Selbstkenntnis mehr Authentizität zu erlangen und dadurch eine tiefe Vertrauensbasis zu den Mitarbeitern zu schaffen, Motivation und Leistungsbereitschaft zu fördern, Potenziale zu entfalten und damit zu einem erfolgreichen Unternehmen und schließlich unternehmerischer Freiheit beizutragen.

