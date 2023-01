Die Rückkehr des Party-Oscars

15. Verleihung des Ballermann®Award am 26. März in Willingen/Upland

„And the Winner is…“. Mit diesen Worten wird – nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause – am 26. März 2023 zum fünfzehnten Mal der BALLERMANN AWARD verliehen. Dabei kehrt Deutschlands bekannteste Partymarke Ballermann® mit der Verleihung der Party-Oscars in sein Wohnzimmer nach Willingen/Upland ins Sauerland zurück.

Seit seiner Einführung im Jahr 2006, hat sich der Ballermann®Award als bedeutendster Preis der deutschen Party- und Eventszene und begehrteste Trophäe im Schrank der Mallorca- und Partyschlagerstars etabliert. Nicht umsonst gilt der Ballermann Award als „Party-Oscar“, dessen Verleihung regelmäßig für das Fernsehen aufgezeichnet wird und über den viele TV- und Printmedien aktuell berichten. Zu den Preisträgern der vergangenen Jahre gehören u.a. Jürgen Drews, Matthias Reim, Mia Julia, Mickie Krause, Schäfer Heinrich, Stereoact, Anna-Maria Zimmermann.

Mehr Infos: www.ballermann-award.de

Markenhinweis: „Ballermann“ ist eine geschützte Marke in Verwertung der A. Engelhardt – Markenkonzepte GmbH und der Gut Aiderbichl BALLERMANN RANCH Blockwinkel

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

