Die Sachkunde Ausbildung für Berufsbetreuer

Der Wunsch und Wille der Betreuten steht dabei stets an erster Stelle

Die HELP Akademie setzt diese Ausbildung mit dem nun dritten Lehrgang exakt nach den gesetzlichen Vorgaben um.

Unsere Ausbildung vermittelt Ihnen das notwendige Fachwissen und die praktischen Fähigkeiten, um als Berufsbetreuer erfolgreich zu sein. Sie lernen die rechtlichen Rahmenbedingungen kennen, erwerben medizinisches und soziales Grundwissen und verbessern Ihre kommunikativen Fähigkeiten. Dieser umfassende Ansatz stellt sicher, dass Sie in der Lage sind, die Bedürfnisse und Wünsche der Betreuten zu verstehen und zu respektieren, während Sie ihnen professionelle Unterstützung bieten.

Nutzen Sie jetzt die Frühbucherrabatte und starten Sie Ihre Ausbildung an der HELP Akademie. Unsere Lehrgänge sind speziell darauf ausgelegt, Sie optimal auf die Herausforderungen und Anforderungen der Berufsbetreuung vorzubereiten. Sie werden von erfahrenen Dozenten unterrichtet, die Ihnen praxisnahe Einblicke und wertvolle Tipps für den Berufsalltag geben.

Die HELP Akademie legt großen Wert darauf, dass die Ausbildung nicht nur theoretisches Wissen vermittelt, sondern auch praktische Fähigkeiten fördert. Durch praxisnahe Übungen und realistische Fallbeispiele werden Sie bestens auf Ihre zukünftige Tätigkeit vorbereitet. Zudem erhalten Sie die Möglichkeit, sich mit anderen angehenden Betreuern auszutauschen und von deren Erfahrungen zu profitieren.

Melden Sie sich noch heute an und sichern Sie sich Ihren Platz in diesem zukunftssicheren Berufsfeld.

Besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns direkt für weitere Informationen: T: 089215459-20 oder info@help-akademie.de

Machen Sie den ersten Schritt in eine erfüllende und sinnvolle Karriere als Berufsbetreuer und tragen Sie dazu bei, das Leben Ihrer zukünftigen Betreuten positiv zu gestalten.

Die HELP-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

