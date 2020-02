60 Jahre Geschichte werden gefeiert

Die Saison beginnt im Riva del Sole Resort & SPA: 60 Jahre Geschichte werden gefeiert !!

Ein Aufenthalt, der dem Design, der Haute Cuisine, dem Charme der Gegend und der Entspannung gewidmet ist.

Das historische Hotel schwedischen Ursprungs feiert sein 60-jähriges Bestehen voller Ereignisse, verschiedener Charaktere, die aufeinander folgten, und vieler Veränderungen, die dieses Resort zu einem einzigartigen und charmanten Ort gemacht haben. Der für die nordische Kultur typische starke Respekt vor der Umgebung hat sich immer mit den typischen Werten der großen toskanischen Tradition wie Wärme und exzellenter Gastfreundschaft verbunden. Heute präsentiert sich das Bauwerk als unvergleichliches Architekturmodell, eingerahmt von 27 Hektar Kiefernwald im Herzen der herrlichen toskanischen Maremma. Es besteht aus einem 4 **** S Hotel mit 155 Zimmern und einer 3 *** Residenz mit 182 Apartments, die verschiedene Arten von Unterkünften anbieten und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Gäste können ihren Aufenthalt in den 2 Junior Suites Plus genießen, elegant und einladend, wo das Design im Detail studiert wird; in der prächtigen Coral Suite mit einzigartigem, ultra-raffiniertem Design oder in den 36 miteinander verbundenen Double Classic-Zimmern, ideal für Familien, die romantische Momente der Privatsphäre nicht aufgeben möchten. Von besonderem Interesse ist die exklusive Exotik Suite, die von der Innenarchitektin Eva Khoury mit außerordentlicher Aufmerksamkeit und Sorgfalt entworfen wurde. Die Persönlichkeit dieser Suite, die sich durch eine außergewöhnlich harmonische und entspannende Umgebung auszeichnet, wird auch durch spezielle Einrichtungsgegenstände unterstrichen, die von zwei großen Designern der Gegenwart und Vergangenheit ausgewählt und signiert wurden: Philippe Starck und Vico Magistretti. Die verwendeten Materialien sind alle streng „made in Italy“, wobei besonderes Augenmerk auf den Schutz der Umwelt gelegt wurde.

Gourmet-Erlebnisse

Das Restaurant „La Palma“ wurde in der vergangenen Saison nach einer sorgfältigen Neugestaltung von Eva Khoury eingeweiht, die wusste, wie man es wie einen tropischen Traum von Grün umgeben macht, der zwischen Außen und Innen schwebt. Die Verwendung von Materialien wie Holz und Stein sind Schlüsselelemente, die einen Hauch von Modernität und Klasse verleihen. Alles begleitet von einem exzellenten Service, der mit Qualität und Höflichkeit durchgeführt wird und zweifellos den Gast behält.

Das gastronomische Angebot ist sowohl im Speisesaal als auch in der Küche von hohem Standard, dank des Chefkochs Bruno Coletti, eines hochqualifizierten Fachmanns, der sowie in Italien als auch im Ausland bekannt ist und die verschiedenen Restaurantbereiche des Gebäudes leitet. Bruno Coletti begrüßt seine Gäste mit hervorragenden Erfahrungen in Luxushotels und renommierten Restaurants.

Ein grünes Herz

Seit seiner Gründung hat das Riva del Sole Resort & SPA stets auf ökologische Nachhaltigkeit und Respekt vor der Umwelt geachtet, Werte, die die Struktur immer geprägt haben, Vorläufer einer von den Skandinaviern geerbten Philosophie, wahre Pioniere in diesem Bereich Feld. Bereits vor der Vorsaison ist das Resort „Plastic Free“.

Um die Gäste einzubeziehen, wurde eine Verordnung auf der Grundlage der 3 „Rs“ ausgearbeitet – Reduzieren, Resortieren und Recyceln, mit dem Ziel, den Respekt vor der Natur zu verbreiten. Wir möchten unsere Gäste und Mitarbeiter sensibilisieren, um Wasserverschwendung und Umweltverschmutzung zu vermeiden und sie dazu zu bewegen, Energie zu sparen, Abfall zu reduzieren und zu sammeln. Der Einsatz von Fahrrädern und Elektroautos wird unter Berücksichtigung der Umwelt gefördert. Alles steht unter dem Motto „Grün“ im Riva del Sole Resort & SPA, wo eine korrekte Versorgung mit Materialien und Ressourcen, die Verwendung von Sonnenkollektoren und die Reduzierung der Kohlenstoffbelastung praktiziert werden, was die Struktur streng ökologisch nachhaltig macht. Die Abfallwirtschaft entspricht auch der Umweltschutzphilosophie. Neben einer ökologischen Insel für die ordnungsgemäße getrennte Sammlung – von Speiseölabfällen bis hin zu Büromaterialien, die gesammelt, recycelt und entsorgt werden – gibt es auch differenzierte Mülltonnen und einen Lagerbereich für Grünabfälle mit Lagerung und Entsorgung. Fast alle Lampen sind verbrauchsarme LEDs. Um sich fortzubewegen, stehen jedoch elektrische Golfautomaten sowie der vom Hotel gelieferte Wartungswagen und das Ersatzfahrzeug zur Verfügung.

Cote remise en forme

Ein weiteres Highlight der Struktur ist das große Wellnesscenter mit einer Außenfläche von rund 3.400 Quadratmetern, dh drei Swimmingpools, die Terrasse und der von einem dichten Kiefernwald umgebene Entspannungsbereich, sowie Innenräume wie das Wellnesscenter mit Whirlpool, Infrarot- und finnischen Saunen, türkischem Dampfbad, Fitnessraum und Solarium. Verpassen Sie nicht die „Verwöhn-Ecke“ der Elite, das ist Riva’s Beauty, ein Raum, der sich speziellen Behandlungen für Gesicht und Körper mit den Produkten der exklusiven Linie Maria Galland Paris gewidmet. Ein reichhaltiges Erlebnispaket, mit dem die Gäste ganz in die Natur des Ortes eintauchen können.

Eine landschaftlich reizvolle und lebendige Lage.

Es gibt auch viele Möglichkeiten für Naturliebhaber. In der Tat ist das Riva del Sole Resort & SPA ein perfekter Ausgangspunkt für alle, die die Maremma entdecken möchten, eines der 40 besten Reiseziele laut The Guardian, der maßgeblichen britischen Zeitung. Insbesondere in diesem Teil des herrlichen toskanischen Territoriums gibt es ausgezeichnete naturalistische Gebiete wie das Diaccia Botrona-Reservat, die Kiefernwälder von Tombolo, Roccamare und Poggio Ballone sowie das Cetacean Sanctuary, ein artenreiches europäisches Meeresschutzgebiet für Fauna in hohem Risiko des Aussterbens.

Infos: Tel.+39.0564.928111; www.rivadelsole.it

