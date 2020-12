Die schönste CECIL-Mode im Dezember

Der letzte Monat des Jahres hält viele Highlights bereit. Erst die besinnliche Weihnachtszeit, dann Silvester – und schon beginnt wieder ein neues Jahr. Passend zur Christmastime begeistert CECIL durch wunderschöne Mode-Kreationen. Entdecken Sie Strickpullover, Sweatshirts und kuschelige Schals, die Ihre Reise durch den Winter einfach entspannter machen. Verlieben Sie sich in die Dezember-Schätze und kreieren Sie Outfits mit raffinierten Extras.

Basics neu interpretiert

In der kühlen Jahreszeit stehen Strickpullover und Sweatshirts ganz oben auf der Liste. Die warmen Oberteile sorgen im Handumdrehen für mehr Wohlbefinden – und sehen dabei umwerfend aus. Neben zeitlosen Basics erwarten Sie in diesem Winter Mode-Kreationen mit besonderen Details. Ob neuer Blumenprint oder Vichy-Karo – spielen Sie mit den Mustern und genießen Sie die trendige Vielfalt. Auch außergewöhnliche Farben wie Hibiscus Red haben in dieser Saison ihren großen Auftritt.

CECIL-Looks: Mit Stilgefühl durch den Dezember

Jeans und kuschelige Sweatshirts stehen in diesem Winter hoch im Kurs. Doch auch andere It-Pieces haben Ihre Aufmerksamkeit verdient. Im Mittelpunkt stehen nun vor allem Midi-Kleider. Die mittellangen Kleider eignen sich perfekt für kühle Tage und sehen zu Strumpfhosen und Stiefeln oder Stiefeletten einfach klasse aus. Dazu kuschelige Schals und vielleicht noch eine Strickjacke – fertig ist der romantische Winter-Look, der Ihre Christmastime versüßt.

Herzlich willkommen in Ihrem Onlineshop für aktuelle Mode von Street One und Cecil

Unser Onlineshop präsentiert Ihnen aktuelle Mode namhafter Top-Marken wie Cecil und Street One für ein modernes Styling. Entdecken Sie die neuesten Trends und zeitgemäße Outfits für einen feminin-lässigen modern Women Look. Durch mehr als 30 Jahre Tätigkeit im Einzelhandel verfügen wir über eine langjährige Erfahrung in der Modebranche und können Ihnen aktuelle Trend-Kollektionen zu ansprechenden Preisen anbieten. Neben regelmäßig neuen und auf die Saison abgestimmten Looks legen wir besonderen Wert auf gute Qualitäten, langlebige Materialien und angenehme Passformen, in denen Sie sich wohlfühlen.

Sicherer Kauf und kundenorientierter Service

In unserem Shop können Sie die topaktuelle Mode von Cecil und Street One bequem, einfach und sicher online bestellen. Ihre Sicherheit beim Online-Kauf hat für uns oberste Priorität. Wir sind von Trusted Shop mit dem Käuferschutz-Gütesiegel zertifiziert und bieten unseren Kunden verschiedene Zahlungsmöglichkeiten mit verschlüsselter Datenübertragung sowie einen schnellen Versand. Ebenso profitieren Sie bei uns von einem attraktiven Bonussystem und kostenlosen Retouren. Gerne informieren wir Sie mit unserem Newsletter regelmäßig über Neuheiten und Aktionen.

