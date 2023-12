Die Schulter mit dem Bizeps reparieren – geht das?

34. Jahreskongress des BVASK im Düsseldorfer Medienhafen

Die Schulter als großes kompliziertes Gelenk besteht aus vier Hauptmuskelgruppen und deren Sehnen. Zusammen bilden sie die sogenannte Rotatorenmanschette. Wenn eine oder mehrere dieser Sehnen – durch Unfall oder Verschleiß – reißen, kann es zu Schmerzen und Funktionsverlust kommen. Meist kann so eine Sehne genäht werden und heilt. Doch in manchen Fällen klappt das nicht. Wie dann ein Stück Sehne aus dem Bizeps helfen kann, darüber referiert Prof. Dr. med. Arasch Wafeisade, Sektionsleiter Arthroskopische und rekonstruktive Gelenkchirurgie/ Sporttraumatologie an der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie, Sporttraumatologie des Klinikums Merheim, Köln auf dem 34. Jahreskongress des BVASK im Düsseldorfer Medienhafen.

„Wenn der Riss besonders groß oder sehr weit zurückgezogen ist, oder die Rotatorenmanschette nach dem ersten Nähen erneut abgerissen ist, dann brauchen wir eine zusätzliche Methode, um sie wieder zu fixieren“, erklärt Wafeisade.

Ein typisches Patienten-Klientel ist der „mittelalte Handwerker“ zwischen 40 und 60 Jahren. Wenn beispielsweise Mauer oder Dachdecker in diesem Alter einen Unfall erleiden, sind ihre Sehnen nicht mehr ganz jung.

Im Bizeps-Muskel des Menschen gibt es zwei Sehnen. Die Hauptarbeit dieser beiden leistet die Hauptsehne außerhalb des Schultergelenkes. Die zweite, die lange Bizepssehne, hat dagegen kaum eine Funktion. Wafeisade: „Wir können sie also praktischerweise nutzen, um die Sehne der Rotatorenmanschette zu verstärken oder ein größeres Loch zu stopfen.“

Dabei kann die „aushelfende“ Sehne aus dem benachbarten Bizeps direkt innen durchgezogen werden. Bei Bedarf können die Ärzte sie jedoch auch herausnehmen, präparieren und wieder einziehen. Das Ganze wird arthroskopisch minimalinvasiv durchgeführt. Patienten spüren dadurch keinen Kraftverlust.

Die Bizepssehne als Rotatorenmanschetten-Ersatz ist jedoch nur eine von vielen Methoden, um eigentlich „nicht reparierbare“ Sehnenrisse wieder in den Griff zu bekommen. Aktuell laufen klinische Studien zu dem Verfahren. Wafeisade weißt jedoch darauf hin, dass die Methode „zwar vielversprechend“ aber nicht „der heilige Gral“ ist. Mit Hilfe der Bizepssehne lässt sich in der Rotatoren-Manschetten-Reparatur einiges verbessern, aber allein mit ihr gelingt das nicht. Zusätzlich muss es immer eine Teil-Rekonstruktion, einen Sehnentransfer oder ein Einkeilen geben.

Die lange Bizepssehne kann also immer nur ein guter Baustein von mehreren sein, so der Experte.

BVASK-Kongress 02.-03. Februar 2024, Düsseldorfer Medienhafen

Der Berufsverband für Arthroskopie e.V. vertritt die fachlichen und politischen Interessen arthroskopisch tätiger Ärzte (Orthopäden und Chirurgen) in Deutschland. Ziel ist es, alle Patienten nach dem modernsten Stand der Medizin versorgen zu können.

